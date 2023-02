L'Union européenne fera-t-elle les mêmes erreurs avec la Chine qu'avec la Russie?

Temps de lecture: 4 min

En essayant de réduire notre dépendance envers la Russie, sommes-nous en train d'augmenter notre dépendance économique envers d'autres pays, comme la Chine? La Chine est la deuxième plus grande économie du monde, mais elle poursuit un modèle économique et social différent de celui de l'UE, avec des intérêts géopolitiques différents. D'où l'importance de réaliser cette analyse –afin de détecter les éventuels points de vulnérabilité, auxquels il faudra trouver des solutions.

Un rôle clé dans les transformations vertes et numériques de l'UE

Un premier domaine dans lequel le rôle de la Chine se distingue est celui de l'extraction et du raffinage des matières premières essentielles. Comme l'a indiqué la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants que le pétrole ou le gaz. En effet, ces matériaux sont nécessaires aux transformations vertes et numériques de nos économies, et leur demande devrait fortement augmenter dans les années à venir. En tenant compte de l'importance économique de la matière et du risque lié à son approvisionnement, la Commission européenne établit tous les trois ans une liste des matières premières critiques pour l'UE.

La dernière, qui date de 2020, montre que 98% des terres rares consommées par l'UE proviennent de Chine, ainsi que 93% du magnésium, 69% du wolfram, 66% du scandium et 49% du bismuth. L'Union européenne est également dépendante d'autres pays dont le secteur minier est influencé par la Chine, comme la République démocratique du Congo, d'où l'UE obtient 68% de son cobalt. Heureusement, l'UE est consciente de la vulnérabilité de sa dépendance à l'égard de ces matières premières critiques, c'est pourquoi elle présentera dans les prochains mois une proposition de norme sur les matières premières critiques afin de renforcer ses chaînes d'approvisionnement.

Le rôle de la Chine dans la transition verte de l'économie européenne va au-delà des matières premières. En 2021, 89% des panneaux solaires et 64% des éoliennes importés par l'UE provenaient de Chine. Les cinq premiers fabricants d'onduleurs solaires, avec une part de marché de plus de 60% en 2021 et menés par Huawei, sont également d'origine chinoise. Le marché des batteries de véhicules électriques est aussi dominé par la Chine, les entreprises chinoises CATL et BYD accumulant une part de marché de plus de 50% en 2022.

Parts de marché des producteurs d'onduleurs photovoltaïques. | Graphique: Judith Arnal – Source: Wood Mackenzie

Parts de marché des producteurs de batteries pour véhicules électriques. | Graphique: Judith Arnal – Source: SNE Research

Les entreprises chinoises jouent également un rôle clé dans la transformation numérique de l'UE. Le coût relativement inférieur et la qualité technique proposés par les fournisseurs chinois de 4G et de 5G tels que Huawei et ZTE ont conduit de nombreux opérateurs européens à opter pour ces entreprises pour le déploiement des technologies mobiles. En 2015, l'UE et la Chine ont signé un important accord de coopération sur le déploiement de la technologie 5G. Cependant, en 2017, la Chine a adopté une loi sur le renseignement national, stipulant que les entreprises et les citoyens sont obligés de coopérer avec la sécurité nationale. Cela a provoqué une forte réaction des États-Unis contre les entreprises chinoises, qui a aussi gagné l'UE.

En effet, en 2020, l'UE a adopté la boîte à outils de cybersécurité 5G, stipulant que les États membres doivent passer au crible les fournisseurs de technologie 5G, en imposant des restrictions à ceux classés à haut risque. Cette boîte à outils détermine que les fournisseurs susceptibles d'être soumis à des interférences provenant d'un pays tiers non membre de l'UE doivent être classés comme étant à haut risque, ce qui, compte tenu de la loi chinoise sur la sécurité nationale, indique que les entreprises 5G chinoises sont classées comme telles.

L'approche suivie par les États membres pour mettre en œuvre la boîte à outils n'est pas homogène, allant de l'interdiction pure et simple pour les opérateurs suédois de passer des contrats avec des fournisseurs chinois à l'approche allemande d'examen au cas par cas. Malgré les réactions de pays comme les États-Unis et les mesures prises par l'UE, selon un rapport du cabinet de conseil danois Strand, 59% des équipements RAN 5G en Allemagne en 2022 proviennent d'opérateurs chinois, contre 57% pour le RAN 4G en 2020. Huawei a une part de marché plus importante à Berlin qu'à Pékin, où il doit faire face à la concurrence d'autres opérateurs chinois.

La stabilité financière en danger

L'importance de la Chine est croissante pour assurer la stabilité financière de nombreuses économies en développement, et donc la stabilité financière mondiale. Selon le Peterson Institute, dans le cadre de l'initiative des «nouvelles routes de la soie», la Chine a prêté plus de 100 milliards de dollars aux pays en développement, ce qui représente 57% de la dette totale de ces pays envers les créanciers officiels.

Le problème est que la Chine ne fait pas partie du Club de Paris (et n'a pas l'intention de le faire), où les créanciers officiels coordonnent les problèmes d'endettement des pays en développement afin de leur permettre de retrouver leur viabilité. Ainsi, avec le principal créancier agissant comme une boîte noire, la coordination multilatérale entre les créanciers devient beaucoup plus difficile, mettant la stabilité financière en danger. En réponse à cette situation, le G20, dont la Chine est membre, a lancé le «cadre commun» pour coordonner les processus de restructuration de la dette. Jusqu'à présent, cependant, l'initiative a eu peu de succès, puisque seuls quatre pays en ont bénéficié.

En fin de compte, les dépendances de l'UE vis-à-vis de la Chine ont augmenté à la suite du conflit en Ukraine et des projets d'accélération des transitions verte et numérique. Mais il semble que l'UE ait appris sa leçon et ait identifié les points sur lesquels elle dépend fortement de la Chine. Les mois à venir seront intéressants et nous devrons garder un œil sur les propositions qui sortiront de la Commission européenne ainsi que l'approche adoptée par les États membres qui, comme nous l'avons vu avec la 5G, diffère parfois.

Il est fort probable que, étant donné qu'il est très difficile de concentrer 100% de toutes les chaînes de valeur dans l'UE, une partie de ces initiatives impliquera le «friendshoring» –le renforcement des chaînes de valeur qui passent par des pays amis. Mais il faut être prudent, car parfois, les amis ne sont pas au rendez-vous.

La version originale de cet article a été publiée par le partenaire de Telos, Agenda Pública, le 20 janvier 2023 (en anglais).