Pourquoi avons-nous le hoquet?

Un déjeuner avalé à toute allure, la boisson gazeuse de trop, une blague phénoménale: nombreuses sont les raisons pouvant provoquer le hoquet. Si ces crises, aussi inconfortables soient-elles, ne durent généralement que quelques minutes, elles peuvent rapidement devenir incontrôlables.

Comme l'explique Discover Magazine, le hoquet résulte d'une demande de votre cerveau. En effet, ce dernier sollicite votre diaphragme –muscle situé sous les poumons vous aidant à respirer– afin qu'il se déplace soudainement vers le bas. Cette puissante contraction pousse involontairement l'air dans votre gorge, mais celui-ci reste bloqué. Et ce, puisqu'au même moment, le changement de pression provoque la fermeture de votre glotte. En découlent alors un hoquet (plus ou moins bruyant) et une secousse dans l'ensemble de votre corps.

Bien qu'aucun chercheur ne sache exactement pourquoi le cerveau envoie un tel signal au diaphragme ni ce qui arrête ce processus au bout de quelques minutes, les scientifiques ont émis quelques hypothèses. Le hoquet jouerait un rôle essentiel depuis notre naissance, et même depuis notre conception: il est possible que ce réflexe aide à empêcher le fœtus de respirer le liquide amniotique présent dans l'utérus. Le processus permettrait également au nouveau-né de ne pas s'étouffer avec le lait.

Cette hypothèse expliquerait le fait que les nourrissons soient plus enclins au hoquet que les adultes. D'autres scientifiques ont même supposé que ces spasmes entraînaient les muscles respiratoires du fœtus, jusqu'alors oxygéné via le placenta.

Un reliquat de nos ancêtres

Seconde hypothèse émise par les scientifiques: le hoquet serait un reliquat de l'évolution chez les mammifères. Lorsque nos lointains ancêtres sont passés du milieu marin à la terre ferme, ils possédaient encore des branchies pour respirer dans l'eau, leur permettant également de fermer leur glotte rapidement. Cette supposition pourrait donc expliquer pourquoi nous avons hérité de ce réflexe.

Aujourd'hui, une simple recherche sur Google permet de trouver une pléthore de remèdes contre le hoquet. Se faire peur, boire de l'eau glacée, retenir sa respiration... La liste est longue. Certains experts recommandent d'autres techniques qui détendent le diaphragme, comme respirer dans un sac en papier. Aucune de ces astuces n'ayant été étayée par la science, le mieux reste de trouver sa propre technique.