La Mamounia à Marrakech, la renaissance d'un palace de légende

Temps de lecture: 6 min

Faisant face aux montagnes de l'Atlas, La Mamounia conçue en 1923 par les architectes Prost et Marchisio est située à l'ouest au cœur de la vieille ville de Marrakech. Comme le jardin Majorelle, la mosquée de la Koutoubia ou la place Jemaa el-Fna, ce palace est considéré par nombre de voyageurs comme un lieu mythique. Il est la propriété de l'Office national des chemins de fer (ONCF), de la ville de Marrakech, et de la caisse des dépôts marocaine. C'est un modèle de grand hôtel.

L'histoire

L'histoire de la Mamounia remonte au XVIIIe siècle avec le sultan alaouite Sidi Mohammed Ben Abdallah, qui avait pour habitude d'offrir un domaine en cadeau de mariage à chacun de ses quatre fils: Abdessamal, Mamoun, Moussa et Hassan sont devenus les éponymes des jardins qu'ils ont reçus du roi.

Les jardins de La Mamounia. | La Mamounia

Ces jardins «Arsats» sont connus encore aujourd'hui, mais seul Arsat Al Mamoun ayant appartenu au prince Mamoun deviendra célèbre et inspirera le nom de La Mamounia. On raconte que ce dernier l'utilisait comme lieu de réjouissance pour la «nzaha» (genre de garden party), coutume courante dans plusieurs cités marocaines.

Deux siècles plus tard, sur une superficie de treize hectares, l'hôtel sera créé et atteindra une renommée internationale.

De nombreuses célébrités y ont séjourné: Winston Churchill y établissait ses quartiers d'hiver. Nombre de ses peintures représentant le parc ou certains coins de l'hôtel peuvent être admirées au Musée Churchill en Angleterre. Pour l'anecdote, Winston Churchill disait à Franklin Roosevelt à propos de Marrakech en 1943: «C'est l'un des lieux les plus beaux du monde.» On raconte aussi que le général de Gaulle y a passé une nuit à cette époque; le directeur de l'hôtel aurait été obligé de faire confectionner un lit à la mesure du grand homme.

Le rendez-vous des grands noms

Au fil des années, la réputation de Marrakech et de La Mamounia a attiré l'attention des cinéastes français et américains. Jean Tissier y a tourné Alerte au sud avec Erich von Stroheim en 1953, puis Alfred Hitchcock L'homme qui en savait trop et, plus récemment, Werner Herzog, Queen of the Desert.

En 1955, Charlie Chaplin fut chaleureusement accueilli à l'hôtel. D'autres personnalités suivirent tels que Marcello Mastroianni, Claude Lelouch, Jean-Jacques Annaud, Luc Besson, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Kirk Douglas, Charlton Heston, Yul Brunner, Nicole Kidman, Richard Gere, Tom Cruise, Charles Aznavour, Catherine Deneuve, Alain Delon, Claudia Cardinale, les Rolling Stones, etc.

À LIRE AUSSI Marrakech, la capitale marocaine du tourisme moderne

La rénovation en 2020

La Grande Dame de Marrakech a subi un lifting de quelques mois en 2020: voici une Mamounia changée mais fidèle à son héritage et à son charme vieux de 97 ans. «Il faut que tout change pour que rien ne change», disait Giuseppe Tomasi di Lampedusa, une belle formule.

Sous la direction d'un grand professionnel, Pierre Jochem, directeur général, le célèbre duo Patrick Jouin et Sanjit Manku a réussi le pari fou de redonner une nouvelle dynamique aux espaces et de recréer de nouveaux lieux soigneusement pensés afin de proposer une nouvelle offre de restauration aux clients, dont l'avis a beaucoup compté.

Portrait du directeur général de La Mamounia, Pierre Jochem. | La Mamounia

Les nouveaux lieux: le Salon de thé par Pierre Hermé, Le Bar Churchill et le Cinéma, le Bar Majorelle par Pierre Hermé, le Pavillon Piscine et un autre bar, l'Œnothèque, L'Asiatique par Jean-Georges tout comme l'Italien par Jean-Georges, et aussi le Club.

À La Mamounia, l'Œnothèque. | La Mamounia

Le Menzeh, salon de thé par Pierre Hermé

Il reprend le principe des salons marocains avec leurs banquettes qui longent les parois et se font face. Ils sont orientés vers le centre de l'espace où une fontaine en marbre semble sortir du sol. Sous la houlette du chef, ce charmant pavillon pittoresque offre une sélection de délices glacés, de pâtisseries et autres gourmandises chocolatées. Ouvert tous les jours de 11h à 19h.

Le salon de thé Pierre Hermé. | La Mamounia

L'Asiatique par Jean-Georges

L'ancien restaurant italien a été transformé en «L'Asiatique par Jean-Georges», un lieu intime au décor traditionnel marocain. On y sert une cuisine aux influences chinoises, japonaises et thaïlandaises: un véritable voyage en Asie du Sud-Est. Franco-américain, Jean-Georges Vongerichten est souvent considéré comme le père de la cuisine fusion par sa capacité à assimiler des styles de cuisine différents et à les retranscrire dans l'assiette.

La salle du restaurant L'Asiatique par Jean-Georges. | La Mamounia

Quelques exemples de plats servis au restaurant: l'assiette de sashimis au ponzu blanc; le rouleau d'été au homard; les calamars croustillants; la tempura de légumes; le saté de poulet glacé; le bar à la vapeur; le curry de poulet vietnamien; les nouilles épicées aux trois noix… Il faut y aller!

Un ensemble de plats servis au restaurant L'Asiatique par Jean-Georges. | La Mamounia

L'Italien par Jean-Georges

L'ancien restaurant Le Français devient «L'Italien par Jean-Georges», une trattoria de luxe dans un esprit chic et décontracté. Les grandes baies vitrées s'ouvrent sur un jardin d'hiver et laissent entrer la lumière et la fraîcheur. La cuisine se fait sous les yeux des convives: une gastronomie fine et gourmande.

La salle du restaurant L'Italien par Jean-Georges. | La Mamounia

À la carte: le carpaccio de bœuf, les beignets de truffe noire; la salade fritto misto aux calamars et crevettes; les raviolis de homard; le risotto au parmesan; les tagliatelle au crabe; la langouste rôtie au feu de bois; le saumon en croûte de cèpes, cinq variétés de pizzas cuites au feu de bois.… Pas de fermeture.

Plats au restaurant L'Italien par Jean-Georges. | La Mamounia

Le Churchill

Ce bar élégant a toujours été présent et c'est un repère pour les habitués de l'hôtel. Les proportions de cet espace rappellent celles d'un wagon Pullman en référence au passé ferroviaire de La Mamounia.

Pour sublimer l'offre, La Mamounia a fait appel à Kaviari pour créer un caviar maison et un saumon fumé d'exception: une expérience chic. Ouvert tous les soirs.

Le bar Churchill. | La Mamounia

Le Cinéma

«Le Churchill» est aussi la porte d'entrée d'une nouvelle offre, un cinéma: une expérience de rêve qui allie culture et confort. Cet espace chaleureux propose des séances quotidiennes et un menu de snacks spécialement pensé par Pierre Hermé.

Le cinéma Churchill. | La Mamounia

Le Pavillon de la Piscine

La vaste piscine de La Mamounia est un must, elle est magnifiquement intégrée au jardin. Au centre, une fontaine en céramique bleue. Un buffet pour les petits déjeuners et déjeuners y est proposé tous les jours, sans oublier le fameux brunch dominical. Pas de fermeture.

Le Bar de la Piscine

Adossé au Pavillon de la Piscine, le nouveau bar circulaire est synonyme de convivialité. À toute heure de la journée, cette ravissante oasis de verdure propose une sélection de jus rafraîchissants aux fruits et légumes du potager. Accueil de 11h à 19h.

Le Bar Majorelle

Le Bar Majorelle est un lieu haut en couleurs qui tire son nom du célèbre Jacques Majorelle, peintre orientaliste français et amoureux de Marrakech.

Aux commandes, Pierre Hermé lui donne des allures de bistrot raffiné avec une carte de petites assiettes à partager. Blanquette de veau à l'ancienne, salade de crabe avocat-pamplemousse, le chef revisite les grands classiques parisiens auxquels il ajoute un zeste d'inventivité.

L'esplanade du Bar Majorelle. | La Mamounia

Ses desserts signatures complètent cette carte appétissante. Le Bar Majorelle s'anime le soir venu au son d'un orchestre tandis que les mixologues préparent une sélection de cocktails méditerranéens. Ouvert tous les jours de 11h à 1h.

Le Marocain

Abrité dans un riad en plein cœur du parc, Le Marocain se déploie sur trois niveaux avec une magnifique terrasse au rez-de-chaussée et un lounge flambant neuf au dernier étage.

La salle du restaurant Le Marocain. | La Mamounia

Dans un décor d'une richesse exceptionnelle, on savoure une cuisine marocaine alliant tradition et modernité avec justesse, concoctée par Rachid Agouray, chef pour les réceptions du roi.

À la carte: la pastilla de homard d'Agadir; les noix de Saint-Jacques rôties au thym de l'Atlas; la tagine de poulet et homard; la chorba de poulet aux légumes; la pastilla de lotte; le panaché de briouates; le filet de bar et palourdes; la souris d'agneau confite au cumin; le couscous aux trois poissons; le couscous d'agneau aux sept légumes; les pâtisseries marocaines… Ouvert uniquement au dîner.

Au restaurant Le Marocain, le poulet aux olives. | La Mamounia

La beauté et le bien-être

Le spa de 2.500 mètres carrés utilise la prestigieuse marque Valmont, l'expertise anti-âge globale suisse et MarocMaroc, ligne de soins raffinée qui raconte le Maroc. Deux hammams traditionnels, un hammam privé, dix cabines multitraitements, une piscine chauffée à l'ozone avec un jacuzzi (température de la piscine à 29 degrés et du jacuzzi à 34 degrés).

À La Mamounia, la piscine. | La Mamounia

La boutique Mamounia

On y trouve des articles d'art de la table, du linge de maison, des objets d'artisanat marocain ou encore de la maroquinerie, mais aussi des bougies, encens et parfums de la Maison Fragonard. Également un coin épicerie fine avec, en exclusivité, l'huile d'olive et la marmelade d'oranges des jardins centenaires de La Mamounia. Ouvert tous les jours.

À La Mamounia, la boutique. | La Mamounia

Avenue Bab Jdid 40040 Marrakech-Medina Maroc. Tél.: +212 524 388 600. 135 chambres, 65 suites, 6 suites d'exception, 3 riads, à partir de 300 euros, un bon prix.

À La Mamounia, la suite Al Mamoun. | La Mamounia