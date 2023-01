Des astuces pour préserver la batterie de votre smartphone

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

Les smartphones sont de plus en plus grands; les batteries aussi, permettant une meilleure autonomie. Et même si leur durée de vie n'est plus aussi préoccupante qu'il y a quelque temps, l'angoisse de se retrouver à plat est toujours présente. Alors si vous souhaitez éviter de vous retrouver dans cette situation, Wired vous livre quelques conseils.

Primo: activer le mode «économie d'énergie». Cette fonctionnalité, bien que relativement connue, est idéale pour préserver la précieuse autonomie de votre batterie. Entre autres, elle met en pause et limite certaines des activités et effets visuels de votre appareil. De quoi gagner de précieuse minutes lorsque vous n'avez pas de chargeur sous la main.

Toujours dans la catégorie des astuces utiles mais trop peu utilisées: la modification de la luminosité de l'écran. Si certains préfèreront la régler manuellement, d'autres opteront pour la fonctionnalité automatique. Vous pouvez également économiser de la batterie en activant le mode sombre si votre smartphone possède un écran à diodes électroluminescentes organiques (OLED).

Il peut aussi être utile de programmer des temps d'arrêt réguliers sur votre téléphone à l'aide du mode «Ne pas déranger». Définir une heure où les notifications sont limitées peut, au-delà de vous aider à dormir ou à vous concentrer, préserver l'autonomie de votre mobile.

Les mythes collectifs

Ce mythe perdure depuis bien trop d'années: non, fermer continuellement les applications ouvertes ne permet pas d'économiser de la batterie. En réalité, vous risquez même de l'épuiser davantage. Les app' qui apparaissent dans votre barre d'activité ont en fait été mises en pause par votre téléphone, afin que vous puissiez reprendre votre navigation là où vous l'aviez arrêtée. Laissez-les donc ouvertes: les recharger à partir de zéro demandera plus d'énergie.

Autre idée préconçue: désactiver le Bluetooth n'est pas une obligation. À tort, certaines personnes pensent que cette fonctionnalité consomme beaucoup de batterie. Mais tant que votre portable n'est pas connecté à un autre appareil, ce n'est pas le cas.

Idem pour le wi-fi. L'activation de cette fonctionnalité a un impact moindre sur l'autonomie de votre téléphone. Alors, l'activer et le désactiver n'en vaut franchement pas la peine. En plus, cela permettra à votre appareil de passer d'un réseau 4G ou 5G, qui nécessite globalement plus d'énergie, à un réseau wi-fi dès qu'il est disponible.