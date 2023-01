Ces habitudes courantes mais dangereuses en cuisine

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Nausées, diarrhée, fièvre, coliques: quand elle nous tient, l'intoxication alimentaire n'a rien d'agréable. Alors pour nous en garder, le New York Post présente les erreurs les plus courantes, mais aussi les plus dangereuses, figurant quotidiennement dans nos habitudes culinaires.

Erreur la plus fréquente et pourtant la plus connue: ne pas se laver les mains. Règle cardinale en cuisine, surtout lorsque vous manipulez de la viande crue. «Il est fréquent de prendre le récipient d'épices et de saupoudrer la viande avec. Il peut donc être contaminé par la chair que vous venez de toucher», met en garde Robert Gravani, professeur émérite à l'Université Cornell. Pour garantir un lavage optimal, les experts recommandent donc d'utiliser du savon et de l'eau chaude durant vingt secondes. De quoi limiter les risques de contamination.

Autre erreur à éviter: rincer les volailles dans l'évier. Si le rinçage des fruits et des légumes est toujours une bonne idée, il n'en va pas de même pour la viande crue. «Le jet de votre robinet peut propager les germes dans votre cuisine. En plus, laver votre poulet n'élimine aucune bactérie pathogène», informe James Rogers, directeur de la recherche sur la sécurité alimentaire de Consumer Reports. Mais pas d'inquiétude pour la consommation: votre four ne fait qu'une seule bouchée des micro-organismes dangereux.

Et si vous optez pour une cuisson à la poêle, pensez à ne pas manipuler la viande crue et celle qui est cuite avec les mêmes ustensiles. Par exemple, lorsque vous préparez une bolognaise, changez de spatule lorsque la chair est quasiment cuite afin de prévenir toute contamination.

Conserver pour mieux manger

Pour éviter les troubles digestifs, les aliments doivent être conservés dans de bonnes conditions. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, laisser refroidir son repas n'est pas conseillé, ou du moins, pas sur le plan de travail de la cuisine. Par ailleurs, les denrées fraîches qui ont été laissées à température ambiante pendant plus de deux heures doivent être immédiatement jetées, sans quoi les bactéries pathogènes pourraient commencer à proliférer.

Attention également à la durée de consommation des restes laissés dans le réfrigérateur: elle n'est pas illimitée. Mieux vaut ne pas dépasser quatre jours, au risque de vous mettre en danger. Et si vous vous posiez la question, goûter et sentir la nourriture pour déterminer si elle est encore bonne est inutile. Veillez simplement à respecter le délai indiqué.

Au même titre, faire mariner ou décongeler de la viande sur le plan de travail est à bannir. Les germes peuvent se multiplier rapidement à température ambiante, faisant de la viande crue un terrain propice aux bactéries. «Mettez-la plutôt au réfrigérateur», conseillent les spécialistes. Et si vous êtes pressé, utilisez votre micro-ondes et le tour est joué.