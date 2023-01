Si vous utilisez ces mots pour vous excuser, il est temps d'arrêter

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

S'excuser est un art à part entière. Peur de trop en faire, de blesser ou de mettre son ego de côté... Présenter des excuses sincères et authentiques n'est pas une mince affaire. Alors pour vous livrer les meilleurs conseils en la matière, NPR s'est appuyé sur le nouveau livre de Marjorie Ingall et Susan McCarthy Sorry, Sorry, Sorry: The Case for Good Apologies.

Attention, comme tout art qui se respecte, demander pardon doit respecter quelques règles. Selon les autrices, lorsqu'il s'agit de s'excuser, mieux vaut ne pas tourner autour du pot. Dites immédiatement que vous êtes désolé. Il est important de bien utiliser le mot «désolé» et de ne pas dire que vous «regrettez» ou que vous êtes «dévasté». «Dire de vive voix ce mot peut sembler évident mais ce n'est pas toujours le cas. Au lieu de cela, les gens l'évitent en utilisant des tournures différentes, mais ce n'est pas la même chose. Les regrets sont liés à ce que je ressens. Or, le pardon concerne les sentiments de votre interlocuteur et lorsque vous vous excusez, vous ne devez jamais perdre de vue les sentiments de l'autre personne», explique Marjorie Ingall.

Ensuite, dites ce pour quoi vous vous excusez. Veillez à être précis afin de montrer à votre interlocuteur que vous avez compris l'impact de vos actes, et que vous en assumez la pleine responsabilité. Et surtout, inutile de se trouver des excuses, cela aura pour simple conséquence d'agacer la personne blessée.

Les phrases interdites

Peser ses mots est primordial: de mauvaises excuses peuvent être désastreuses et envenimer la situation. «Ne dites jamais “évidemment”, puisque si c'était évident, vous n'auriez pas à le dire. Aussi, on entend régulièrement les phrases “j'ai déjà présenté mes excuses” ainsi que “je ne voulais pas”. Bannissez-les, aucune d'elles n'arrangera la situation, bien au contraire», affirme Marjorie Ingall. Lorsqu'il s'agit de demander pardon, l'intention est bien moins importante que l'impact de vos propos. Choisissez donc vos mots précautionneusement.

Et si vous pensiez vous défiler sous prétexte qu'il est trop tard pour présenter vos excuses, sachez que le proverbe «Mieux vaut tard que jamais» prend tout son sens. Demander pardon, même tardivement, a un pouvoir de guérison incomparable. Alors soufflez un coup, prenez votre courage à deux mains et appliquez ces conseils.