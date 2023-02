Réforme des retraites: la bataille sera rude à l'Assemblée nationale

Temps de lecture: 2 min

Avec les mobilisations massives contre le projet de réforme des retraites, le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. Il n'a pas réussi à convaincre du bien-fondé de son texte.

Le projet de loi arrive maintenant devant l'Assemblée nationale. Les échanges dans l'hémicycle démarreront lundi 6 février et devront s'achever le 17 février à minuit, pour que le texte passe ensuite au Sénat. Environ 20.000 amendements ont été déposés, dont près de 13.000 par La France insoumise. Au sein même de la majorité, certains députés hésitent à voter en faveur de cette réforme.

La Nupes va-t-elle faire obstruction à l'Assemblée? Les Républicains feront-ils monter les enchères? Le gouvernement sera-t-il forcé de faire des concessions?

Roseline Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Bruno Jeudy, éditorialiste politique, Carole Barjon, éditorialiste politique à L'Obs, et Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.