Il recrée l'itinéraire de Forrest Gump et court 25.000 kilomètres

«Cours Forrest, cours!» Cette réplique du film réalisé par Robert Zemeckis est toujours aussi culte, près de trente ans après sa sortie. Mais qui aurait prédit qu'après toutes ces années, un fan prendrait ces mots au pied de la lettre? Et pourtant, en 2016, Rob Pop, un Anglais de 44 ans originaire de Liverpool, a commencé sa quête pour courir le célèbre itinéraire emprunté par le personnage principal du film, interprété par Tom Hanks.

Défi complètement fou, mais pas totalement insensé. Comme le rapporte le New York Post, l'idée de cet homme lui vient de sa mère, Cathy. Avant le décès de celle-ci en 2002, Rob Pop lui a fait une promesse: faire quelque chose de sa vie qui le rendrait différent des autres. Pour lui, cela signifiait accomplir un acte que personne n'avait jamais réalisé auparavant. «D'un coup j'ai eu une illumination. Il y avait des centaines d'individus qui avaient traversé l'Amérique en courant, mais pas un qui avait fait le parcours de Forrest Gump», raconte-t-il.

C'est de cette façon que le Britannique, vêtu de la fameuse chemise à carreaux, du bermuda chino et de la casquette rouge, a été amené à traverser quarante-trois États américains en 422 jours. Le tout, en faisant quatre fois le tour du pays, soit un total d'environ 25.000 kilomètres. Défi impressionnant, mais doublement motivant: le vétérinaire de métier a souhaité que les fonds récoltés lors de cette course soient reversés à l'association World Wide For Nature.

De péripétie en péripétie

Inévitablement, une course de cette envergure implique des rebondissements. Quelques semaines seulement après le début de son défi, Rob Pop est confronté à une blessure: une déchirure musculaire du quadriceps gauche le freine dans son élan. Mais pour l'athlète, il n'est pas question de stopper la course. Il atteindra Memphis en marchant, mais il y parviendra.

Au-delà de l'effort physique que requiert un tel parcours, les conditions climatiques n'ont pas épargné le Britannique. Blizzards, feux de forêt, températures avoisinant les 37 °C: Rob Pop s'est dépassé. «Je changeais de chemise peut-être quatre ou cinq fois par jour. À chaque fois que je l'essorais, il y avait bien une demi-pinte de sueur qui dégoulinait», confie-t-il.

Mais rien n'effraie le sportif, bien au contraire. Le défi n'était pas suffisant. Lorsque l'envie lui prenait, Rob Pop participait entre deux étapes à une nouvelle course. Le quarantenaire a donc également franchi la ligne d'arrivée du 10 km de l'Oregon et du marathon de Boston. Sans oublier les trois marathons enchaînés lors de son séjour de repos en Angleterre, dont celui de Londres qui lui a valu le record du monde Guinness du marathon le plus rapide réalisé par une personne vêtue d'un costume de film. La reine des Neige 2.0 qui détenait jusqu'alors ce titre peut retourner dans son palais de glace: Forrest Gump est dans la place.

À ce jour, le coureur n'a pas eu de nouvelles de Tom Hanks malgré plusieurs tentatives de prise de contact. Mais bon, vu ce que le Britannique est capable de faire quand il est déterminé, on ne se fait pas de souci pour lui.