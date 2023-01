Quels risques y a-t-il à partager son baume à lèvres?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Parmi les éléments possiblement anecdotiques qui ont fait réagir dans Le Suppléant, l'autobiographie du prince Harry, il n'y a pas que ce passage portant sur ses engelures au pénis. Le New York Times réagit ainsi à cet autre extrait dans lequel Meghan Markle demande à sa belle-sœur Kate Middleton si elle peut lui emprunter du brillant à lèvres. Décontenancée, cette dernière finit néanmoins par accepter.

C'est l'occasion pour le journal américain de s'interroger sur les risques sanitaires d'un tel partage. Les virus et les bactéries peuvent en effet se fixer pendant de longues périodes sur les surfaces collantes des rouges à lèvres, pommades et autres baumes. Pour autant, on ne dispose pas de données précises sur la transmission d'agents pathogènes via le prêt d'un produit destiné aux lèvres, explique Amid Zota, professeur de sciences environnementales à Columbia.

Herpès et staphylocoques

Ce qui est en tout cas avéré, confirme Laleh Gharahbaghian, professeure de médecine d'urgence à Stanford, c'est que certains virus et certaines bactéries sont aisément transmissibles, et qu'ils peuvent rester sur certaines surfaces pendant de longues périodes. Pour un rhume classique ou une grippe, c'est une question d'heures; mais pour le virus des oreillons, certes plus rare, on parle de plusieurs jours. Les plus tenaces, eux, peuvent même survivre pendant plusieurs semaines dans certains milieux.

Peut-on se transmettre la grippe ou le Covid-19 via un baume à lèvres? C'est peu probable, mais cela reste possible, explique la dermatologue Tina Bhutani, basée à San Francisco. Et pour cause: c'est en les inhalant que les personnes sont principalement infectées par les virus respiratoires. En revanche, gare à l'herpès labial, notamment si l'individu atteint présente des plaies. Mais on imagine que Kate Middleton et Meghan Markle auraient évité de partager le même produit si l'une d'entre elles avait rencontré ce problème.

Il est également envisageable qu'un staphylocoque passe d'une personne à l'autre via ce genre de transmission, là aussi parce que les bactéries peuvent causer des plaies, dont s'écoule un liquide qui peut être contagieux.

Gare à l'auto-infection

Parmi les produits les plus susceptibles de véhiculer des infections, le brillant à lèvres est le champion toutes catégories, explique le New York Times, car les virus adorent sa texture gluante et aqueuse. Mais Tina Bhutani préfère éviter les classements et se montrer plus radicale: à partir du moment où un produit cosmétique entre en contact avec les yeux ou la salive, mieux vaut les garder pour soi et ne prendre aucun risque. Certaines marques proposent des produits contenant des agents antibactériens et antifongiques, mais il est à noter que leur action tend à s'étioler avec le temps.

Attention aussi au risque d'auto-infection: si vous avez utilisé un baume ou un rouge à lèvres alors que vous aviez par exemple la grippe, mieux vaut attendre une semaine avant de le réutiliser, y compris sur vous-mêmes. Le risque d'attraper de nouveau la même maladie est relativement bas, mais il n'est pas négligeable. Faites passer le message à Kate Middleton et Meghan Markle.