Quelles sont les différences entre un avion commercial et un avion militaire?

Il conviendrait tout d'abord de mentionner que la question est vague: il y a en effet beaucoup de modèles d'avions différents, et certains peuvent aussi bien servir dans le civil que dans le militaire.

Mais passons. D'une manière générale, il y a de très nombreuses différences entre avion civil et aéronef militaire. Certes, on parle d'engins reposant sur les mêmes lois physiques, mais tout le reste est différent. Les cahiers des charges ne sont pas du tout les mêmes, surtout si on parle de chasseurs.

Voici ce qui les différencie:

La robustesse: un avion militaire doit avoir une grande résistance pour pouvoir accomplir sa mission, même en mode dégradé, et rentrer à la base; un avion civil, en cas d'incident, pourra toujours se poser sur une piste de l'aéroport le plus proche.

La stabilité: un chasseur est naturellement instable afin d'être plus maniable, et a des commandes de vol électriques pour corriger cela; un avion civil est généralement stable.

Les moteurs: un chasseur a des moteurs à postcombustion; un avion civil non, tout du moins en général. Le Concorde avait des moteurs à postcombustion, mais cela posait quelques soucis: il est gourmand en carburant, donc coûteux, et le bang supersonique (l'onde sonore qu'il crée) lui interdisait de survoler des zones civiles –pas très pratique, pour un avion censé véhiculer des voyageurs.

La philosophie générale: un avion civil doit être rentable, donc consommer le moins possible et avoir une logistique légère; dans le domaine militaire c'est la survivabilité qui prédomine.

Dans la plupart des cas, les normes ne sont donc pas les mêmes entre les deux types d'engins. Mais cela dépend aussi des modèles. Les avions de transport militaire sont, eux, dans une situation intermédiaire: ils ne sont pas conçus pour le combat et doivent pouvoir se servir d'infrastructures civiles, pour un usage civil.

Ainsi, le A400M d'Airbus «bénéficie d'une compatibilité avec les normes de l'aviation civile internationale, dorénavant indispensable pour l'emprunt des lignes aériennes civiles par les avions militaires», nous apprend Wikipédia, se basant sur un document de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. D'un autre côté il est aussi conçu pour une utilisation tactique, impliquant de se poser près du front, sur des terrains sommairement aménagés.

Le A400M d'Airbus, un avion de transport militaire polyvalent conçu par Airbus Military, entré en service en 2013. | Dval027 via Wikimedia Commons

Il y a une nécessité de polyvalence dans le militaire, qui se retrouve moins dans la vie quotidienne. On peut concevoir un avion civil dans un but commercial précis (exemple: transporter X passagers sur une distance Y) et l'optimiser à fond selon des critères prédéfinis. Dans le militaire, on ne peut pas prévoir les risques à venir. L'aéronef doit donc, de base, avoir une plus grande marge d'adaptation (transporter un nombre variable de passagers et/ou de marchandises sur des distances variables et pouvoir se poser à peu près partout).