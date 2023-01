Comment ne pas se prendre la tête lors d'un voyage à plusieurs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Voyager entre amis est, sur le papier, une aventure rêvée. Seulement, un passager surprise s'invite généralement dans vos valises: le stress. Et ce n'est pas un secret, l'anxiété et les différences de personnalité au sein d'un groupe peuvent parfois faire des ravages. Pour gérer au mieux la dynamique sociale des voyages entre amis, NPR vous livre quelques conseils.

Avant de partir, assurez-vous que l'ensemble du groupe partage la même vision du voyage. Moment détente, défi physique, visites culturelles ou projet professionnel? Le but de votre périple doit être clairement défini afin d'éviter tout quiproquo une fois sur place. Il s'agit lors de cette discussion d'anticiper les désaccords potentiels qui pourraient survenir au cours du séjour.

Profitez également de ce moment pour prévoir un mélange de journées planifiées et de journées plus spontanées. Certains voyageurs aiment organiser la moindre activité du périple, tandis que d'autres iront où le vent les mène. Un tel mélange semble donc être un bon compromis.

Si malgré ces discussions des tensions subsistent une fois sur place, mieux vaut les désamorcer. Nul ne sert d'éviter le conflit par politesse. «La résolution d'une querelle est une invitation à rendre l'implicite explicite. Lorsqu'il existe une paix malsaine, tout le monde dans le groupe la ressent. N'ayez donc pas peur de l'évoquer en demandant comment chacun se sent», suggère Priya Parker, conseillère en matière de conflits.

Prendre du temps pour soi

Afin que le voyage ne devienne pas oppressant, prendre du temps pour soi est essentiel. Vous serez un bien meilleur compagnon de bord en étant reposé et revigoré. «Lorsque je pars en groupe, je détermine toujours les choses que je voudrais faire seule. Cela n'a rien d'offensant pour mes amis. Je le ferais même si j'étais en présence de ma célébrité préférée», affirme Lisa Kays, psychothérapeute.

Pour que ces moments en solitaire soient le plus bénéfique possible, pensez à intégrer un élément de votre routine habituelle. Qu'il s'agisse d'une chanson que vous aimez écouter ou de postures de yoga que vous faites chaque matin, cela vous aidera à rester sain d'esprit. «Nous pouvons parfois sous-estimer le stress engendré lorsque nous voyageons. Même si vous passez un bon moment, c'est une agression pour votre corps et votre esprit», assure la psychothérapeute.

Alors n'ayez pas peur de prendre du temps pour vous, quitte à délaisser votre groupe durant quelques heures. Une fois l'esprit libre, vous pourrez vous concentrer sur ce qui deviendra de bons souvenirs.