Ce mode de vie qui fait des Finlandais les habitants les plus heureux du monde

Lorsque l'ONU publie son rapport mondial sur le bonheur, nul n'a besoin de regarder le classement pour savoir que la Finlande sera sur le podium: voilà maintenant cinq années consécutives que ce pays occupe la première place, rapporte le HuffPost. Un titre qu'il ne doit évidemment pas à ses longues journées d'hiver démunies de soleil, mais bien au mode de vie idyllique dont bénéficient ses habitants.

«Ça va?», «Oui et toi?». Voici un début de conversation des plus banals. Mais si dans l'Hexagone personne ne s'attend à entendre son interlocuteur répondre «non», en Scandinavie, cela ne choquerait pas. Et pour cause, en Finlande la positivité est beaucoup moins normée: parler de son mal-être n'est pas aussi tabou qu'à l'étranger. Une ouverture d'esprit qui fait d'ailleurs la force des Finlandais et contribue à alimenter leur bonheur quotidien.

En outre, bien qu'ils bossent dur, leurs horaires de travail sont largement raisonnables. Cela signifie donc que la plupart d'entre eux bénéficient d'un bon équilibre vie professionnelle-vie privée, leur permettant de dédier davantage de temps à des activités divertissantes. «Peu de Finlandais doivent faire de longs trajets pour se rendre au travail, ce qui contribue également à leur niveau de bonheur et à la quantité de temps libre dont ils disposent», ajoute Juho Saari, doyen du département des sciences sociales de l'université de Tampere.

Enfin, les psychologues ont relevé que l'omniprésence de la nature jouait un rôle essentiel dans l'humeur des Finlandais. Le pays dispose notamment d'une réglementation connue sous le nom du «droit de tout un chacun», permettant aux habitants d'utiliser gratuitement et de de manière respectueuse l'ensemble des forêts, des lacs et des zones côtières. Cela signifie donc que le camping, la cueillette de fruits ou de champignons, la natation ou le ski peuvent être gratuitement pratiqués dans ces espaces publics.

Une vision dissemblable

Tout cela donne bien envie. Mais et si les Finlandais n'étaient pas si heureux qu'ils le prétendent? Et si leur vision du bonheur était tout simplement différente de la nôtre? C'est ce que suppose Meri Larivaara, directrice des affaires stratégiques de l'association Mieli Mental Health Finland.

Dans les pays nordiques, les habitants éprouveraient en effet un sentiment de contentement davantage qu'un bonheur débordant. «Notre concept ressemble davantage à une impression constante d'être satisfait de sa vie et de ce que l'on possède. Pour nous, le bonheur n'est pas obligatoirement cette émotion unique et très intense. Il est donc plus facile d'être heureux», décrypte-t-elle.

Un argument d'autant plus valable que le rapport mondial sur le bonheur ne demande pas aux participants s'ils sont réellement heureux, mais s'ils sont satisfaits de leur vie. Étant donné que la plupart des Finlandais le sont quotidiennement, ils ne peuvent qu'occuper la première place.

Alors, pour que la France puisse un jour imaginer atteindre le podium si convoité, il faudrait que ses habitants se contentent des petits plaisirs de la vie. Et bizarrement, quelque chose nous dit que cela n'est pas près d'arriver.