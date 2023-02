Pourquoi avons-nous des empreintes digitales?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Aujourd'hui, les empreintes digitales sont de véritables atouts pour résoudre de grandes affaires criminelles ou déverrouiller nos appareils électroniques. Mais rien ne les prédestinait à une telle finalité. Simple caractéristique identitaire, sens du toucher décuplé, meilleure prise en main des objets? Discover Magazine revient sur une utilité longtemps débattue.

Pendant de nombreuses années, deux écoles de pensées se disputaient l'utilité première des empreintes digitales. Certains scientifiques pensaient que les sillons permettaient d'améliorer notre sens du toucher. D'autres affirmaient qu'ils parfaisaient l'adhérence de nos doigts aux surfaces. C'est seulement en 2009, grâce aux recherches d'une équipe de physiciens, que la première hypothèse s'est avérée.

Pour tirer cette conclusion, les chercheurs ont d'abord recréé un doigt artificiel. Ensuite, ce dernier a été frotté sur une surface comportant des motifs, et l'équipe a noté la fréquence à laquelle il vibrait. À l'issue de l'expérience, les scientifiques ont constaté que les vibrations étaient cent fois plus fortes que celles produites par un doigt sans sillon. Cette perception plus développée avait notamment de nombreux avantages pour nos ancêtres. Parmi eux: le pouvoir de distinguer les aliments sains de ceux qui étaient périmés. Leur sens du toucher leur permettait de sentir ceux qui étaient recouverts d'une couche ultra-fine de moisissures duveteuses.

Mais la seconde théorie n'est pas aberrante pour autant, puisqu'elle semble également s'appuyer sur une logique implacable. Les sillons présents sur la majeure partie de l'extrémité de nos doigts offrent une surface de contact plus importante. Les scientifiques comparent cela aux pneus: les bandes de roulement empêchent la voiture de glisser sur la route en augmentant la friction.

Une meilleure prise en main

Mais ces deux théories ne sembleraient pas être les seules à expliquer l'utilité de nos empreintes digitales. Une étude publiée en 2020 par le Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America a examiné la capacité de l'extrémité de nos doigts à réguler l'humidité.

Constituée de la plus grande densité de glandes sudoripares (glandes produisant la sueur), cette partie du corps joue un rôle clé dans la thermorégulation. De ce fait, lorsque nous attrapons un objet ayant une surface lisse, ces pores renforcent notre prise en main en assurant une hydratation suffisante de la peau. Ainsi, lorsque l'adhérence est suffisamment forte, les pores se retrouvent bloqués par la surface lisse, ce qui les empêche de libérer une quantité de sueur trop importante, et donc que l'objet glisse.

Mais c'est surtout lorsque l'on touche une surface déjà trop humide que nos empreintes digitales entrent en jeu: les sillons dirigent l'excès d'eau vers l'extrémité des doigts afin de maintenir une prise en main correcte. Que le corps humain est bien fait.