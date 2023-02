Paco Rabanne, un couturier visionnaire

Temps de lecture: 5 min

C'est l'un des trois couturiers à avoir dessiné avec audace le visage de la mode des années 1960 qui vient de disparaître: Francisco Rabaneda y Cuervo, dit Paco Rabanne, s'est éteint vendredi 3 février, à 88 ans, dans le Finistère, où il s'était installé depuis qu'il avait quitté la haute couture en 1999. La Bretagne, il la connaissait bien. Car s'il est né en Espagne et y a passé les premières années de sa vie, c'est dans cette région française qu'a émigré sa famille après le décès de son père, fusillé par les franquistes.

Mais c'est à Paris, où il était parti étudier l'architecture, que le futur créateur vend ses premiers croquis de mode. Nous sommes dans les années 1960, les temps sont propices aux (r)évolutions. Comme deux autres couturiers (Pierre Cardin et André Courrèges), Paco Rabanne va alors imaginer un style aux accents futuristes, à l'image des écrits et des films de science-fiction se projetant dans le monde des années 2000.

Paco Rabanne «le métallurgiste»

La longueur des jupes et des robes raccourcit; les combinaisons sont de la partie. Surtout, dès ses débuts, Paco Rabanne a un style très personnel, délaissant les tissus classiques pour explorer une palette de matériaux différents. La couture est également chez lui obsolète. Oubliés, le fil et l'aiguille!, il préfère assembler les différents éléments de ses silhouettes, des plaques de métal ou de plastique Rhodoïd, grâce à des rivets avec des anneaux: cela lui vaudra d'être surnommé «le métallurgiste» par Coco Chanel. Ses premiers vêtements sont siglés Franck Rabanne (un pseudonyme, déjà), ses accessoires sont nommés «Pacotilles».

En 1966, il présente sa première collection, «Manifeste», à l'hôtel parisien George V: une présentation de «douze robes improbables en matériaux contemporains» pendant laquelle ses mannequins se déhanchent en musique –il dira qu'avant lui les défilés ne se faisaient pas en musique. Résolument tourné vers l'avenir, son style futuriste plaît, la presse le soutient.

Françoise Hardy est photographiée à plusieurs reprises dans les tenues du créateur: une combinaison en «cotte de mailles», ou la mythique mini-robe en plaques d'or serties de diamants –cette tenue de 30 kilos, considérée comme la robe la plus chère du monde en 1968, obligeait la chanteuse à être encadrée de quatre vigiles lorsqu'elle la portait.

Le travail de Paco Rabanne a, au fil des années, exploré tout type de matériaux, du métal aux fibres optiques (1993), du papier (1988) aux plastiques fluos. Poursuivant la déconstruction des habitudes, il invente également la robe «en kit» en 1968 –des centaines de sequins à assembler, rassemblées dans une valisette, fournies avec une pince et des anneaux–, qui sera proposée par le magazine Elle en hommage au couturier dans les années 1990.

«C'est le feu qui se répand...»

Paco Rabanne imaginait le futur et critiquait le manque de vision de la mode de son époque, trop engoncée dans le passé. Quand on lui demandait comment serait la mode de l'an 2000, il répondait qu'il y aurait deux facettes: un vêtement de travail asexué et fonctionnel, style combinaison; et, pour le loisir, des superpositions de voiles. Finalement, le futur imaginé à cette époque ne quittera pas les années 1960: le style des années 2000 prendra une toute autre direction.

Qu'importe. L'excentricité de ses propositions le conduit à créer des tenues extravagantes pour le cinéma. Dans Two for the Road (Voyage à deux) en 1967 de Stanley Donen, il signe les robes à pastilles brillantes portées par Audrey Hepburn.

Pour Jane Fonda dans Barbarella, le couturier ajoute au style futuriste une dimension sexy très (re)marquée. le métal n'est pas toujours froid. Ses modèles figurent aussi dans Casino Royale, Les Poneyttes... Pour la scène, il créera les tenues de Mylène Farmer pour le Tour 1996, ainsi qu'une collection de modèles très originaux (dont une robe de mariée Chrysalide) pour le collectif de théâtre argentin Grupo Accion Instrumental, mis en vente aux enchères en 2021.

Féru d'ésotérisme, Paco Rabanne croyait en la réincarnation. Les histoires de ses vies antérieures variaient: il était grand prêtre contemporain de Toutânkhamon; il avait vécu au temps de Jésus-Christ; il avait été une prostituée sous Louis XV... Donald Potard, ancien président de Jean-Paul Gaultier et consultant mode, se souvient d'une anecdote lors d'un dîner à Matignon, durant lequel le couturier avait dit, le plus sérieusement du monde, à Édouard Balladur: «Vous avez été une prostituée sous le règne de Ramsès II.»

Passionné par la lecture de Nostradamus, il envisageait le futur comme «une catastrophe». «C'est le feu qui se répand...» Pour conjurer cette apocalypse, il imagina donc à l'époque des vêtements ignifugés, puisqu'il y aurait des survivants. Son dernier grand coup d'éclat date de 1999, lorsqu'il prédisait la chute de la station Mir dans le Gers. Il croyait aux extraterrestres, au paranormal et se considérait comme un médium ayant des visons concernant l'état du monde et les personnes qu'il rencontrait.

Parfums et prédictions rocambolesques

C'est avec le groupe Puig que le couturier a lancé ses premiers parfums notamment Calandre, composé autour d'un brief évoquant l'odeur d'un intérieur de voiture longtemps exposé au soleil et dans laquelle un couple vient de s'étreindre en 1969, une année marquée par les premiers pas de l'homme sur la Lune, Paco Rabanne le qualifiant de parfum extraterrestre de l'an 2001. Suivirent de nombreux autres: Métal, XS et un du nom de Paco en 1995, lancé en même temps que le lancement d'une ligne de vêtements et d'accessoires unisexe.

Pour la sortie d'Ultraviolet, en juin 1999, Paco Rabanne convie les journalistes à un déjeuner. Cheveux blancs, barbe de prophète, il caresse son flacon en forme de soucoupe volante sertie de métal. Une fois le parfum présenté, l'essentiel de la conversation est consacré, avec une conviction sincère, à ses prédictions: le créateur affirme alors que le 11 août 1999, la station Mir va se désagréger et que ses débris tueront des milliers de personnes à Paris ou dans le Gers. Sa prise de parole farfelue, très médiatisée, abîme la réputation de sa société.

Contrairement à ce qu'il pensait, l'éclipse de Lune ne provoque pas de catastrophe; le feu du ciel n'anéantit personne. Paco Rabanne présente donc ses excuses pour ce non-événement, et se retire du monde de la mode. Ses parfums ont toutefois continué à sortir, certains comme One Million, Invictus ou les petits derniers, Phantom et Fame, aux allures de robots, devenant même des succès phénoménaux.

L'arrivée et l'inspiration de nouveaux talents

Créateur emblématique de la mode futuriste des années 1960, Paco Rabanne sera toujours associé à une forme d'avant-garde. Audacieux, il a fait entrer la mode dans une sphère d'originalité par son choix de matériaux atypiques et continue à inspirer de nouveaux talents. Sous son nom, sa mode a d'ailleurs continué avec différents artistes: Rosemary Rodriguez, puis Patrick Robinson.

Mais en 2006, la maison ferme sa vitrine mode. Pendant plusieurs années, la marque traverse une éclipse et perd de son lustre, de son attractivité, avant de revenir sur le devant de la scène en 2011, grâce au créateur indien Manish Arora qui offre deux très belles saisons.

Ensuite, c'est la valse des créateurs jusqu'à l'arrivée de Julien Dossena en 2013. Ce dernier a d'ailleurs rendu hommage à Paco Rabanne et à son talent dans un entretien donné à Vogue: «Merci d'avoir été un couturier qui a défini une nouvelle modernité, accompagné une révolution culturelle. Un artiste total qui par l'expression de son utopie personnelle a contribué à faire évoluer la vision du monde. Merci pour cet héritage.»

Si les robes en métal, en Rhodoïd de Paco Rabanne demeureront associées à la vision futuriste des années 1960, la renommée de son nom est désormais essentiellement assurée par des parfums à succès qui ont un peu cannibalisé sa mode.