Pourquoi les paquets de chips contiennent-ils autant d'air?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Qui n'a jamais eu l'impression de se faire escroquer en découvrant l'impressionnante quantité d'air contenue dans un paquet de chips? Pourtant, comme l'explique le New York Post, sans ce vide essentiel, la dégustation de ce snack n'aurait pas la même saveur.

Selon une étude menée par CDA Appliances, un sachet serait en moyenne constitué à 72% de vide, laissant un peu plus d'un quart de la place pour les chips. Mais que les gourmands se rassurent, ce vide n'est pas uniquement de l'air. Composé principalement d'azote, il permet de conserver le croquant des snacks. Sans cela, l'oxygène favoriserait l'oxydation et vos collations se verraient ramollir. Et une chips molle, c'est quand même vachement moins cool.

L'étude a également démontré que l'air permet d'améliorer la conservation des snacks. Si la durée de péremption est généralement de 55 jours après la production, la recherche a révélé qu'en raison du vide, les chips pouvaient être consommées jusqu'à 290 jours avant de devenir réellement périmées.

Éviter la casse

Au-delà de préserver la fraîcheur des chips, l'air contenu dans le paquet permet d'éviter que ce dernier ne se transforme en un sac de miettes lors du transport. Le gaz inséré offre l'avantage supplémentaire de constituer un coussin pour les protéger. Et compte tenu de la fragilité des pétales de pomme de terre, cet atout est non négligeable.

Si vous aviez l'impression de vous faire avoir, sachez que cette escroquerie n'est qu'illusoire. Robert Niemman, avocat spécialisé dans les procès liés au secteur agroalimentaire, témoigne: «Que cela soit pour les collations, les noix ou les bonbons, le poids est toujours exact. S'il est inscrit qu'il y a un kilo dedans, il y a un kilo. Il est même fréquent qu'il y en ait un peu plus. Seulement, si le packaging est conçu pour contenir deux kilos et qu'il n'y en a qu'un dedans, il va de soi qu'il n'est rempli qu'à 50%.»

Alors la prochaine fois que vous râlerez après les fabricants de vos chips préférées, pensez qu'ils font ça pour votre bien. Et peut-être un peu pour l'image de leur marque. Mais bien sûr, en tout bien tout honneur.