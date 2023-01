Mobilisation contre la réforme des retraites: le début d'un long bras de fer?

Temps de lecture: 2 min

Ce jeudi marquait le premier jour de grève et manifestations contre la réforme des retraites, qui sera présentée en Conseil des ministres la semaine prochaine. Le texte prévoit de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, au lieu de 62 actuellement.

Les manifestations ont regroupé plus de deux millions de personnes selon la CGT, plus d'un million selon la police. Un premier round réussi pour les syndicats, qui comptent poursuivre le mouvement pour faire plier le gouvernement. Ils appellent à une nouvelle journée de mobilisation mardi 31 janvier.

Est-ce le début d'un long bras de fer? En quoi le taux de grévistes dans le secteur privé est-il crucial? Emmanuel Macron s'est-il trompé d'urgence en initiant maintenant cette réforme?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités Carole Barjon, éditorialiste politique et grand reporter à L'Obs, et Bruno Jeudy, éditorialiste politique, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.