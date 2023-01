Ces points à vérifier avant d'acheter une maison

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

L'acquisition d'une maison fait partie des moments stressants d'une vie. En raison de l'importante somme impliquée dans cette transaction, certains acheteurs peinent souvent à se décider. D'autres se précipitent et ne prennent pas le temps de se renseigner. Interrogés par Insider, deux inspecteurs en bâtiment partagent leurs conseils pour aider les acheteurs à prendre des décisions éclairées.

En premier lieu, les experts recommandent de rester sceptique face aux travaux potentiels. Les acquéreurs ne doivent pas se laisser berner par l'aspect brillant et rénové d'une propriété: ce n'est pas parce qu'une maison paraît neuve qu'elle l'est réellement.

«Les promoteurs se contentent souvent de faire des éloges en présentant le bien comme entièrement rénové, alors que les changements sont purement esthétiques. Ce n'est pas parce qu'on change les luminaires que le circuit électrique a été restauré», explique Ralph Hassard, fondateur de Criterion Home Inspections.

Pour éviter les mauvaises surprises, Ralph Hassard recommande donc de demander les factures des travaux effectués. Si l'agence immobilière vous affirme qu'un chantier de modernisation a été entrepris, exigez des preuves.

Au même titre, lorsqu'il s'agit d'une maison récemment rénovée, tout acheteur potentiel devrait demander où en sont les permis de construire. «Il y a beaucoup de personnes qui font des travaux alors qu'elles n'en ont jamais obtenu l'autorisation. À cause de cela, les futurs propriétaires peuvent être obligés de payer pour effectuer davantage de rénovations et entrer dans la légalité», expose le fondateur de Criterion Home Inspections.

Les nouveaux propriétaires devant assumer la responsabilité des aménagements non autorisés, ils pourront être contraints à payer des amendes ou seront poursuivis par leur ville.

Un bien sécurisé

Il est également important que les acheteurs demandent à un inspecteur en bâtiment de vérifier l'état général de la maison, et en particulier le circuit électrique. Des négligences sur les équipements de la propriété peuvent rendre son habitation dangereuse.

Ralph Hassard raconte: «J'ai vu des familles prêtes à choisir la couleur de la peinture des murs et à emménager avec leurs enfants sans avoir prêté attention à ces détails. Lorsque j'ai regardé autour de moi, j'ai vu que tout le circuit électrique était complètement vétuste.»

Autre vérification non négligeable: rechercher des traces visibles de dégâts des eaux. S'il y a de l'eau et de l'humidité dans le vide sanitaire, il y a de fortes chances qu'il y ait de la moisissure. Cela pourrait donc signifier que les fondations de votre futur bien ne sont pas aussi solides et saines qu'elles n'y paraissent.