Vos pipis nocturnes peuvent cacher un problème de santé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Vous dormez à poings fermés, confortablement installé dans votre lit, lorsqu'une envie pressante d'uriner vous réveille. Plus communément appelée nycturie, cette visite nocturne aux toilettes est plus ordinaire que ce qu'on pourrait croire. Le tout est de prêter attention aux symptômes, afin qu'ils ne révèlent pas un problème de santé sous-jacent.

Comme le rapporte Insider, plusieurs facteurs plus ou moins inquiétants peuvent contribuer à la nycturie. Parmi les raisons naturelles et relativement évidentes se trouve l'âge. En vieillissant, vous êtes plus susceptible de vous réveiller la nuit pour aller aux toilettes du fait des changements de votre corps. Entre autres, l'organisme produit moins d'aldostérone, une hormone produite par les glandes surrénales qui entraîne une rétention des fluides.

Environ 56% des femmes enceintes seraient également touchées par la nycturie. Pendant la grossesse, l'utérus grandit et appuie sur la vessie, réduisant sa capacité à retenir d'importants volumes d'urine. Par conséquent, en portant la vie, vous êtes susceptible d'aller faire pipi plus fréquemment. Et ce, de jour comme de nuit.

Mais des problèmes sous-jacents peuvent être décelés lors d'excursions nocturnes un peu trop régulières. Les infections des voies urinaires sont d'ailleurs une pathologie fréquente, qui se traduisent notamment par une nycturie. Lorsque des bactéries sont piégées dans les voies urinaires, la vessie s'enflamme, entraînant des mictions répétées. Les autres symptômes courants d'une infection urinaire sont les suivants: douleur en urinant, fluide trouble ou décoloré, fièvre.

La nycturie peut également provenir d'une insuffisance veineuse. Si vos veines ne fonctionnent pas de la façon dont elles devraient, le sang s'accumule dans les vaisseaux inférieurs au lieu d'être remonté vers le cœur. Ainsi, lorsque vous vous allongez, votre production d'urine augmente.

Établir un diagnostic

Si vous vous réveillez fréquemment pour uriner la nuit, la prochaine étape consiste à consulter un professionnel de santé. Mais avant cela, effectuer certaines modifications dans votre mode de vie pourrait réduire la fréquence de vos mictions nocturnes. Premièrement, limiter la consommation d'alcool et d'aliments liquides ou riches en eau le soir.

De même, faire de l'exercice régulièrement pourrait éliminer vos virées nocturnes. Viser 150 minutes de sport par semaine serait d'ailleurs l'idéal. S'il s'avère que votre nycturie est associée à une faiblesse de votre plancher pelvien, faire les exercices de Kegel pourrait également être utile pour renforcer vos muscles.

Améliorer son hygiène de sommeil peut aussi contribuer à réduire ses risques de réveils nocturnes. Le fait de dormir à une heure fixe chaque nuit, d'éviter les appareils électroniques au moment du coucher et de baisser le thermostat de la pièce pourraient bien vous aider.

Enfin, si ces changements ne semblent pas faire de différence, il est peut-être temps de consulter votre médecin. Ce professionnel pourra vous aider à déterminer si votre envie d'uriner la nuit est due à un problème de santé ou simplement à des changements naturels de votre corps.