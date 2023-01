À Londres, un homme meurt écrasé par un urinoir public

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Branle-bas de combat ce vendredi midi dans le centre de Londres, où des équipes de secours ont été dépêchées pour tenter de venir en aide à un homme qui s'est retrouvé écrasé par un urinoir public. Comme le raconte The Independent, ce dernier a visiblement été pris au piège de ce dispositif télescopique, qui rentre intégralement dans le sol en journée et qui n'est déployé que la nuit, pour éviter que les fêtards ne se soulagent n'importe où au hasard des rues.

La victime est un technicien qui avait été chargé de procéder à des opérations de maintenance sur les lieux –à deux pas de Cambridge Circus, où se joue la pièce de théâtre Harry Potter and the cursed child. Le système hydraulique se serait apparemment refermé sur lui, alors qu'il avait placé ces toilettes en mode nuit afin de pouvoir mener à bien sa mission de réparation ou de contrôle.

Rapidement alertée, la brigade des pompiers de Londres a envoyé quatre camions et environ deux douzaines de personnes pour tenter de libérer cet homme de l'emprise de l'urinoir télescopique qui s'est en partie refermé sur lui. Avec l'aide de la police et de membres du personnel soignant, l'ouvrier a pu être dégagé, mais il n'a pu être maintenu en vie.

Des causes à déterminer

Un cordon de sécurité a rapidement été installé autour des lieux du drame afin que les badauds et les médias ne puissent pas s'approcher de trop près. Il a fallu l'emploi d'une grue munie d'un treuil pour que la structure composant les toilettes soit intégralement extraite du sol.

Pic taken from a window overlooking the scene shows ‘telescopic urinal’ firefighters are working on @LBC @LBCNews https://t.co/KZ6qgbW4nA — Charlotte Lynch (@charlotterlynch) January 27, 2023

L'identité de la victime n'a pas été dévoilée, mais la police a fait savoir que l'homme mortellement blessé avait été rapidement identifié et que ses proches avaient pu être informés. Une enquête permettra sans doute de déterminer les causes de cet accident inattendu, survenu à l'angle de Shaftesbury Avenue et de Charing Cross Road.

Négligence humaine ou dysfonctionnement? La société chargée de l'installation et de la maintenance de ces toilettes à utilisation nocturne a tout intérêt à faire au plus vite la lumière sur cette affaire, faute de quoi personne ne voudra plus utiliser son système d'urinoirs.