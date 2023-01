Un travailleur du bâtiment a une vie plus pénible qu'un employé de bureau. Pourquoi devraient-ils prendre leur retraite au même âge?

Temps de lecture: 3 min

Puisqu'on ne m'a rien demandé, puisque je ne suis presque pas concerné par cette problématique, je me permets d'apporter ma contribution à l'épineuse question de l'âge du départ à la retraite. Du lointain de mon ignorance, une chose me frappe: pourquoi faudrait-il que tout le monde la prenne au même âge? Pourquoi le travailleur assigné à des tâches pénibles, celui qui œuvre à l'extérieur, celui condamné à rester debout toute la sainte journée amarré à sa machine-outil, pourquoi donc partirait-il au même âge que celui ou celle dont l'activité se déroule dans le cadre plus douillet d'un bureau, derrière un guichet, assis à une chaise, à l'abri des intempéries, loin des cadences de forçat?

N'y aurait-il pas quelque justice à ce que les premiers arrêtent de travailler au plus tard à 60 ans tandis que les autres pourraient poursuivre leur activité jusqu'à 67, par exemple? Ne serait-ce pas là la vraie justice sociale, celle qui prend en compte les particularités des situations des uns et des autres au lieu de les considérer comme un ensemble contraint d'obéir à la même logique?

Nul besoin d'être un médecin éclairé pour affirmer qu'une personne contrainte de travailler dans un environnement hostile, livrée à des travaux manuels intenses et répétés, sera à âge égal, par le simple effet de son activité, en moins bonne santé que celle vouée à accomplir des tâches moins gourmandes en effort physique.

Et si on s'accorde sur ce constat, ne serait-il pas plus juste que l'ouvrier ou le manutentionnaire forcément plus fatigué par des années resté penché sur sa machine ou contraint à répéter les mêmes gestes qui épuisent son corps, que ce dernier puisse prendre sa retraite des années avant le salarié soumis à des conditions de travail plus clémentes?

La vraie injustice n'est point celle de retarder l'âge du départ à la retraite pour tous, c'est de considérer que le travail fatigue pareillement les individus. Comme si toutes les activités, au regard de sa santé physique, se valaient. Qu'elles abîmaient de la même manière nos os et nos muscles, nos poumons et nos jambes, nos bras et notre cœur. Qu'une année passée dans un abattoir équivalait à une heure passée à l'ombre d'un standard téléphonique. Que chaque heure travaillée serait par définition égale pour tous, exigeant la même dépense physique, fatigant avec la même intensité les corps.

Si on prend pour acquis qu'un travailleur du bâtiment arrivé à la soixantaine se retrouvera dans un état physique plus entamé qu'un inspecteur des impôts, avec une espérance de vie moindre, ne serait-ce pas une injustice flagrante que tous deux effectuent le même nombre d'années de travail? Il me semble que oui. La charge de travail n'est pas la même, les efforts requis non plus.

La fatigue physique écrase tout. Elle rend les journées harassantes à vivre. Elle oblige le corps à puiser dans ses ressources. Elle casse, elle brise, elle détruit. Elle abîme le dos, esquinte les jambes, les mains. Elle laisse des traces visibles à l'œil nu. Elle accélère les ravages du temps qui passe. Et quand vient l'heure de se reposer, de remiser à jamais ses outils, elle a tant œuvré que les années à vivre se font maigres.

Dès lors, on pourrait imaginer un échelonnage du départ à la retraite lequel varierait selon la fatigue accumulée à travers les ans, fatigue physique comme fatigue mentale, toutes deux responsables de vies écourtées. Avec les organisations syndicales, la médecine du travail, les espérances de vie telles qu'elles apparaissent dans les statistiques nationales, en prenant compte de la dureté du labeur, du temps passé dans les transports, des horaires décalés, des emplois du temps fragmentés, on établirait une grille qui collerait au plus près des situations particulières. Unetelle partirait à 55 ans, un autre à 62, une troisième à 67, sans qu'aucun puisse prétendre se sentir lésé. Et de telle sorte que chacun puisse profiter de sa retraite sans avoir déjà brûlé toutes ses cartouches.

Et le pseudo journaliste qui aurait passé son existence à pondre des chroniques foireuses écrites au creux de son canapé, les pieds en éventail, bien au chaud avec sa tassé de café à ses côtés, celui-là, il travaillerait jusqu'à sa mort et même au-delà!