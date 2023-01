Mutuelle santé: une websérie pleine d’humour pour enfin tout comprendre

Prendre soin de soi et de sa santé, c’est peut-être LA meilleure des résolutions à prendre pour cette nouvelle année. D’où la nécessité de se protéger au maximum face aux maladies ou blessures qui peuvent survenir et aux dépenses qu’elles ne manqueront pas d’engendrer. Pour vous prémunir et vous garantir un accès optimal aux soins quotidiens et de prévention, il est indispensable de souscrire un contrat d’assurance santé complémentaire.

En vous immergeant dans le quotidien de Max et Maëlle, un couple de trentenaires attachant, la websérie MGEN vous aide à comprendre à quoi sert une mutuelle santé.

Des remboursements complémentaires essentiels

L’assurance santé vous permet de bénéficier d’une prise en charge complémentaire à celle de l’assurance maladie obligatoire. Car pour la plupart des actes médicaux, l’assurance maladie ne rembourse qu’une partie du tarif de base. Ce taux de prise en charge varie en fonction de la nature de l’acte médical ou du traitement.

À cela s’ajoutent les éventuels dépassements d’honoraires pratiqués par les médecins conventionnés en secteurs 2 ou 3. Dépassements que ne prend pas en charge l’assurance maladie et qui pèsent lourd sur un budget.

Ce sont des dépenses que redoute particulièrement Max, dans le premier épisode de la série Ça va Mieux, lorsqu’il fait un faux mouvement avec son épaule, un matin. Heureusement, Maëlle, sa compagne, a tout prévu. Elle explique au jeune homme, un brin paumé et angoissé pour sa santé, qu’elle a déjà choisi une mutuelle qui correspond à leurs besoins… et surtout aux siens! Une démarche d’autant plus importante pour eux qu’ils se préparent à accueillir un nouveau membre dans leur foyer.

Trouvez la meilleure mutuelle pour vous en 2023

Comme Max et Maëlle, vous avez peut-être besoin de faire un bilan de votre couverture santé. Justement, la nouvelle année est l’occasion de trouver la meilleure mutuelle pour vous! Chaque assureur propose souvent plusieurs contrats d’assurance avec différents niveaux de prise en charge en fonction des actes médicaux pratiqués ou des traitements. Il vous convient d’opter pour l’offre la plus adaptée à votre budget, votre état de santé et votre besoin de couverture.

«Il est possible de souscrire à des contrats qui prennent aussi en charge certains dépassements d'honoraires de spécialistes, qui permettent de bénéficier de prestations supplémentaires en cas d'hospitalisation ou bien qui permettent de couvrir encore davantage les dépenses liées aux appareils acoustiques, aux prothèses dentaires, ou aux lunettes et lentilles de contact par exemple», rappelle le ministère de l’Économie sur son site.

«Un assuré devant consulter régulièrement des spécialistes ou devant faire face à des dépenses importantes de santé, aura besoin d'un contrat avec une couverture plus large qu'un assuré ne rencontrant pas ce type de situation», conseille aussi la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

