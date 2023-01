Réforme des retraites: l'exécutif va-t-il trouver une majorité à l'Assemblée?

Temps de lecture: 2 min

La réforme des retraites va être examinée en commission à l'Assemblée nationale à partir de lundi 30 janvier. Les voix de la droite devraient suffire à faire adopter le texte rapidement, mais des hésitations se font sentir du côté des Républicains. Une douzaine d'élus LR se disent en effet prêts à voter contre la réforme.

Cependant, la plus grande raison de l'incertitude qui plane actuellement relève peut-être de la mobilisation syndicale et citoyenne contre cette réforme. Les syndicats annoncent un mois de février agité sur le plan social et ils sont de plus en plus soutenus par l'opinion publique. Selon le dernier sondage Elabe pour BFMTV, 72% des Français sont opposés à cette réforme (+6 points par rapport à la semaine précédente).

Le gouvernement est en situation compliquée. Pourquoi son argumentaire ne passe-t-il pas? Comment expliquer l'ampleur de la mobilisation contre le texte? L'exécutif peut-il surmonter à la fois les fronts politique, de la rue, et de l'opinion?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités Yasmina Jaafar, journaliste à Franc-Tireur et fondatrice de La Ruche Media, Stéphane Vernay, directeur de la rédaction de Ouest-France, et Bruno Jeudy, éditorialiste politique, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.