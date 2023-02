Voici l'heure la plus stressante de la journée

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

La matinée est la période la plus stressante de la journée d'un adulte. C'est ce que démontre l'étude de Onepoll pour Rescue Remedy (une entreprise de compléments alimentaires), relayée par le New York Post.

Après avoir interrogé 2.000 Britanniques sur les moments de leur journée qui provoquaient le plus de stress, les résultats sont clairs: l'apogée est à 7h23. Pourtant, le premier événement déclencheur de stress intervient plus tard, en moyenne vers 8h18, selon l'étude. Cette dernière classe par ordre d'importance les déclencheurs de stress:

les embouteillages renverser quelque chose sur un vêtement faire tomber un objet et le casser se réveiller en retard renverser quelque chose sur un tapis brûler sa nourriture l'eau débordant de la bouilloire (car oui, cette étude a été réalisée sur des Britanniques; pour nous l'équivalent serait une machine à café qui n'a jamais assez d'eau) trébucher en public peiner à trouver une place de parking être en retard au travail.

Dans les résultats, on remarque une différence entre les sexes: le premier événement déclencheur de stress arrive tôt pour les femmes: à 7h50, contre 8h43 pour les hommes.

Ces horaires matinaux ne sont pas vraiment étonnants car fatigue et sommeil agité sont responsables, respectivement à 46% et 33%, de ces moments de stress. Et plus d'une personne interrogée sur quatre témoigne de difficultés à s'endormir ou encore d'avoir vu son sommeil dérangé par les soucis du quotidien. Ça commence donc mal dès le réveil, ce qui augure une journée troublée.

Une meilleure hygiène de vie

«Quand on pense aux moments de stress intense, on imagine toujours quelque chose d'énorme, mais la recherche montre quel impact inattendu les petits incidents peuvent avoir sur notre humeur de la journée», confie Zuzane Bustikova, la porte-parole de Rescue Remedy.

Parmi les personnes interrogées, 35% prennent les choses avec philosophie et considèrent que le stress est normal et fait partie de la vie. Mais pour 24%, le moindre désagrément les empêchera de se détendre.

Pas de solution magique donc, mais le remède peut être une meilleure hygiène de vie. «Il faut comprendre ce que notre corps et notre esprit nous disent, et bien que ce ne soit pas simple, s'imposer de bonnes habitudes, comme une bonne hygiène alimentaire et entretenir un cycle de sommeil sain, mais avant tout prendre le temps de s'occuper de soi», conseille Zuzana Bustikova.

Comme le rappelle le Daily Mail, le stress chronique maintient notre corps dans un mode de survie qui, à la longue, peut entraîner une hypertension, des problèmes cardiaques et un système immunitaire affaibli.