Pendant qu'il commet un meurtre, un YouTubeur diffuse un faux live pour se donner un alibi

La nuit du 18 décembre 2022, Natalie McNally, enceinte de quinze semaines, est poignardée à son domicile. Immédiatement, la police prend l'affaire en charge, mais les prémices de l'enquête ne sont pas concluantes: aucun suspect à l'horizon. C'était sans compter sur les indices laissés par mégarde par le coupable, une négligence qui a fait toute la différence.

Cette même nuit, le YouTubeur Stephen McCullagh joue à Grand Theft Auto: Vice City en live sur sa chaîne, durant six heures consécutives. Jusqu'ici, rien d'anormal, le jeune homme exerce son métier. Seulement, un détail vient mettre la puce à l'oreille des enquêteurs: en raison d'un soi-disant problème technique, le YouTubeur avait déclaré ne pas pouvoir répondre aux messages du chat en direct de la vidéo. Curieux, mais encore plausible à entendre pour les investigateurs.

Des détails qui ne trompent pas

Cependant, une combinaison de preuves met la police sur la piste du YouTubeur. Après avoir visionné près de 4.000 heures de vidéosurveillance et effectué une enquête de porte-à-porte, il n'y a plus de doute: le jeune homme s'est rendu cette nuit-là en bus puis en taxi à Lurgan, ville du domicile de Natalie McNally. Simple coïncidence? Les enquêteurs n'y croient plus.

Le témoignage du chauffeur de bus conforte leur hypothèse. Stephen McCullagh est bien monté à bord du véhicule, qui plus est vêtu d'une paire de gants jaunes sous des gants noirs. Le détail frappe le professionnel au vu de sa singularité. «La trace de l'un de ces fameux gants jaunes a été retrouvée dans une tache de sang de Natalie McNally sur la scène du crime», a déclaré l'inspecteur Neil McGuinness.

Une analyse technique révèle que la vidéo de sa partie a été enregistrée entre le 13 et le 14 décembre, soit près de quatre jours avant le meurtre. Pris au piège par les policiers, le YouTubeur se rend à l'évidence et avoue qu'il n'était pas en live ce 18 décembre. Mais il n'en démord pas et affirme aux policiers qu'il buvait seul chez lui, puis s'est assoupi. Un alibi impossible à vérifier.