À quelle fréquence faut-il laver ses vêtements et son pyjama?

La fréquence de lavage des vêtements est un sujet clivant. Si certains mettent instinctivement leur tenue dans le panier à linge à la fin de la journée, d'autres préfèrent se fier à leur odorat pour déterminer le timing idéal. Alors, pour savoir comment éviter les excès de consommation d'eau tout en conservant une bonne hygiène vestimentaire, CNN donne la parole à des experts.

S'il n'existe pas de règle absolue pour déterminer combien de fois vous pouvez porter un vêtement avant que celui-ci ne finisse à la machine, les spécialistes affirment tout de même que certains doivent être lavés après chaque utilisation. Parmi eux: les sous-vêtements, les chaussettes, les collants, les leggings ainsi que les tenues de sport. En bref, tout ce qui est collé à votre peau. «Ils sont sur une partie de notre corps qui possède une quantité astronomique de bactéries naturelles. Lorsque nous transpirons, cela crée de l'humidité et constitue un environnement propice au développement des micro-organismes», explique Anthony Rossi, assistant dermatologue.

Et si vous pensiez que laisser sécher un vêtement permettait de le porter de nouveau comme si de rien n'était, détrompez-vous. «La chaleur favorise le développement des bactéries. La température n'est pas assez élevée pour le stériliser. Il n'y a que le lavage à l'eau chaude et au savon qui réussira à décoller la saleté et le sébum», met en garde le dermatologue.

Retarder les lavages

En ce qui concerne les pyjamas, si vous avez l'habitude de vous doucher avant de vous coucher, de porter des sous-vêtements pour dormir et de peu transpirer, les experts ne voient aucun mal à le porter durant une semaine complète. En revanche, si vous ne faites pas partie de cette catégorie, il est conseillé de le laver après chaque nuit.

La question de savoir à quelle fréquence laver ses jeans peut être un sujet plus brûlant puisque beaucoup veulent préserver l'intégrité du tissu. Mais qu'en est-il de l'hygiène? Selon les spécialistes, tant que votre pantalon n'est pas mouillé par la sueur ou taché, il n'est pas nécessaire de le passer à la machine. Si la maîtresse de conférences Manal Mohammed recommande de laver ses jeans une fois par mois, Anthony Rossi avoue, lui, ne jamais le faire. Tout dépendrait de votre mode de vie et de l'environnement dans lequel vous vivez.

Enfin, les manteaux, vestes et chaussures n'ont généralement pas besoin d'être lavés plus d'une fois par mois. En revanche, si vous les portez quotidiennement, une lessive toutes les deux semaines ne leur fera aucun mal.