Stalker grâce à Spotify, c'est possible

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Wall Street Journal

Quoi de plus intime que notre playlist? Pour beaucoup, elle fait partie intégrante du quotidien et varie au gré des humeurs, agrémentant les bons comme les mauvais moments. Seulement, lorsque nous écoutons des chansons sur Spotify, nos goûts musicaux peuvent être exposés aux yeux de tous. De quoi faire parler les plus curieux.

Comme l'explique le Wall Street Journal, certains individus ne peuvent s'empêcher de stalker leurs amis, leur ex ou leur crush du moment. Et contre toute attente, les plateformes de diffusion de musique en streaming s'avèrent être d'excellents outils pour y parvenir. En effet, de nombreuses personnes ont activé les paramètres de partage d'écoute sur Spotify, ce qui permet aussi bien à leurs abonnés qu'à des inconnus de découvrir leurs musiques du moment, et par extension, leur état d'esprit.

Si l'activité d'écoute est désactivée par défaut, vous pouvez tout à fait accéder à cette fonctionnalité via la section «Confidentialité et partage» des paramètres de l'application. Vous pourrez alors partager ce que vous écoutez avec vos abonnés, ou même afficher vos playlists et vos artistes favoris sur votre profil. Une fois l'option activée, n'importe qui peut vous ajouter et ainsi voir ce que vous écoutez. Toutefois, si vous n'assumez pas l'une de vos musiques préférées, vous pourrez à tout moment créer une session d'écoute privée dans les paramètres afin que ce choix musical reste secret.

D'autres services de streaming offrent une certaine visibilité sur l'activité de vos amis. Par exemple, Apple Music permet de voir les listes de lecture et les écoutes de votre entourage, mais il n'y a pas d'horodatage. Les utilisateurs d'Amazon Music, quant à eux, peuvent suivre une personne s'ils connaissent l'URL de son profil. En revanche, ils verront uniquement le contenu qu'elle a partagé publiquement.

L'art de stalker

Certaines utilisatrices de TikTok ont confié les incroyables découvertes faites à partir de Spotify. L'une d'entre elles, Regina Ticoalu, raconte comment elle a découvert que son ex-petit ami était de nouveau en couple: «En novembre, il écoutait “Glimpse of Us” de Joji, une chanson parlant du fait de recommencer à sortir avec quelqu'un après une rupture. Le fait qu'il l'ait écoutée de nombreuses fois peu de temps après la fin de notre relation m'a amenée à penser que les deux événements étaient liés.»

Selon les dires des utilisateurs, fouiller les comptes Spotify permettrait également de tisser des liens plus profonds avec ses amis et ses connaissances. Cela peut notamment vous aider à entamer une conversation avec eux, ou vous aiguiller lors d'un achat de places de concert.

Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que des stalkers professionnels rôdent. Alors surveillez vos arrières si vous ne souhaitez pas que tout le monde sache que vous écoutez Christophe Maé en boucle.