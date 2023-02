Spoutible, une alternative crédible à Twitter?

Temps de lecture: 5 min

Sous le feu des critiques depuis de nombreuses années pour son manque de modération, sa contribution à la polarisation des sociétés et sa lenteur dans la prise de décisions, la réputation de Twitter ne s'est pas améliorée avec l'arrivée d'Elon Musk à sa tête. Au contraire, le richissime homme d'affaires, qui a dépensé la somme astronomique de 44 milliards de dollars pour racheter le réseau social en octobre dernier, a écorné un peu plus son image en se comportant tel un tyran avec son personnel et en promouvant une liberté totale d'expression, ainsi qu'un service premium (Twitter Blue) décrié.

Ce changement de propriétaire a poussé une partie des utilisateurs à migrer vers d'autres plateformes, soit pour des raisons idéologiques soit pour anticiper un hypothétique crash du réseau à l'oiseau bleu. Mastodon a été l'une des destinations privilégiées des twittos déçus ou inquiets. Mais ces derniers ont vite été confrontés à certaines difficultés, notamment liées à sa décentralisation, que ce soit à l'inscription ou à l'utilisation.

Comme anticipé par certains analystes, les fuites ont stoppé d'elles-mêmes, Twitter restant l'espace incontournable. Peu d'alternatives viables existent aujourd'hui: le pénible Mastodon donc, l'effacé Post ou encore les très alt-right Gab, Parler ou Truth Social, le réseau lancé par Donald Trump en novembre 2021. Mais un petit nouveau au potentiel intéressant, Spoutible, vient de faire son entrée dans le monde des réseaux sociaux.

Les utilisateurs avant les profits

Christopher Bouzy, le fondateur de cette nouvelle plateforme, est un entrepreneur américain de la tech à la tête depuis 2018 de Bot Sentinel, un service d'analyses qui traque la désinformation, les comportements inauthentiques et le harcèlement ciblé en ligne. Ce programme a notamment révélé l'ampleur de la campagne de haine qui a touché le prince Harry et Meghan Markle sur Twitter ces dernières années et lui a ouvert les portes de leur docu-série Netflix dans laquelle il intervient. Révélé aux yeux du grand public à la suite de ce passage et grâce à la justesse dans ses prédictions électorales pour les élections américaines de mi-mandat, Christopher Bouzy a profité de ce gain de notoriété, couplé aux déboires d'Elon Musk, pour lancer son projet.

Pensé en opposition à son grand frère de la Silicon Valley, pour qui la recherche de rentabilité a totalement pris le pas sur tous les autres aspects depuis son rachat, Spoutible s'est construit et s'améliore avec sa communauté avec pour objectif principal de placer l'expérience utilisateur au cœur de la réflexion. Ce nouveau réseau social veut donc bâtir une image de marque axée sur la bienveillance et la chasse au harcèlement, à la discrimination, au trolling et au complotisme.

🐳A social media platform doesn't have to be sterile and boring to keep its users safe. Spoutible's goal is to allow users to "spout off" while mitigating targeted harassment and mis/disinformation.



You can preregister here: https://t.co/R46tHsaW7p — Spoutible (@Spoutible) December 13, 2022

Ces priorités, maintes fois énoncées par Christopher Bouzy au cours des dernières semaines, doivent permettre à Spoutible de devenir un espace d'expression plus sain et inclusif que ses concurrents. Un contre-pied rendu possible par l'absence d'investisseurs multimilliardaires et un financement communautaire lié à Bot Sentinel. Spoutible est donc, selon son fondateur, ce qu'aurait dû être Twitter.

Après l'oiseau bleu de ce dernier ou le mammouth de Mastodon, c'est cette fois une baleine qui a été choisie comme emblème. D'ailleurs, les messages partagés sur le nouveau réseau sont des «spouts», ce qui signifie «jets», un parallèle avec les jets d'eau et d'air expulsés par les évents des cétacés (en anglais, le verbe spout/spout off a aussi un double sens: «faire jaillir» ou bien «pérorer»).

Des fonctionnalités gratuites

Partant du constat qu'un réseau social doit proposer à l'utilisateur ce dont il a besoin et non ce dont il pourrait avoir besoin, plusieurs options sont d'ores et déjà disponibles sur Spoutible. Des fonctionnalités similaires à Twitter, mais toutes gratuites:

Nombre de caractères: finis les 280 caractères de Twitter, place aux 300 signes. Si vous publiez un lien, vous pouvez supprimer l'URL pour qu'elle ne rentre pas dans le décompte.

🐳The one thing that has always annoyed me with Twitter is when I link to news articles, and the URL isn't excluded from the total number of characters. We fixed that with Spoutible. Once the content is added to your spout, you can remove the URL to free up characters.



Example: pic.twitter.com/uN2SKOuMBq — Christopher Bouzy (@cbouzy) January 18, 2023

Bouton edit: possibilité de modifier gratuitement les spouts, une seule fois pour limiter les abus et jusqu'à sept minutes après l'envoi (payant sur Twitter via Blue).

Certification: comme sur la plupart des réseaux sociaux, les comptes «notables» pourront être certifiés. La demande se fait directement par le biais d'une option sur son espace personnel (payant sur Twitter via Blue).

Fil chronologique: apparaîtront sur votre fil d'actualité uniquement les comptes que vous suivez. Pas de fil de recommandations comme sur Twitter.

Messagerie et données: comme sur Twitter, vous pouvez envoyer des messages privés. Sur Spoutible, les conversations sont cryptées, tout comme vos informations personnelles (adresse, e-mail, numéro de téléphone). Aussi, les données des utilisateurs ne sont pas vendues.

Modération: possibilité de supprimer les commentaires abusifs, avec certaines limites. La fonction blocage est améliorée; ainsi, un utilisateur bloqué ne pourra plus du tout interagir avec vous (même en réponse à des commentaires).

Yup, we already fixed that on Spoutible! If you comment and then immediately block me so that I can't read what you spouted, all of your recent spouts to me are automatically removed. https://t.co/OEB8xJWTuT — Christopher Bouzy (@cbouzy) January 26, 2023

Application et version française: à venir dans les prochaines semaines.

À cela s'ajoutent les fonctions de base comme le partage de photos (et plus tard les vidéos), les tendances via les hashtags (appelées «waves») ou encore le mode sombre. Bref, si vous utilisez déjà Twitter, l'interface de Spoutible vous sera très familière.

Casser le plafond de verre

Il n'a fallu que trois mois à Christopher Bouzy et ses équipes pour mettre sur pied ce nouveau réseau social. Un travail remarquable, alors même que le projet ne dispose pas de fonds illimités en provenance d'investisseurs fortunés.

Mais le plus dur reste à venir: sortir Spoutible de l'anonymat afin d'attirer les utilisateurs, clés de la réussite des plateformes en ligne d'interactions sociales. Alors que les réseaux alternatifs butent tous sur ce point, raison pour laquelle le monopole de Twitter perdure encore aujourd'hui malgré toutes les turbulences des dernières années, le plafond de verre sera-t-il brisé cette fois? La grande incertitude se situe ici.

Been road testing @Spoutible (aka the Twitter killer) for the past hour. Hats off to @cbouzy it's absolutely phenomenal.



Editable Spouts, a familiar interface, nothing to re-learn. Best of all it's FREE!



My handle is @ michael when https://t.co/u2ocCuXqbK launches next week!! pic.twitter.com/nIXNto1bIT — Michael Morgan (@mikewhoatv) January 25, 2023

Malgré des atouts indéniables, Spoutible n'a pas (encore) ce petit plus qui entraîne excitation, addiction et viralité. Il est donc difficile pour l'heure d'imaginer une grande migration des utilisateurs de Twitter. Mais sa simplicité et les fonctionnalités proposées pourraient au moins en faire une alternative sérieuse à l'oiseau bleu.

Côté chiffres, près de 150.000 personnes ont procédé à une demande de pré-inscription avant son lancement officiel le mercredi 1er février. Si Spoutible atteint le nombre d'utilisateurs actifs de Mastodon, environ 2 millions, le pari fou de Christopher Bouzy sera déjà en partie réussi. Si vous souhaitez tenter l'expérience, vous pouvez vous inscrire ici.