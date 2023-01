Covid-19: faut-il vraiment s'affoler de l'émergence du variant Kraken?

Temps de lecture: 8 min

Son nom, que lui a informellement attribué Ryan Gregory, biologiste dans une université canadienne, sur les réseaux sociaux, est aussi celui d'un monstre dévastateur de la mythologie norvégienne. Le sous-variant d'Omicron, alias «Kraken» (officiellement dénommé XBB.1.5), circulait, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans trente-huit pays à la mi-janvier 2023, tout particulièrement aux États-Unis, où il était majoritaire et représentait plus de 80% des séquences réalisées.

Ce variant, qui aurait émergé fin octobre 2022, a déjà débarqué en Europe, et s'y développe même assez rapidement: il représente 8,1% des séquences au Royaume-Uni et 2,2% au Danemark. Dans l'Hexagone, et selon les données de Santé publique France, il circulerait à bas bruit depuis quelques semaines en ne représentant que quelque 2% des contaminations, alors que le pic de la neuvième vague épidémique a été atteint et qu'une forte décrue était largement amorcée.

Un Kraken, dans la mythologie, ça ressemble à ça. Mais le variant dont nous parlons est en réalité bien moins effrayant. | Domaine public via Wikimedia Commons

Devons-nous aujourd'hui nous préoccuper de l'arrivée de Kraken? Oui, mais sans avoir de raisons de la redouter plus que nécessaire. La survenue de toute nouvelle vague épidémique n'est jamais une bonne nouvelle. On sait aujourd'hui qu'elle sera associée à un triste cortège de nouveaux cas et de Covid longs, mais aussi de nouvelles hospitalisations et de nouveaux décès de personnes vulnérables. Pas d'affolement, donc, mais pas de fatalisme complaisant non plus. On nous a demandé de «vivre avec», nous allons vous proposer de chercher à «mieux vivre avec» –c'est-à-dire plutôt «sans», d'ailleurs, vous nous connaissez désormais.

X.BB.1.5, qui es-tu?

Puisque nous sommes devenus un peu familiers avec la grande famille d'Omicron, nous nous permettons de tutoyer d'emblée le petit dernier de la fratrie –vous nous pardonnerez, c'est que nous avons comme l'impression de déjà bien connaître le rejeton. Que savons-nous aujourd'hui de Kraken (XBB.1.5)?

Disons d'abord qu'il s'agit d'un sous-variant d'Omicron et, pour être plus précis, d'un descendant du sous-variant recombinant XBB d'Omicron. En effet, dans la convention de dénomination des variants et sous-variants du SARS-CoV-2, le préfixe «X» désigne un pédigrée issu d'une recombinaison génétique de deux sous-variants. Ainsi, la lignée XBB est très probablement apparue à la suite d'une co-infection naturelle d'un hôte humain par deux sous-variants d'Omicron, à savoir BA.2.10.1 et BA.2.75. Il a été identifié pour la première fois par les autorités de santé publique d'Inde au cours de l'été 2022. Et XBB.1.5 est le «cinquième petit-fils» du sous-variant XBB parent.

De fait, XBB.1.5 fait partie de la soupe des plus de 650 sous-variants d'Omicron répertoriés à ce jour dans le monde. De nombreux chercheurs considèrent qu'il s'agit du variant le plus génétiquement riche en mutations et le plus transmissible à ce jour. Ces mêmes scientifiques reprochent au Comité de taxonomie international des virus de l'OMS de s'être arrêté depuis un an dans sa dénomination des nouveaux variants à la lettre grecque Omicron et d'affubler ses sous-variants d'une succession de lettres et de chiffres inintelligibles pour le grand public. Ils ont donc décidé, en francs-tireurs et tout à fait officieusement, de leur donner des petits noms.

Pas de panique: plus transmissible ne veut pas dire plus virulent

Tous ces surnoms sont censés être plus faciles à retenir, cela part donc d'une bonne intention. Le choix de ces sobriquets fait cependant toujours sens. Ryan Gregory n'a pas proposé des noms de fleurs ou d'artistes peintres, mais de monstres destinés à provoquer la peur. Or, si certains aiment à s'effrayer et à redouter les conséquences d'un variant démentiel et à proposer des scénarios de films catastrophes, nous devons raison garder.

En effet, rappelons que les virus à ARN sont connus pour muter fréquemment, et le coronavirus, dont la circulation est planétaire et massive, nous a habitués à voir émerger de nombreux sous-variants depuis trois ans. Il est attendu que les variants qui émergent et s'imposent, qui remplacent leurs prédécesseurs, remportent ces tournois parce que, justement, ils sont plus transmissibles.

Nous vivons, à un rythme certes accéléré car planétaire, les processus classiques de l'évolution dans le monde biologique. Alors, dès lors que le SARS-CoV-2 n'est pas éradiqué ni même contenu, la transmissibilité accrue d'un variant qui prend le dessus sur d'autres, circulant eux-mêmes fortement, n'est pas une surprise.

Nous pouvons presque dire que tout nouveau variant devenant dominant dans le contexte actuel sera plus transmissible, et échappera nécessairement davantage à l'immunité hybride, déjà très largement répandue dans la population. Il n'y a donc aucune raison, aujourd'hui, de penser que la succession de vagues épidémiques que nous affrontons depuis trois ans, et qui s'est même accélérée en 2022, s'arrête prochainement spontanément.

Une transmissibilité accrue signifie un taux de reproduction plus élevé, ce dernier étant le nombre de cas secondaires par personne infectée. Mais le niveau de transmissibilité d'une souche ne nous renseigne en rien sur sa virulence. Or, un scénario catastrophe, comme nous l'évoquions plus haut, consisterait en l'émergence d'un nouveau variant à la fois plus transmissible et plus virulent.

Évidemment, la virulence accrue d'un nouveau variant nous inquiéterait. Mais rien n'indique aujourd'hui que XBB.1.5 provoque davantage de complications et de formes sévères que ses prédécesseurs. En effet, lorsqu'on regarde la courbe des hospitalisations pour Covid à New York, où il est majoritaire, on voit bien une augmentation des admissions entre fin novembre 2022 et début janvier 2023 (avec une courbe des décès qui a suivi). Mais ces niveaux restent heureusement très faibles en comparaison de ceux rapportés lors des vagues de janvier 2021 et même de janvier 2022 (due au premier variant BA.1 d'Omicron).

Les hospitalisations augmentent, mais sont loin des niveaux des hivers 2022 et 2021. | Capture d'écran New York State, au 23 janvier 2023.

Ces admissions à l'hôpital, reflet fidèle des formes graves de Covid-19, concernent, comme on le sait désormais, des personnes âgées sinon très âgées et donc particulièrement vulnérables aux infections du fait de leur âge et de l'immunosénescence qui s'en suit. Le pic de la vague new-yorkaise liée à Kraken semble toutefois avoir été atteint lors des derniers jours: la courbe des hospitalisations décroît. Autrement dit, arrêtons de prédire une «déferlante dévastatrice». New York ne l'a pas connue, l'Europe de l'Ouest n'a aucune raison de l'observer.

Et si on s'inspirait des riches?

Il est difficile de faire la part des choses entre l'augmentation intrinsèque de la transmissibilité et celle liée à l'échappement immunitaire en raison des mutations de la souche. Reconnaissons qu'on s'interroge encore à l'heure actuelle au sujet de la capacité de XBB.1.5 à échapper aux vaccins et aux anticorps monoclonaux. L'expérience new-yorkaise nous sert là aussi grandement, car on n'a pas vu affluer, dans les hôpitaux, de personnes jeunes correctement vaccinées.

Les vaccins continuent en effet à fortement protéger contre les formes graves de Covid-19. Malheureusement, les anticorps monoclonaux ont, les uns après les autres, perdu de leur efficacité face à ces nouveaux variants et ils sont devenus inutiles. Bonne nouvelle du côté des antiviraux, dont le Paxlovid est le chef de file: il n'y a pas de raisons pharmacologiques que leur activité soit altérée par les mutations observées sur les sous-variants d'Omicron. Alors, à ce jour, il n'est pas légitime d'agiter davantage de drapeaux rouges.

Au lieu de jouer à nous faire peur, dépensons plutôt notre énergie

et nos ressources à tenter de faire mieux en matière de prévention

et de réduction des risques.

Mais ne nous méprenons pas, l'idée n'est en aucun cas de dire qu'il faudrait rester les bras croisés. Vous nous connaissez assez pour ne pas ne serait-ce que soupçonner que nous l'insinuerions. Nous pensons que ceux que crient au loup en permanence risquent d'être contre-productifs. Une dramatisation continue pourrait même finir par nous mithridatiser, induisant une sorte de fatalisme qui nous destituerait collectivement et individuellement de nos capacités d'agir. L'heure n'est peut-être plus à rester dans cette forme d'urgence permanente que nous avons connue, mais plutôt de nous orienter désormais à déployer ce que nous savons moins bien faire, c'est-à-dire la prévention et l'anticipation.

Que XBB.1.5 menace et profite de l'accalmie en France pour débouler bruyamment, dans quelques semaines ou quelques mois, ou que ce soit l'œuvre d'un autre variant plus compétitif, issu de la soupe des 650 candidats en lice, nous savons que nous ne serons pas désarmés pour réagir proportionnellement le moment venu. Le risque est toujours présent et, comme nous le disions le 16 janvier, la pandémie n'est pas terminée.

Au lieu de jouer de façon dilatoire à nous faire peur concernant l'arrivée de ces nouveaux variants, dépensons plutôt notre énergie et nos ressources à tenter de faire mieux en matière de prévention et de réduction des risques. Aucune contamination n'est anodine, ceux qui souffrent de Covid long, ou qui sont hospitalisés pour des complications graves en savent quelque chose. Il est dans notre intérêt à tous et toutes d'éviter le plus possible d'être à nouveau contaminés.

Les efforts qu'il convient de consacrer aujourd'hui sont ceux qui viseraient à réduire les risques de contamination en lieux clos. Regardez ce que font les riches, ceux qui pensent que leur importance leur interdit d'être malades. Au Forum économique mondial de Davos, qui se déroulait du 16 au 20 janvier 2023, tous les participants portaient des masques et étaient testés, et celui qui était positif voyait son badge immédiatement désactivé et n'avait plus accès aux activités du Forum. Les réunions se passaient dans des salles équipées de purificateurs d'air et de nombreux espaces intérieurs étaient équipés de lampes à UV-C, à l'activité virucide éprouvée.

Oui, c'est bien ainsi qu'il faut se comporter en lieux clos, bondés, où l'on passe du temps. En raison du froid, les organisateurs ne pouvaient pas ventiler tous les espaces efficacement, alors ils ont recouru à des méthodes de réduction des risques. Peut-être aurons-nous prochainement des résultats épidémiologiques des PCR pratiquées à Davos et pourrons-nous évaluer ces différents moyens de protection.

On le répète encore: la qualité de l'air est importante

Ce qu'exigent les grands de ce monde, c'est exactement ce dont a besoin aujourd'hui chacune et chacun d'entre nous, dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, les bars, les restaurants, les clubs, les transports publics et les salles de réunion. Partout où l'on se retrouve dans des lieux clos, nous voudrions pouvoir bénéficier d'un air de qualité microbiologique acceptable, c'est-à-dire réduisant substantiellement le risque de contracter le Covid, la grippe, le virus respiratoire syncytial (VRS) ou la tuberculose.

Lorsque le virus circule fortement dans la communauté, nous rappellerons aussi l'importance du port du masque dans les lieux publics clos, y compris les transports publics. Nous redirons combien il est important de se tenir à jour de ses rappels vaccinaux et combien il est nécessaire que les traitements antiviraux puissent être prescrits aux personnes les plus vulnérables le plus tôt possible après leur contamination. Pour cela, il faut continuer à les tester au moindre symptôme. Nous insisterons enfin sur la nécessité de disposer d'une veille sanitaire de qualité dans chaque pays pour permettre aux autorités d'anticiper au mieux l'évolution de cette pandémie.

Que ce soit XBB.1.5 qui provoque une dixième vague épidémique ou un autre variant, qu'on les appelle Kraken ou Pâquerette, la question qu'il faudrait plutôt se poser serait de savoir si nous faisons tout pour pouvoir dire, sans forfanterie ni complaisance: «Moi, même pas peur!»