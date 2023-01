Avant les smartphones, les moines du Moyen Âge cherchaient déjà comment rester concentrés

Temps de lecture: 3 min — Repéré sur Wired

Nul besoin d'avoir un TDAH pour rencontrer des problèmes de concentration. Il faut dire que le profusion d'écrans et d'informations ne nous aide guère. Mais Wired est là pour nous rassurer: les moines du Moyen Âge connaissaient déjà des problèmes similaires, qui occupaient une partie de leurs conversations. Comparés dans l'article à des utilisateurs de LinkedIn, ils aimaient en effet partager des récits inspirants, nimbés d'auto-promo, dans lesquels ils décrivaient l'implication sans égale des premiers Chrétiens.

Il y a l'histoire de cette femme qui vivait à côté d'une rivière mais s'est toujours refusée à regarder en direction du cours d'eau afin de ne pas se laisser distraire. Et celle de cet homme qui, totalement concentré sur sa prière, laissa une tempête de neige l'ensevelir –avant d'être sauvé par ses voisins. Mais le roi de la concentration se nomme Pacôme le Grand, né en 292 et mort en 348.

Selon la légende, celui qui restera le premier moine cénobite de l'histoire a longtemps dû composer avec l'omniprésence d'une parade de démons souhaitant le détourner des travaux et réflexions. Après s'être transformés en femmes nues, ils ont entrepris de démolir les murs de sa demeure, puis ont tenté de le faire rire en déployant leur mécanique comique, réputée irrésistible. Mais notre homme est resté imperturbable. Un modèle absolu.

Focus

Selon Wired, il y a des enseignements à tirer de cette histoire. Déjà, les récits autour de Pacôme et les siens montrent que les problèmes de concentration ne datent absolument pas d'hier. Même s'ils ne disposaient pas de smartphones, les moines du IVe siècle avaient parfois bien du mal à se focaliser sur leurs tâches. C'est la thèse que défend Jamie Kreiner, qui vient de publier un livre sur le sujet, The Wandering Mind: What Medieval Monks Tell Us About Distraction.

L'historienne médiévale y étudie la façon dont les religieux et les religieuses des années 300 à 900 ont tenté de muscler leur concentration. «Plus que quiconque, ils avaient dédié leurs vies entières [...] à Dieu», écrit-elle. «Et parce qu'ils voulaient réussir à ne penser qu'à leur objectif et qu'ils trouvaient cela difficile, ils ont fini par écrire sur la distraction, davantage que n'importe qui.»

Pour s'aider mutuellement à atteindre des sommets de concentration, les moines se transmettaient régulièrement des récits comme celui de Pacôme le Grand afin de se donner de l'élan et de l'inspiration. Celle de Siméon le Stylite, qui vivait perché sur un pilier et n'a jamais arrêté de se consacrer à Dieu malgré une importante infection au pied, était elle aussi très partagée. D'autres, moins excessives et moins productivistes, portaient simplement sur le fait de ne pas se laisser déconcentrer par des bruits ambiants ou de la musique.

«Les solutions trouvées par les moines tenaient compte du fait que nous sommes des êtres socialisés, parfois contraints par notre environnement et nos ressources», ajoute l'historienne. En clair, il n'était jamais question d'ignorer l'existence du monde extérieur; seuls quelques ermites décidaient de vivre totalement à l'écart pour être totalement concentrés sur leur foi, sur leur travail et sur eux-mêmes.

Routines

L'instauration de routines a parfois aidé les religieux et les religieuses de l'époque à rester bien concentré·es sur leur travail et leurs réflexions. La division de la journée en micro-tâches était déjà à l'ordre du jour. Des guides ont même été rédigés en ce sens, comme la Règle de saint Benoît, datant du VIe siècle, qui explique quoi manger et à quelle heure, indique les temps de pause à respecter, et incite à trouver sa propre routine, y compris lors des voyages. «Les moines auraient vraiment apprécié l'obsession des écrivains d'aujourd'hui pour les plannings des autres écrivains», remarque Jamie Kreiner.

À l'époque déjà, l'innovation pouvait être considérée comme une source de distraction. Le smartphone de l'époque s'appelait le codex, ancêtre du livre moderne, dont les moines craignaient qu'il ne les détourne trop de leurs objectifs. Et pour cause: mieux mis en page, plus confortable à lire et plus élégant, le codex avait tout pour leur donner envie de s'attarder longuement sur sa forme, quitte à délaisser son fond.

Finalement, le codex n'a pas eu les conséquences néfastes attendues. Au contraire, ses marges soignées ont permis d'y apposer des commentaires, et il devenait plus simple d'y mettre des passages importants en valeur. Cette nouvelle technologie –à l'échelle médiévale– fut employée à bon escient. La problématique est similaire aujourd'hui: le progrès a mille facettes avantageuses, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le gouffre chronophage qu'il tend à créer devant nous.