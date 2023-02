Réforme des retraites: le gouvernement enjambera-t-il le mouvement social?

Temps de lecture: 2 min

Les syndicats et les manifestants vont-ils réussir à se débarrasser de la réforme des retraites? Une nouvelle mobilisation est prévue ce samedi 11 février dans les rues de France. Les syndicats souhaitent des grèves plus dures après les vacances scolaires et veulent les inscrire dans le temps. Le gouvernement, lui, semble passer outre et se concentrer surtout sur la bataille politique à l'Assemblée nationale.

Est-ce une erreur de la part de l'exécutif? Comment peut évoluer le taux de rejet de la réforme dans l'opinion publique? Les syndicats resteront-ils unis?

Roseline Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Sophie de Ravinel, journaliste au Figaro, Pierre Jacquemain, de la revue Politis, et Bruno Jeudy, éditorialiste politique, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.