Les personnes qui se jugent moches portent plus souvent un masque

S'il y a bien une chose que nous aurions dû retenir de la crise sanitaire, c'est de porter un masque. Et pourtant, d'après une étude publiée dans Frontiers in Psychology, ce sont surtout les personnes se considérant moches qui continuent de le faire. Autrefois considéré comme une réelle mesure de protection, le masque semble aujourd'hui être une tactique de présentation de soi.

Au-delà de son incontestable avantage médical, cet accessoire sanitaire a également de nombreux bénéfices: si certains s'en servent pour cacher leurs émotions négatives lors de situations interpersonnelles délicates, d'autres l'utilisent pour couvrir leur visage qu'ils jugent peu attrayant. Et selon le New York Post, ce dernier usage est bien plus fréquent qu'il n'y paraît.

Pour mesurer la corrélation entre le jugement d'attractivité personnel et le port du masque, les chercheurs se sont concentrés sur deux études. La première portait sur un échantillon de 244 Américains. Après avoir été sélectionnées, les personnes interrogées devaient imaginer qu'elles recevaient un mail leur proposant un entretien d'embauche. À la suite de cela, les scientifiques leur ont demandé si elles comptaient mettre un masque pendant le rendez-vous, et si elles pensaient que cela les rendrait plus attirantes.

«Les résultats ont montré que les individus se trouvant séduisants sont plus susceptibles de croire que cette restriction sanitaire les empêchera de faire bonne impression, et donc n'en portent pas. Au contraire, il convient de noter que les personnes se considérant peu attirantes estiment que porter un masque pour être attractif est tout aussi important que pour se protéger du Covid-19», expose Incheol Choi, coauteur de l'étude.

Impressionner les autres

La seconde étude menée par l'équipe de recherche a réparti au hasard 442 personnes en deux groupes distincts. Le premier devait imager participer à une activité banale, tandis que le second devait donner une très bonne impression lors d'un entretien d'embauche.

Ici, l'analyse a permis de montrer que l'influence du port du masque sur l'attractivité est uniquement présente lorsque les participants étaient déterminés à impressionner les autres. Lorsque les volontaires se livraient à des activités banales et quotidiennes comme promener son chien, le masque n'avait plus aucune influence.

Les résultats de ces études sont toutefois à prendre avec des pincettes, au vu des limites qu'elle comportent. Les chercheurs ont notamment reconnu qu'ils n'avaient étudié qu'une situation particulière, à savoir les entretiens d'embauche, puisqu'au cours de ces rendez-vous l'apparence physique peut influer sur la décision du recruteur. Seulement, de nombreux autres événements peuvent susciter l'envie de faire bonne impression, tels que les dates.

Enfin, l'étude n'a pas pris en compte des facteurs tels que les orientations politiques, qui auraient pu influencer les résultats. Des personnes aux deux extrémités de l'échiquier politique ont des opinions tranchées et souvent opposées sur la question du port du masque.