Comment justifier une période d'inactivité sur son CV?

Licenciement, recherche d'emploi, voyage, formation, congé parental... Il n'est plus rare aujourd'hui d'avoir une période d'inactivité dans son CV. Si ces lacunes étaient autrefois considérées comme des signaux d'alarme laissant entendre que le candidat n'était pas à la recherche active d'un emploi, ce stigmate est désormais dépassé. Interrogés par le New York Post, des experts vous expliquent comment justifier un trou dans votre carrière professionnelle.

S'il n'est pas nécessaire d'expliquer une période d'inactivité sur son CV. Le coach de carrière Roy Cohen vous suggère en revanche de l'évoquer de manière proactive pendant l'entretien. «Elle est là. Nous le savons tous. Lorsque vous retardez le partage de ce détail, sa présence est encore plus ancrée», assure-t-il. Le mieux reste donc d'anticiper cette question et de ne laisser planer aucune ambiguïté dans l'esprit du recruteur.

Pour ce faire, pensez à préparer une narration qui ne vous met pas en porte-à-faux. Par exemple, au lieu de dire «je n'ai pas travaillé durant un certain temps parce que je me sentais épuisé», abordez ce que vous avez appris pendant votre congé. Cela peut être la façon dont vous avez évolué et mûri intellectuellement parlant. Montrez qu'apporter cette nouvelle perspective au sein d'une équipe peut être un réel avantage pour votre employeur.

Mais faites attention à ne pas dévoiler trop d'informations et gardez à l'esprit que vous êtes maître des précisions que vous souhaitez partager. Si vous avez passé un an à régler des problèmes de santé, vous pouvez être totalement transparent lors de l'entretien, ou bien refuser de détailler ces pépins en disant simplement «j'ai eu des soucis personnels que je ne souhaite pas aborder».

Afin d'encadrer la discrimination à l'embauche, le code du travail interdit aux employeurs de poser des questions sur les problèmes de santé ou sur les handicaps. Tout ce que le recruteur doit savoir est que le candidat peut accomplir les fonctions essentielles du poste auquel il postule.

Apprendre à tenir sa langue

Surtout, si cette période d'inactivité est due à la démission d'un emploi que vous avez jugé toxique, ne le dénigrez pas lors de l'entretien. Présentez plutôt cette expérience sous un jour positif. «Au lieu de dire ce que vous n'aimiez pas dans ce poste, dites ce qu'il vous a appris sur vous-même et sur vos préférences. Par exemple, vous pouvez dire “bien que j'aie acquis des compétences de gestion de projet et que j'aie réellement apprécié cet aspect du travail, j'ai hâte d'assumer un rôle qui me pousse à être plus créatif”», conseille Rich Deosingh, président de district au cabinet de recrutement Robert Half.

Abstenez-vous également d'une honnêteté trop brutale. Si vous ne percevez que du négatif dans votre expérience professionnelle précédente, jouer la carte de la transparence n'est probablement pas une bonne idée. Vous pourriez effrayer le recruteur et lui couper l'envie de vous embaucher.

En effet, ne pas être capable de tirer du positif d'un travail antérieur lors d'un entretien peut être déconcertant pour votre interlocuteur –surtout si vous avez plusieurs périodes d'inactivité inexpliquées. Votre futur employeur pourrait bien se poser des questions quant à vos aptitudes professionnelles... Rien de tel pour rater un entretien.