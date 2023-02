Nous avons tout intérêt à rester (sincèrement) humble

Temps de lecture: 3 min

Faire montre d'humilité en public peut-il permettre d'adoucir des mesures impopulaires, comme le dossier des retraites? Ou de se donner un air plus sympathique, comme semblait l'espérer la Première ministre Élisabeth Borne? Le terme «humilité» est régulièrement utilisé par les politiques, quel que soit le contexte –rappelons-nous le discours d'investiture du président américain Joe Biden, «plein d'humilité», après sa victoire électorale en novembre 2020.

Mais au-delà de sa manifestation publique –potentiellement stratégique voire insincère–, que sait-on du rôle de l'humilité dans la vie sociale?

Se percevoir avec justesse

L'humilité est une capacité à s'auto-évaluer de manière exacte, sans distorsion, à se mettre au niveau du sol pourrait-on dire, comme le rappelle son étymologie latine (le mot humilitas est dérivé de humus, la terre). C'est une gageure, car l'un des biais humains les plus partagés est probablement cette fâcheuse tendance à se croire supérieur à la moyenne en général, à autrui en particulier.

Par exemple, demandez à des collaborateurs ou à des couples de faire la liste des tâches qu'ils réalisent pour le collectif, puis d'estimer le pourcentage de travail qu'ils pensent assurer personnellement. La somme dépasse presque toujours les 100%, car chacun estime qu'il assure une part disproportionnée des tâches. Imaginons que l'on vous demande si vous pensez être un peu plus humble que la moyenne des gens de votre âge et sexe. Comme la plupart des gens, vous répondrez probablement que oui.

Un aspect important de l'humilité réside dans l'aptitude à maintenir son ego à la place qui lui revient et à orienter son attention vers autrui, jugé lui aussi digne d'intérêt. Cette attitude de décentration est judicieuse dans la sphère relationnelle, mais aussi dans d'autres domaines, comme celui des idées, de la culture ou de la science.

Un atout séduction

Dans les relations humaines, l'humilité a la cote. Des enquêtes indiquent qu'elle est plus valorisée chez un partenaire que de nombreuses autres qualités ou aspects de la personnalité comme sa sensibilité, son amabilité, son ouverture intellectuelle ou son caractère consciencieux, que l'on envisage des relations à court ou long terme. Une étude de speed dating publiée en 2013 montrait ainsi qu'un partenaire qui communique des informations révélant qu'il est humble suscite la confiance: on lui communiquera ainsi plus volontiers son numéro de téléphone.

Cette confiance n'est par ailleurs pas infondée, car les personnes humbles sont généralement moins malhonnêtes dans les relations romantiques, comme l'a démontré une vaste étude menée en Allemagne auprès de 5.700 personnes et dont les résultats ont été publiés en 2023 dans le Journal of Personality and Social Psychology. L'analyse des dynamiques de couples confirme que l'on est plus satisfait et engagé si l'on a un partenaire pétri d'humilité et qu'on lui pardonne plus facilement ses travers.

L'humilité atténue également la tension dans les échanges compliqués. Dans une étude de laboratoire aux résultats parus en 2014, durant laquelle des scientifiques ont examiné des couples invités à discuter d'un sujet conflictuel, il est apparu que chez les personnes au profil humble (cette tendance ayant été mesurée par un questionnaire préalable), la pression artérielle –qui grimpe ordinairement dans ce type de situation– restait à un niveau plus confortable que chez les autres.

Lorsqu'un couple est sur le point d'avoir un enfant, l'humilité est également associée à un moindre stress prénatal pour les parents et, d'après une enquête publiée en 2016, ses effets perdurent même après la naissance.

Le silence est d'or

Être humble favorise des relations sociales moins empruntes d'hostilité. Ces résultats ne sont pas surprenants au regard de nombreux travaux montrant que le narcissisme est, quant à lui, un puissant facteur prédictif de conduites coercitives et parfois violentes. Le suivi d'une cohorte de 1.200 enfants a par exemple indiqué que ceux qui avaient un bas niveau d'humilité avaient été plus enclins à commettre des agressions une année après le début de l'étude.

Ce qui rend les personnes humbles assez attachantes tient également au fait qu'elles s'avèrent plus altruistes, mais aussi plus disposées à accepter l'aide d'autrui. Elles accordent également plus d'intérêt aux opinions et visions du monde qui ne s'alignent pas avec les leurs.

D'autres études complètent le tableau. Au travail, les personnes humbles sont moins enclines à instrumentaliser leurs collaborateurs, et les employés qui ont un dirigeant humble développent non seulement un plus grand sentiment de pouvoir personnel, mais proposent aussi un plus grand nombre d'idées innovantes.

Cependant, l'humilité d'un leader a parfois ses limites. Lorsqu'elle est extrême, il peut en résulter une impression d'incompétence. En outre, gare à l'humilité feinte qui pourrait être perçue comme insincère ou pire, manipulatoire. C'est probablement l'un des risques les plus évidents auxquels s'exposent les personnalités publiques lorsqu'elles parlent d'humilité: cette vertu risque de s'évanouir dès qu'elle est affichée.

