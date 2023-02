Les femmes souffrant de troubles du sommeil auraient plus de mal à atteindre l'orgasme

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Irritabilité, dépression, maux de têtes... si l'on sait que les troubles du sommeil ont des conséquences parfois très handicapantes sur la santé physique et mentale de celles et ceux qui en souffrent, on apprend aujourd'hui qu'ils peuvent également en avoir sur leur vie sexuelle. C'est en tout cas ce que démontre une récente étude publiée dans la revue Urology et relayée par The Independent.

En se basant sur les dossiers médicaux de près de 3 millions de femmes, les scientifiques à l'origine de ces travaux ont en effet découvert que les troubles sexuels étaient plus fréquents chez les femmes qui souffraient d'insomnie ou encore d'apnée du sommeil, un trouble pouvant entraîner d'importants ronflements.

L'étude a en effet révélé que les femmes souffrant de cette dernière pathologie étaient deux fois plus susceptibles de présenter des troubles de l'excitation sexuelle. Près de 70 % d'entre elles ont également déclaré avoir du mal à atteindre l'orgasme. De la même manière, les femmes souffrant d'insomnies «étaient deux ou trois fois plus susceptibles que la moyenne de souffrir également de problèmes sexuels», relate le média britannique.

«Nous avons constaté une forte association entre les dysfonctionnements sexuels féminins et la mauvaise qualité du sommeil. Ces deux problèmes ne sont souvent ni diagnostiqués ni traités», a déclaré au journal The Sun le Docteur Taylor Kohn de l'université Johns Hopkins, dans le Maryland. «Nos résultats confirment la nécessité de reconnaître l'importance du lien entre le sommeil et la santé sexuelle des femmes.»

Un déséquilibre hormonal

Mais comment expliquer le lien entre troubles du sommeil et troubles sexuels chez la femme? Selon les chercheurs à l'origine de l'étude, il semblerait qu'un sommeil perturbé entraîne une baisse du niveau d'œstrogène et de testostérone. Et comme le souligne The Independent, «ces hormones jouent un rôle essentiel dans la libido des individus.»

Toutefois, la même équipe de scientifiques a également démontré au travers d'une autre étude que le lien entre sommeil et vie sexuelle était également perceptible chez les hommes. Ceux qui souffrent d'apnée du sommeil ou encore d'insomnies sont ainsi plus susceptibles de souffrir également, entre autres, de «dysfonctionnement érectile et de déficience en testostérone.»