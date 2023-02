Il faut cesser de parler de «pervers narcissique» à tort et à travers

Temps de lecture: 7 min

Il est absolument partout, selon TikTok. Votre patron: un pervers narcissique. Mon ex? Indubitablement un pervers narcissique. Moi? Des vidéos de coachs spécialisés dans ce domaine montrent de manière convaincante que je suis une «perverse narcissique cachée». Si vous vous êtes déjà comporté de manière passive-agressive envers un ami, ou vanté de vos succès sans en avoir l'air, il se peut que vous ayez, vous aussi, un trouble de la personnalité –en tout cas, selon certains usagers du réseau social. Désolée!

Sur «NarcTok» –le mot-clé répertoriant les vidéos Tiktok destinées à éclairer le comportement narcissique–, des «narcissiques conscients de l'être» (diagnostiqués ou non) livrent un aperçu de leur mode de pensée; des victimes d'abus narcissiques proposent des vidéos à visée éducative telles que «Comment repérer un pervers narcissique»; un coach partage «cinq façons d'embrouiller la tête d'un pervers narcissique»; et un neuroscientifique donne des astuces pour s'en protéger. Les vidéos sur le thème atteignent régulièrement des millions de vues; la totalité de celles contenant ce mot-clé en cumulait 4,3 milliards au 1er février.

L'application est un vivier d'experts autoproclamés qui prétendent offrir aux victimes d'abus narcissiques un soutien émotionnel, voire les aider à élaborer des plans d'évasion, pour des tarifs allant de 35 à 100 dollars (32 à 91 euros) de l'heure. Il existe aussi des produits dérivés: en plus des cours individuels, un coach baptisé Coach_mike01 propose des T-shirts, des tasses et des carnets avec des slogans du type «Guérir, pas subir» ou «Je vois clair dans ton jeu».

Tous ceux qui pensent d'abord à eux ne sont pas narcissiques

Tous affirment aider les autres. Mais la vision du narcissisme proposée par NarcTok est largement simplificatrice. Les personnes qui pensent d'abord à leur pomme (et qui peuvent être des ordures), ne sont pas toutes narcissiques. Les symptômes d'un véritable trouble de la personnalité narcissique (TPN) –reconnu par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5)– comprennent ainsi «la volonté incessante de se mettre en valeur et de se sentir supérieur, et l'incapacité de réguler ses émotions ou son comportement si le monde ne se plie pas à ce besoin de supériorité», détaille Aaron Pincus, professeur de psychologie à l'université d'État de Pennsylvanie.

Les enquêtes montrent que jusqu'à 6,2% de la population est atteinte d'un TPN, mais le chiffre réel est probablement plus élevé, souligne le psychologue, car le diagnostic est complexe –et, naturellement, de nombreux narcissiques ne veulent pas être diagnostiqués. Donc, oui, il y a beaucoup de (pervers) narcissiques. Mais les gens «utilisent le terme un peu trop librement et s'en servent pour étiqueter tout un tas de comportements nocifs».

Pour différencier ce trouble d'un comportement égoïste, il faut s'intéresser aux intentions de la personne et à sa façon de voir le monde, poursuit le spécialiste. Un pervers narcissique fera notamment preuve d'un manque d'empathie, aura des prétentions démesurées, une tendance à exploiter les autres, à être arrogant et envieux –tout cela étant motivé par le désir de maintenir son sentiment d'identité.

Comme beaucoup de troubles de la personnalité, le TPN a des degrés, et plus un individu est «atteint», moins il est en contact avec la réalité, explique Kim Harries, psychothérapeute et spécialiste des cas de traumatismes. Certes, de nombreuses personnes se montrent occasionnellement arrogantes et prétentieuses, mais simplement parce qu'elles sont dans un mauvais jour. C'est bien différent.

Le «gaslighting», un terme utilisé un peu n'importe comment

Vous l'aurez probablement deviné: il est impossible de poser un diagnostic en regardant quelques vidéos sur TikTok. Ce qui n'empêche pas une «coach» en santé mentale d'énumérer, dans une vidéo intitulée «cinq signes qui montrent que votre collègue est un pervers narcissique», les indices qui –selon elle– ne trompent pas: il est paresseux, il s'attribue le mérite de votre travail, il sollicite l'attention, il aime les ragots et on l'apprécie, malgré ces travers.

Pour commencer, qui n'a pas été paresseux au travail à un moment ou à un autre, surtout dans cette période de bouleversement des habitudes lié à la pandémie de Covid-19? Qui n'a jamais fait la commère au bureau? Si une vidéo TikTok peut vous lister quelques traits révélateurs ou non d'un TPN, mais elle ne peut par ailleurs pas vous éclairer quant à ce qui motive ce comportement.

NarcTok ne se contente pas de résumer des idées complexes en quelques phrases simplistes. Le «gaslighting», par exemple, est un thème souvent abordé. Ce terme –qui a été utilisé à tort et à travers partout, des magazines féminins à Twitter– désigne un comportement qui consiste à manipuler quelqu'un pour l'amener à remettre en question sa propre réalité.

Les NarcTokers expliquent souvent que le gaslighting est l'une des principales caractéristiques des pervers narcissiques. J'ai donc demandé son avis à Aaron Pincus. Il s'avère qu'il n'a pas connaissance d'études rigoureuses portant sur ce concept ni sur ses liens avec le narcissisme dans le cadre d'un diagnostic clinique.

Si les interactions avec votre collègue ou votre partenaire sont pour vous une source inépuisable de confusion et de frustration, vous avez peut-être besoin d'aide et de remettre les choses en perspective –mais pas d'un coach NarcTok. Il se peut que votre partenaire soit réellement manipulateur ou manipulatrice, ou que vous entreteniez un malentendu qui pourrait être clarifié. Dans les deux cas, la situation est du ressort d'un psy qualifié qui traitera le problème avec vous en séance.

Attention, le coaching, «ce n'est pas une thérapie»

Une personne qui se prétend «coach» n'est pas nécessairement un expert fiable. Alors que les thérapeutes suivent un programme de formation reconnue et doivent avoir une expérience clinique supervisée avant d'exercer, un certificat de «coach de vie» peut s'obtenir sur internet en quelques semaines. Le coaching est une industrie nébuleuse, qui n'est régulée ni par une autorité de surveillance ni par un code d'éthique standard.

Selon une étude de l'International Coaching Federation, 74% des coachs déclaraient ainsi avoir une qualification ou une certification d'une organisation professionnelle en 2019. Ce que ne revendiquent pas de nombreux spécialistes de NarcTok: c'est le fait d'avoir été abusés qui constitue leur expertise. Sarah Robles (Le_disco_mama) se présente, par exemple, à ses 120.000 followers sur TikTok, comme une coach spécialiste du narcissisme qui compte (elle est pour sa part certifiée). Mère célibataire qui travaille à plein temps dans le secteur médical, elle coache pendant son temps libre.

Comme beaucoup dans ce domaine, Sarah Robles a été victime d'abus narcissiques. Elle a découvert NarcTok au moment où elle se reconstruisait après sa rupture et y a posté des vidéos dans lesquelles elle témoignait de ses expériences –beaucoup atteignaient régulièrement des dizaines de milliers de vues dès la mise en ligne, ce qui l'a surprise. Les utilisateurs ont rapidement commencé à lui demander des conseils et de l'aide; l'idée lui a plu: «J'ai toujours su que je voulais faire quelque chose d'utile sur cette planète.»

Sarah Robles a obtenu sa qualification de coach de vie en mars 2022, après avoir suivi la formation (d'une durée de six semaines) de l'International Association of Professions Career College, qui comprend des modules tels que «Comment coacher» et «Outils du coaching de vie». Les étudiants peuvent également se spécialiser dans des domaines tels que les relations, la retraite ou le coaching spirituel, mais il n'existe pas de cours portant spécifiquement sur le narcissisme. Aujourd'hui, elle a cinquante clients à son actif et facture 75 dollars de l'heure.

«Je dirais que l'essentiel de mon travail se situe plutôt du côté de la validation. J'aide les victimes à comprendre ce qu'elles vivent, en leur offrant un espace d'écoute et en les faisant bénéficier de mes expériences», explique-t-elle. Lorsqu'on lui demande comment elle conçoit ses services par rapport à une aide psychologique, elle répond: «Ce n'est pas une thérapie –la thérapie, c'est quand vous faites une plongée en profondeur dans votre psyché, que vous revenez sur votre enfance et que vous cherchez à guérir des plaies. Le coaching consiste à élaborer un plan d'action, d'abord pour vous éloigner de l'agresseur, puis pour vous permettre de reconstruire votre vie.»

Même sur TikTok, ces coachs essuient des critiques. «Il y a un malentendu de la part d'autres créateurs de contenu. Ils disent que les coachs exploitent les victimes d'abus pour se remplir les poches», commente Sarah Robles, ajoutant que personne n'oblige les gens à les consulter.

Entraide et biais de confirmation

La psychothérapeute Kim Harries, qui ne fait pas partie de NarcTok, reçoit à la fois des victimes du narcissisme et des narcissiques eux-mêmes. La première étape pour les victimes de ce type d'abus touche à la psychoéducation, explique-t-elle. «Nous avons un entretien au cours duquel nous mettons les choses au clair. À quoi avons-nous affaire? À un ego fragmenté qui surcompense un sentiment d'infériorité.» Ensuite, elle écoute la personne raconter son histoire.

«C'est alors que mon travail sur les traumatismes intervient, poursuit-elle. La personne souffre probablement d'anxiété, de crises de panique, de dépression, et elle aura développé des mécanismes de défense, qui sont les mécanismes normaux lorsque vous êtes menacé.» Elle s'efforce de comprendre si le contexte familial a contribué à rendre le patient vulnérable. Elle peut utiliser des techniques comme la thérapie d'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR) pour contrer certaines croyances parfois ancrées chez les victimes, du type «c'est de ma faute» ou «je suis nul».

De même que le narcissisme est complexe, l'influence des coachs TikTok doit faire l'objet d'une analyse nuancée. Dans un sens, celles et ceux qui sont véritablement aux prises avec le narcissisme ou avec un partenaire narcissique peuvent avoir l'impression que les vidéos publiées déforment leur situation, voire que les coachs profitent d'elles. Mais d'un autre côté, même si une personne n'est pas victime d'un abus narcissique correspondant à la définition clinique, elle peut trouver des techniques d'adaptation utiles dans certains posts.

Quand j'examine NarcTok, je vois une communauté de personnes en souffrance qui font de leur mieux pour s'entraider. Mais je vois aussi que l'application entretient un «biais de confirmation»: on a des gens qui apprennent à reconnaître les symptômes et qui s'emploient ensuite à démasquer les «pervers narcissiques» dans la vraie vie –et à encourager les autres à faire de même. En fin de compte, cette attitude obscurcit la vérité, à savoir que parfois, on n'a pas affaire à des pervers narcissiques, mais à des ordures.