Dans les salles de sport, les miroirs ne sont pas forcément vos amis

Chez Form Fitness, à Brooklyn, vous trouverez un assortiment de racks à squats, d'haltères et de barres de traction –une salle de sport ordinaire, en somme. Mais il y a une chose qui manque: les miroirs.

Voilà qui risque de surprendre certains fanatiques de fitness. Pas de surfaces réfléchissantes du sol au plafond pour vérifier que vous bougez bien (et que vous avez un corps de rêve)? Un véritable sacrilège.

La propriétaire, Morit Summers, a décidé d'éliminer les miroirs de la salle. (Elle en placé deux petits dans le coin, essentiellement pour les selfies.) Lorsqu'elle a fondé Form Fitness, Summers a voulu créer un espace sécurisant, dont chacun pourrait profiter quelles que soient sa morphologie et ses capacités. Pour elle, cela supposait d'écarter les grands miroirs.

Vous avez bien sûr entendu parler des nombreux effets positifs que l'exercice physique peut avoir sur le bien-être mental, de l'apaisement de l'anxiété à l'amélioration des états dépressifs. Cependant, les miroirs dans les salles de sport pourraient compromettre ces gains psychologiques, selon des experts en fitness et en psychologie. «Le fitness a un côté très narcissique», déclare Summers. Narcisse, vous vous en souvenez peut-être, est mort de sa fascination pour son propre reflet. Faire de l'exercice en vous regardant ne vous sera pas fatal, mais cela pourrait vous distraire –et vous mettre sérieusement mal à l'aise. Au lieu d'améliorer votre forme, les miroirs peuvent même entraver votre capacité à progresser.

Des séances plus stressantes

Ressentir des sentiments négatifs en observant son reflet dans la salle de sport pourrait s'expliquer par la «theory of objective self-awareness» (théorie de la conscience de soi objectivée) selon Jeff Katula, chercheur spécialisé dans le domaine du sport à l'Université de Wake Forest. «Nous passons naturellement par ce processus d'auto-évaluation, qui consiste à comparer le “moi actuel” au “moi idéal”, explique-t-il. Comme la plupart d'entre nous ne vivent pas dans le moi idéal, il y a un écart entre les deux, et cet écart crée un malaise.»

Votre objectif quand vous allez à la salle de sport pourra être d'avoir des abdos en béton ou un ventre plat, mais si le miroir ne vous renvoie pas cette image, vous risquez de développer des complexes. En 2014, Thomas Plante, spécialiste en psychologie du sport enseignant à l'Université de Santa Clara, a mis cette idée à l'épreuve. Il a étudié le comportement d'un groupe de plus de 100 personnes au cours d'une séance de vélo en salle réalisée selon trois modalités différentes: une avec un miroir; une avec un miroir et des posters d'entraîneurs personnels masculins et féminins célèbres; et une autre sans miroir ni posters.

Les femmes ont déclaré que la séance la plus stressante était celle devant le miroir et les posters, durant laquelle elles pouvaient facilement se comparer au corps «idéal» des entraîneuses qu'elles avaient sous les yeux. Pour les hommes, en revanche, c'était la configuration avec miroir uniquement.

Dans l'environnement avec miroirs et posters, les personnes «ont poussé plus loin en matière d'intensité», note Plante. «Mais pour la plupart, le stress a été plus important.» Cela pourrait réduire les chances qu'une personne revienne à la salle de sport, ajoute-t-il. «Le problème en l'occurrence, à mon avis, est que nous voulons toujours rendre les exercices faisables pour que les gens persévèrent. Donc s'ils viennent et qu'ils ne se sentent pas très à l'aise avec les autres usagers de la salle, qu'ils se sentent inférieurs, ils vont laisser tomber.»

Des miroirs préjudiciables

À l'instar de Form Fitness, d'autres salles commencent à retirer les miroirs, dans un souci de promouvoir un rapport positif des personnes à leur propre corps. Planet Fitness, par exemple, comme l'explique son site web, vise à «proposer un environnement dans lequel tout le monde peut se sentir à l'aise». L'année dernière, une entraîneuse personnelle a même confié au magazine Shape qu'elle trouvait «hyper bizarre» la présence de miroirs dans une salle de sport. L'article donnait des conseils pour s'entraîner sans se regarder, par exemple en étant attentif à ce que son corps ressent lorsqu'il effectue un mouvement particulier.

Certains entraîneurs recommandent de se filmer pendant qu'on soulève des haltères et de visionner la séquence pour faire des ajustements par la suite. De fait, les installations de CrossFit, ainsi que de nombreuses salles de sport axées sur l'haltérophilie, sont dépourvues des miroirs muraux que l'on trouve généralement dans les salles de sport commerciales, comme l'a souligné Beth Skwarecki, autrice d'articles sur des sujets liés à la science et à la santé sur le site Lifehacker. Ces miroirs géants ne sont tout simplement pas nécessaires.

Se passer de miroir peut aider à s'améliorer sur le plan technique. Selon Summers –et un certain nombre d'autres entraîneurs personnels–, les miroirs peuvent en réalité être préjudiciables à votre forme et augmenter les risques de vous blesser lorsque vous soulevez des charges. Par exemple, si vous tournez le cou pour regarder un miroir et vous assurer que votre dos est bien droit pendant un squat avec poids, vous risquez de vous froisser un muscle le long la colonne vertébrale.

Qui plus est, se regarder dans un miroir «peut nuire au processus d'apprentissage, parce que le feedback est presque trop rapide», commente Tony Bonvechio, propriétaire de Bonvec Strength, une salle de musculation sans miroirs située à West Boylston, dans le Massachusetts. «Souvent, je vais vous coacher sur un exercice, mais je vais aussi filmer ou demander à mon assistant de filmer, et ensuite nous allons regarder la vidéo ensemble. C'est tellement facile, avec les smartphones, de faire une pause à un moment donné et de scruter au ralenti pour voir les plus petits détails.»

Et dans les salles de danse?

Dans d'autres disciplines axées sur le mouvement, le rôle du miroir peut être un peu plus nuancé. Dans une étude réalisée en 2020, Sally Radell, professeure de danse et chercheuse en psychologie à l'Université Emory, a examiné l'impact des miroirs sur l'image corporelle chez des étudiants en ballet niveau débutant et en danse moderne de premier cycle.

Pendant un semestre, elle a demandé à un autre professeur de danse de l'université de couvrir le miroir dans certains cours et de le laisser découvert dans d'autres, puis elle a demandé aux étudiants de répondre à une partie de ce que l'on appelle le «questionnaire de Cash en soixante-neuf points sur les relations corps-soi». Elle a constaté que les étudiants des classes avec miroir étaient contents d'avoir un moyen de se voir et d'ajuster leurs mouvements, mais qu'ils utilisaient un langage plus objectivant pour parler de leur corps que ceux de la classe sans miroir, qui avaient plutôt tendance à se concentrer sur les «sensations kinesthésiques».

Radell travaille actuellement sur une étude analysant la perception de l'image corporelle chez les danseurs s'exerçant dans des classes avec et sans miroirs pour essayer de trouver le meilleur cadre pour la pratique. «Le miroir est un outil. Il faut lui accorder une place, affirme-t-elle. Les gens ne réalisent pas à quel point il est puissant. Et son rôle doit être davantage étudié car nous ne sommes pas nombreux à nous pencher sur la question.»

J'ai testé pour vous

J'ai décidé de me rendre compte par moi-même en testant un cours de yoga au Y7 Studio, dans l'Upper East Side de New York. Comme dans beaucoup de studios de yoga, il n'y avait pas de miroirs, mais Y7 va encore plus loin en organisant des cours dans une salle sombre, éclairée à la bougie, où vous voyez à peine la personne à côté de vous. Le but étant, explique le site, «de vous inciter à vous concentrer sur vous-même et à explorer votre pratique individuelle».

Il n'y avait rien pour vérifier que je faisais bien la posture du chien tête en bas, ni aucun moyen de regarder les autres lorsque j'avais du mal avec une posture.

Mais cela signifiait aussi que je n'avais aucun moyen de jeter un coup d'œil furtif sur mes bourrelets débordant du legging (et qui me tracassaient depuis des semaines). Que l'absence de lumière m'évitait de voir cette fille qui, allez savoir comment, sortait du cours sans une goutte de sueur, alors que la température de la pièce était réglée à 30 degrés. J'étais obligée d'écouter le prof et de me fier à mon corps au lieu de lever les yeux à chaque fois que je voulais faire un ajustement –et je dois dire que j'ai vraiment apprécié.

Il est important de noter que les miroirs ne vont pas avoir une influence négative sur tout le monde dans les salles de sport et autres lieux de fitness. Par exemple, une personne qui est à l'aise avec son apparence pourra trouver motivant de se regarder, note Thomas Plante qui enseigne à l'Université de Santa Clara. Tout dépend où vous en êtes dans votre pratique, ajoute-t-il. Selon Plante, la meilleure façon de créer un environnement plus inclusif dans les salles de sport est de proposer différents dispositifs, avec des espaces équipés de miroirs et d'autres sans.

Mais si vous êtes en train de concevoir une salle de sport ou d'aménager votre propre installation à domicile, je vous invite à méditer cette dernière remarque de Summers: personne ne s'est jamais plaint de l'absence de miroirs dans sa salle.