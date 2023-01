Votre chewing-gum préféré contient probablement du sébum de mouton

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

La curiosité est parfois un vilain défaut. Si vous avez déjà cherché ce qui rendait les chewing-gums moelleux, vous avez probablement dû regretter. Une telle élasticité n'est possible qu'avec de la lanoline. Si ce mot n'a rien de répulsif, savoir qu'il désigne du sébum de mouton l'est sûrement un peu plus.

Comme l'explique le New York Post, la lanoline est couramment utilisée pour élaborer la base des chewing-gums. Composant si commun qu'il n'a même plus besoin d'être inscrit parmi les ingrédients listés sur l'emballage. Et pourtant, nombreuses sont les personnes qui ignorent sa présence.

Mais comment est-elle fabriquée? Cet additif n'est ni plus ni moins qu'une huile provenant des glandes sébacées des moutons. Une fois les ovidés tondus et la laine récupérée, les spécialistes extraient la suintine, qui n'est autre que de la graisse animale. La dernière étape consiste ensuite à la purifier pour atteindre le rendu final: la lanoline.

Cet analogue au sébum humain fait également fureur dans les produits cosmétiques. Dotée d'incroyables vertus hydratantes, la plus communément appelée «cire de laine» est particulièrement prisée par les fabricants de crèmes pour le visage. Si son utilisation semble tout à fait rationnelle pour notre corps, savoir que nous la mâchons peut donner quelques frissons.

À consommer avec modération

La lanoline est un ingrédient parmi tant d'autres. Et au vu de la liste incommensurable des composants d'un chewing-gum, il n'y a pas de quoi jouer les étonnés.

En plus de la cire de laine, des édulcorants et des arômes tous plus industriels les uns que les autres sont utilisés pour les fabriquer. Certaines marques ajoutent ainsi de l'aspartame dans les alternatives sucrantes à faible teneur en calories. Étant 200 fois plus sucrés que l'additif traditionnellement utilisé, de très faibles quantités sont nécessaires. Tous les moyens sont bons pour faire des économies.

Seulement, selon la Mayo Clinic, «les édulcorants artificiels engendrent des problèmes de santé durables, bien qu'ils ne présentent pas réellement de danger lorsqu'ils sont consommés en petites quantités». Certaines recherches suggèrent même que leur utilisation quotidienne et à long terme est corrélée avec un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral, ainsi que de maladie cardiaque.

Mais pas de panique: si votre but est simplement de vous rafraîchir l'haleine de temps à autre, cela ne devrait pas causer de problèmes majeurs.