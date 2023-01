Les cheveux roux ne vont pas disparaître avec le réchauffement climatique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

À l'écran comme dans la rue, les roux suscitent une attention démesurée. Parfois stigmatisés, parfois admirés, les cheveux auburn, blond-fraise ou blond vénitien, comme certains aiment les appeler, sont au cœur de nombreuses assertions. La dernière en date: cette chevelure serait destinée à disparaître de la population.

Pour comprendre l'origine de cette (fausse) affirmation, National Geographic propose de revenir sur la génétique de cette caractéristique capillaire. Le gène roux, découvert en 1995, est récessif, ce qui signifie que les deux parents doivent en être porteurs pour que leur enfant possède cet attribut.

Ce gène du récepteur de la mélanocortine 1 (ou MC1R), joue un rôle clé dans la production de mélanine. Chez les personnes ayant les cheveux roux, les mélanocytes qui produisent le pigment possèdent une variante de récepteur à la surface de la cellule. Ainsi, lorsque les roux sont exposés aux UV, cette modification les empêche de produire de la mélanine foncée. Une particularité pouvant également être présente chez les bruns, bien qu'elle soit minoritaire.

Une génétique bonne pour durer

«La pâleur a conféré un avantage clé aux cultures qui ont migré des régions les plus ensoleillées vers le ciel gris et les courtes journées d'hiver de l'Europe du Nord. Une peau claire absorbe plus d'UV, ce qui permet de produire davantage de vitamine D à partir d'une quantité limitée de soleil», explique Katerina Zorina-Lichtenwalter, chercheuse postdoctorale à l'université du Colorado à Boulder. Parmi ses nombreux avantages, la vitamine D permet d'absorber et de retenir le calcium, ce qui contribue à renforcer les os et à se protéger des inflammations.

Mais qui dit peau claire et rayons UV, dit risque élevé de cancer de la peau et endommagement de l'ADN. Cet argument justifie, pour de nombreuses personnes, l'affirmation selon laquelle les chevelures rousses disparaîtraient à mesure que le réchauffement climatique évoluerait. Or, l'âge moyen du diagnostic du mélanome (le cancer de la peau) est de 65 ans. Par conséquent, comme le confirme Katerina Zorina-Lichtenwalter, «cela ne menace pas l'aptitude à la reproduction. À cet âge, les femmes ont déjà transmis leurs gènes à la génération suivante».

Si les gènes récessifs peuvent devenir rares, il ne disparaîtront donc pas totalement du patrimoine génétique, à moins que toutes les personnes porteuses de ce dernier ne périssent ou n'aient aucun enfant. Ce qui, sur le papier, semble complètement improbable.