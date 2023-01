Un tournage de film a-t-il déjà été directement responsable de la mort de nombreuses personnes?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Un tournage de film a-t-il déjà été directement responsable du décès d'un grand nombre de gens?»

La réponse de Laurent Richard:

En 1956, Howard Hughes se lance dans la production d'une fresque épique centrée sur le personnage de Gengis Khan, considéré par les Mongols comme le père de leur nation. Le film, baptisé The Conqueror (Le Conquérant), va devenir l'un des pires navets de l'histoire, notamment à cause de son casting –John Wayne, qui y joue le rôle principal, est plus crédible en cowboy qu'en empereur mongol.

Pour recréer les steppes de Mongolie, Howard Hughes décide de tourner dans l'État de l'Utah, choisissant un site près de la ville de Saint George. Le souci, c'est que cet endroit est assez proche de Yucca Flat, la zone du Nevada où des expérimentations nucléaires ont été effectuées quelques années plus tôt: onze bombes atomiques y ont explosé dans le cadre de l'opération Upshot-Knothole entre mars et juin 1953.

L'équipe du film s'installe à 220 km du lieu des tests. Cela peut sembler loin dans l'absolu, mais le site du tournage est constamment balayé par des vents qui viennent précisément du Nevada. Et de la poussière radioactive est présente sur toute la zone.

Conscient du risque potentiel, Howard Hughes interroge le gouvernement à propos des dangers qui pourraient se présenter. Puisqu'on lui assure qu'il n'y aucun risque, le tournage va de l'avant. Pendant treize semaines, deux-cent-vingt personnes passeront donc leurs journées sur place, principalement dans le Snow Canyon, une gorge naturelle aujourd'hui connue pour retenir longtemps les poussières radioactives dans ses replis sinueux.

Cela ne s'arrête pas là: une fois le tournage terminé, Howard Hughes fera transporter soixante tonnes de terre de Saint George à Hollywood, pour que le sol des plans qui restent à tourner en studio soit raccord avec celui des extérieurs. Ce faisant, et sans le savoir, il expose encore davantage son équipe aux poussières radioactives.

De nombreux essais atomiques ont été menés à Yucca Flat (Nevada). | Capture d'écran A-DUB LOCOTe via YouTube

On ne découvrira que des années plus tard les conséquences sur la santé des membres de l'équipe. Au cours des vingt-cinq années suivantes, 91 des 220 personnes ayant travaillé sur ce film ont développé un cancer, soit 41% d'entre elles. Et 46 y succomberont, parmi lesquelles les acteurs John Wayne (72 ans, cancer des poumons, de la gorge et de l'estomac), Susan Hayward (56 ans, cancer du sein, de l'utérus et du cerveau), Lee Van Cleef (cancer de la gorge), Agnes Moorehead (cancer de l'utérus) et le réalisateur Dick Powell (53 ans, cancer des glandes lymphatiques).

Naturellement, on ne peut pas imputer tous ces cancers à ce tournage dans une zone contaminée. Mais comme il a été calculé que l'équipe avait été trois fois plus touchée par cette maladie que la moyenne nationale, il est difficile de ne pas y voir de lien.

Par ailleurs, une étude réalisée dans les années 1970 à Saint George a déterminé que les victimes de cancers étaient cinq fois plus importantes dans cette ville que dans d'autres lieux de l'État qui n'étaient pas sur le chemin des vents en provenance du Nevada. Une loi a par ailleurs été votée en 1990 pour dédommager les personnes de la région atteintes de cancers reconnus comme liés aux essais nucléaires.