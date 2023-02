Comment vivaient les populations autour des Carpates en 5500 avant notre ère?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quelle civilisation a vécu 5.000 ans avant celle des Daces autour des montagnes des Carpates?»

La réponse d'Alexandre Sombardier:

Cinq-mille ans avant les Daces, donc les tribus ayant peuplé le bassin du Bas-Danube dans l'Antiquité? Sachant que les Gètes et les Daces sont mentionnés pour la première fois dans une source écrite par Hérodote au Ve siècle avant notre ère (corrigez-moi si je me trompe), cela remontrait à une période oscillant entre -5500 et -5400.

Les Carpates et le reste du territoire roumain actuel sont importants pour comprendre les évolutions culturelles et sociales du reste de l'Europe à l'époque, car il s'agit de l'une des régions ayant été touchées en premier par la diffusion de l'agriculture, amenée par les peuples anatoliens.

Bref, ce sont les zones qui, en Europe, sont les pionnières de la révolution néolithique. C'est de la rencontre et des interactions (plus ou moins conflictuelles et ayant eu lieu selon des modes divers) entre ces populations asiatiques, constituées de fermiers et d'éleveurs, et celles des chasseurs-cueilleurs, dominantes à l'ère du Mésolithique européen, qu'émerge une nouvelle Europe sur le plan culturel, civilisationnel si l'on veut. Une Europe qui perdurera, pour faire simple, jusqu'à l'arrivée des Indo-Européens.

Il me semble que vers -5500, c'est la culture de la poterie rubanée, cette céramique célèbre pour ses motifs en ruban, qui est florissante autour des Carpates, aux confluents de ses variantes dites occidentales et orientales (qui elles-mêmes se divisent en sous-variantes).

Évidemment, comme pour toutes les cultures préhistoriques de cette longue période qu'est le Néolithique, nous en sommes réduits à faire des conjectures sur leur organisation sociale, leur univers mental. Conjectures nourries par l'étude de la culture matérielle et les résultats des travaux des archéologues. Mais que pense t-on en savoir, en résumant à grands traits, à ce jour?

On sait déjà que ces populations disposent d'un savoir-faire conséquent en matière de céramique, qui est quand même la grande affaire du Néolithique. L'outillage lithique est, lui, perfectionné, diversifié et complexe. Et l'habitat consiste principalement en de grandes maisons rectangulaires et longues, regroupées en villages d'agriculteurs et d'éleveurs sur des sites plats, près des terres agricoles et des cours d'eau.

On cultive le blé et l'orge, et on s'en nourrit. L'apport en viande est principalement issu de l'élevage bovin, mais on mange aussi du porc, des moutons voire des chèvres dans une moindre mesure. Les produits de la chasse complètent le tout.

Dans la plupart des cas –car il y a des variations dans le temps et l'espace–, les sépultures sont individuelles, les défunts sont enterrés avec leurs vêtements et différents outils. S'il semble que la chasse et le maniement des armes aient été plutôt associés aux hommes, les sépultures ne laissent pas apparaître une grande différenciation sociale. Beaucoup de cultures néolithiques étaient, semble t-il, plus égalitaires que celles qui suivront.

Ne tombons pas dans l'angélisme non plus: même s'il s'agit de populations relativement dispersées, elles connaissent conflits et violences. On s'interroge notamment sur la pratique de raids à longue distance et d'un éventuel cannibalisme rituel ou guerrier. Mais là encore, le débat est loin d'être clos.