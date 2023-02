Les insectes ont-ils des sentiments?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Les insectes ne cessent de nous surprendre. Après avoir appris que les cafards avaient chacun leur propre personnalité, reconnaissaient leurs proches et s'associaient pour prendre des décisions, les scientifiques ont découvert il y a plusieurs mois que les bourdons étaient capables de s'amuser en jouant au ballon. D'après Discover Magazine, ces révélations ne sont pas anodines: elles reflètent une forme de sensibilité et de conscience que possèdent les insectes.

Selon des travaux réalisés par le neuroéthologue Andrew Barron et ses collègues en 2016, le cerveau des insectes aurait la capacité d'avoir une expérience subjective. Et ce, pour une raison très simple: selon les recherches du neuroscientifique Björn Merker, les formes les plus fondamentales de la conscience ne seraient pas situées dans le cortex (que les insectes ne possèdent pas), mais bien dans les structures sous-corticales (qu'ils possèdent). Ainsi, un scarabée qui se promène sur votre terrasse a conscience de l'endroit où il se trouve par rapport à son environnement, et ressent probablement la chaleur du soleil sur sa carapace.

Mais il existe de nombreux degrés de sensibilité différents. Être conscient, avoir conscience de soi, et être capable de réfléchir à cette conscience sont des notions dissemblables. «Quelque part parmi l'ensemble de ces niveaux, vous trouverez la conscience des insectes.» En d'autres termes, même si ce que l'on ressent en tant que coléoptère est probablement très différent de ce que nous ressentons en tant qu'humains, il y a de fortes chances que les insectes possèdent une forme de conscience.

Sentiments et émotions

La notion d'émotions chez les insectes n'est pas nouvelle. En 1872, dans The Expression of the Emotions in Man and Animals, Charles Darwin écrivait: «Même les insectes expriment la colère, la terreur, la jalousie et l'amour.» Mais comme le souligne un article publié dans Science, les chercheurs font généralement la distinction entre les sentiments et les émotions. La première catégorie représente des états conscients privés n'étant pas observables, et donc inaccessibles à la science. Les émotions, quant à elles, sont des états physiologiques se reflétant dans le comportement.

Problème: nous sommes sûrs que les humains ont des sentiments puisqu'ils sont capables de dire ce qu'ils ressentent, mais les animaux, eux, ne peuvent pas parler. De cette façon, nous ne pouvons pas réellement savoir si une abeille bourdonne de rage ou de peur par exemple, ou si cela constitue simplement une réaction physiologique face à une menace.

Heureusement, de nombreux pays n'ont pas attendu de réponse arrêtée sur la question avant d'appeler à une meilleure considération des animaux. En 2015, les États-Unis ont mis fin aux recherches sur les chimpanzés et en 2021, le gouvernement britannique a reconnu les homards, les crabes et les pieuvres comme étant des êtres sensibles. En revanche, en ce qui concerne les insectes, la question reste bien plus ouverte.