Voici pourquoi vous devriez ajouter du lait dans votre café

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Daily Mail

Après l'éternel débat du lait à verser dans le bol avant ou après y avoir mis les céréales, une nouvelle controverse a récemment secoué la sphère scientifique: café avec ou sans lait? Si vous préférez le goût du café noir, vous risquez d'être déçu: des chercheurs viennent de mettre fin à ce sujet clivant et la réponse ne va pas vous plaire.

Comme l'explique le Daily Mail, le café regorge d'antioxydants appelés polyphénols. Après de nombreuses études vantant leurs mérites, leurs vertus anti-inflammatoires ne sont plus à démontrer. Seulement, jusqu'alors, très peu de scientifiques avaient observé la réaction entre les polyphénols et les acides aminés, molécules pourtant fréquemment associées au cours d'un repas.

Pour étudier la question, des chercheurs de l'Université de Copenhague ont recréé une inflammation artificielle. Cette dernière a ensuite été appliquée à des échantillons de cellules immunitaires. Certaines ont reçu des doses d'antioxydants ayant préalablement réagi avec de l'acide aminé (représentant le café au lait), tandis que d'autres se sont uniquement vues administrer des doses de polyphénols (substitut du café noir).

Des propriétés anti-inflammatoires doublées

L'étude a révélé que l'échantillon de cellules immunitaires ayant reçu une dose d'acide aminé était plus enclin que le second groupe à combattre l'inflammation. «Lorsque des protéines réagissent avec des antioxydants, les propriétés anti-inflammatoires sont doublées. Le café au lait est donc le combo parfait pour tirer ce bénéfice», ont déclaré les chercheurs dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Bonne nouvelle: les scientifiques estiment que cette observation ne serait pas valable que pour le café. Associer d'autres produits contenant des polyphénols (fruits, légumes, thé, vin rouge ou bière) à des aliments riches en acides aminés permettrait également de bénéficier de cet avantage.

Mais l'étude comporte des limites: l'observation ayant été menée uniquement en laboratoire, la portée des résultats est restreinte. Les chercheurs danois examineront donc prochainement les effets sur les animaux, puis sur les humains pour confirmer leur hypothèse.