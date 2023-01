Six mois pour devenir développeur Web: un défi réalisable avec les formations O'clock

Avec l'épidémie de Covid, le travail à distance s'est fortement développé. L'envie de travailler depuis son canapé et de se reconvertir aussi. Le secteur du numérique offre de nombreuses opportunités pour satisfaire ces différents souhaits. L'école O'clock vous permet ainsi de devenir développeur web en six mois grâce à une formation conçue pour les débutants.

C'est en réfléchissant à l'école qu'ils auraient souhaité avoir pour se former que les quatre fondateurs ont lancé O'clock en 2016. Depuis, l'équipe s'est agrandie et a formé plus de 4000 élèves. Pourquoi pas vous?

Une formation intense et certifiante

La formation de développeur web ne requiert pas de diplôme à l'entrée, simplement l'envie d'apprendre et le temps de s'y consacrer pleinement. O'clock propose par ailleurs une méthode novatrice pour dispenser ses formations: le téléprésentiel.

Le téléprésentiel, qu'est-ce que c'est? Tout se déroule à distance, chez soi, mais en live et à horaires fixes chaque jour. Étudiants et formateurs sont continuellement en contact, pendant les cours et les sessions de cas pratiques. C'est une formule souple pour les personnes qui souhaitent une formation simple pour se reconvertir sans se déplacer, qui résident dans des zones isolées ou dont les possibilités de déplacement sont limitées.

Un accompagnement humain est proposé en continu, avec une grande disponibilité des professeurs qui sont tous des professionnels du secteur. La formation est diplômante et permet d'obtenir le titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile, reconnu par l'État et assimilé au niveau Bac +2.

Savoir-socle et aspects humains

O'clock veut vous proposer un accompagnement complet et dispose d'un programme adapté à cet objectif. Dans un premier temps, il s'agit d'acquérir un savoir-socle pour connaître les différents langages utilisés dans le développement web. Dans un deuxième temps, les élèves vont se spécialiser pour bien maîtriser un langage (Symfony ou React) et la facette du développement qui les intéresse le plus. Ensuite, le parcours est complètement axé sur la pratique.

Au-delà des compétences techniques, O'clock vous apprend à vous distinguer par des soft skills, c'est-à-dire un savoir-être qui vous permettra de mener votre projet professionnel à bien jusque dans ses aspects humains.

À la fin de la formation de six mois, vous aurez ainsi toutes les clés pour développer la partie front-end d'une application web ou mobile et réaliser son interface. Vous saurez également développer la partie back-end et administrer des bases de données. Ces compétences pourront vous permettre d'envisager des postes de développeur full stack.

Financement et accompagnement individualisé

Le coût de la formation s'élève à 7000 euros, et la grande majorité des étudiants arrivent à obtenir un financement que ce soit avec le Compte personnel de formation (CPF), l'Aide individuelle à la formation (AIF) ou d'autres aides possibles pour les personnes qui souhaitent se réorienter professionnellement. L'alternance est également une solution envisageable, en allongeant le temps de formation à 16 mois, elle permettra d'obtenir en parallèle une première expérience professionnelle.

Vous envisagez une reconversion mais vous ne connaissez rien au monde du développement web ? Ne vous inquiétez pas, l'équipe Admission de l'école O'clock vous aidera de A à Z dans vos démarches.

La fin de votre formation ne signifie pas que vous serez lâché dans la nature. Un coaching individuel de 7 heures est prévu pour vous accompagner au mieux dans votre insertion professionnelle. L'accompagnement est prévu du tout début à la toute fin de votre parcours.

Vous vous sentez prêt à franchir le pas vers les métiers du numérique? Entamez votre chemin vers O'clock.

Crédit photo: O'clock