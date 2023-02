Les sièges d'avion les plus sûrs en cas de crash

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Les critères lors de la réservation d'un siège sont nombreux: espace suffisant pour les jambes, accès facile aux toilettes, vue depuis le hublot, débarquement rapide après l'atterrissage. Mais l'idée de choisir la place qui vous protégera le plus en cas d'accident vous traverse-t-elle l'esprit?

Comme le rappelle The Conversation, avec une chance de mourir sur 205.552 dans un crash d'avion contre une sur 102 dans un accident de la route, ce type de transport est le plus sûr qui existe. Alors, même s'il n'y a pas vraiment lieu de vous inquiéter pour votre sécurité lorsque vous embarquez sur un vol commercial, l'expertise suivante pourrait bien assouvir votre curiosité.

Selon une enquête réalisée par le Time, le redoutable siège du milieu serait statistiquement le plus sécurisé en cas de crash aérien. «Sans grande surprise, ces places sont plus sûres que celles situées côté hublot ou couloir. Et ce, pour une bonne raison: les personnes positionnées aux extrémités amortissent le choc», révèle Doug Drury, professeur d'aviation. S'asseoir à proximité d'une issue de secours peut également être profitable pour maximiser ses chances de survie en cas d'urgence.

Choisir une rangée stratégique

Une fois le siège sélectionné, il ne manque plus qu'à choisir une rangée stratégique. Et pour prétendre au titre de rang le plus sécurisé du véhicule, les premières candidates en lice sont les places situées au milieu de l'avion. Mais pas de chance pour elles, comme l'explique le professeur, «les ailes de l'avion stockent le carburant, ce qui peut provoquer un incendie en cas d'accident. Cela disqualifie donc ces rangées comme l'option la plus sûre».

Les places situées à l'avant sont également éliminées de la course dans la mesure où cette partie de l'avion est la première impactée lors d'un accident. Vous l'aurez donc compris, il ne reste plus que les rangées arrière. Les sièges du milieu positionnés au fond de l'avion sont de ce fait les plus sécurisés en cas de crash.

Toutefois, cette affirmation peut légèrement différer selon le type et la taille de l'avion. «Les véhicules les plus imposants auront globalement plus de résistance pour supporter la pressurisation en altitude. Cela signifie qu'ils peuvent offrir une protection supplémentaire en cas d'urgence, en fonction de la gravité de l'accident», déclare Doug Drury.

Mais au lieu de vous inquiéter pour votre sécurité, réfléchissez plutôt au film que vous allez regarder durant votre vol. Vous avez largement plus de risques de tomber sur un long-métrage horriblement nul que de périr dans un crash.