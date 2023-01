Pourquoi Made.com n'a pas réussi à sauver les meubles

Temps de lecture: 7 min

Un fauteuil en tweed a été disposé près de la fenêtre. De ce point de vue, les jambes étendues sur un gros pouf, on peut contempler l'ensemble de ce salon de trentenaires, qui en rappelle d'autres tant l'essentiel de son esthétique est dû à une marque: Made.com. En plus de ces deux articles, on trouve, sur la gauche, un sofa Scott en velours couleur béton, face à un canapé-lit de la même matière, mais vert, que caressent deux jeux de rideaux d'un marron oscillant entre noisette et caramel.

Au-delà, un chien fait la sieste dans un panier, lui aussi commandé sur le site de Made, comme les bols, petites et grandes assiettes qui reposent dans les placards de la cuisine. Et puis il y a les couvertures, les cadres, les bougies parfumées, également vendues, il fût un temps, par la plateforme de e-commerce fondée à Londres en 2010. L'envie ou la nécessité de meubler son intérieur a un temps mené des milliers de clients au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse ou en Espagne, à taper la lettre «m» dans un moteur de recherche. Chacun peinait à résister à une uniformisation bourgeoise que n'aurait que très peu goûté l'auteur de Fight Club.

Selon le Guardian, l'esthétique mid-century de Made comblait les millénniaux désireux d'habiter un foyer rappelant un passé différent de celui dans lequel ils avaient grandi. Les meubles, décrits comme «légers et ergonomiques», donnaient succinctement l'impression de vivre dans un décor de la série Mad Men –au succès parallèle à celui de la marque. Forte de son succès, Made.com était entrée en Bourse en juin 2021, avec une valeur évaluée à 775 millions de livres (l'équivalent de 902 millions d'euros à l'époque). Pourtant, la compagnie, après avoir atteint des sommets, a ensuite dévalé jusqu'à la faillite, prononcée en novembre 2022. Mais que s'est-il passé?

Du champagne et un virus

Anna Markham n'a pas voulu donner son véritable nom. Elle travaillait chez Made depuis quelques années et aurait aimé y rester pour encore cinq ans, minimum. «C'était un travail de rêve, assure-t-elle. On avait vraiment l'impression que c'était une compagnie solide. C'est ce qui nous était vendu.» Pour elle, il s'agissait d'une marque progressiste et abordable, qui avait su prendre la place laissée vacante par Habitat et offrait une alternative à Ikea. «Je pense que sa disparition laisse un gouffre sur le marché.»

Sue Taylor aussi préfère rester anonyme. Fin novembre 2022, cette employée de longue date n'était pas encore prête à parler de la mort de la compagnie. Aujourd'hui, elle va mieux et sourit en évoquant the good old days. «Au début, on avait dit qu'on ouvrirait du champagne à chaque fois qu'on atteindrait un million de ventes. Mais on ne l'a fait que quatre fois. Cela arrivait trop vite. Un jour, on a fait un million de ventes en une journée… On ne pouvait pas boire de champagne si souvent», s'amuse-t-elle.

Chaque année, Made.com générait beaucoup d'argent, mais en dépensait aussi beaucoup. En réalité, l'entreprise n'a jamais fait de profit. «Ce n'était pas caché, mais on n'en parlait pas à chaque réunion non plus, poursuit Sue Taylor. Alors, cela a été une surprise pour beaucoup de gens. Mais je le savais. L'objectif, chaque année, était de devenir rentable. On marchait tellement bien qu'on recevait beaucoup d'investissements et qu'on pensait faire du profit au bout d'un moment. Beaucoup de start-up fonctionnent ainsi.» Dans les réunions, seuls les meilleurs chiffres étaient dévoilés aux employés.

Chaque année, la marque grossissait et faisait mieux que tous ses concurrents. Et puis, en mars 2020, la pandémie de Covid-19 a changé le destin de la firme. «Les gens restaient chez eux et l'argent qu'ils ne dépensaient pas en sorties ou en voyages était utilisé afin d'améliorer leurs intérieurs, résume Anna Markham. Les ventes ont doublé.» Sur les trois premiers mois de 2021, les ventes de Made auraient augmenté de 63% par rapport à une année 2020 déjà très positive.

«Mais les niveaux de vente dans l'industrie de l'ameublement était biaisés.» Car l'argent redirigé vers la décoration intérieure, au moment où beaucoup passaient le plus clair de leur temps sur leur canapé, ne pouvait pas l'être pour toujours. Une fois que tout le monde avait acquis un nouveau lit, un fauteuil et un meuble télé, personne n'avait plus besoin d'en acheter d'autres. «La trajectoire de croissance ne pouvait pas continuer sur les mêmes bases après les confinements. Il aurait fallu le comprendre», regrette Anna Markham. ​​​​​​

Une entrée en Bourse problématique

Pour beaucoup, comme le cofondateur Brent Hoberman, c'est toutefois l'entrée en Bourse en juin 2021 qui a posé problème. «La compagnie était évaluée à 775 millions de livres sterling, mais le véritable chiffre d'affaires était de 434 millions, explique Anna Markham. La société était ensuite sous pression, il fallait atteindre ce chiffre de 775 millions, vendu aux investisseurs comme réaliste.»

Puis est arrivée 2022, une année de chute du pouvoir d'achat, partout en Europe et particulièrement au Royaume-Uni, où le prix de l'électricité a subi une augmentation de 66% et celui du gaz une explosion de 130%. En octobre, l'inflation atteignait les 11,1% sur un an. Le 30 novembre, celle portant sur les produits alimentaires était de 12,4%.

«Les coûts d'expédition sont montés

en flèche. Un collègue a estimé qu'ils ont coûté entre 60 et 70 millions de livres de plus en 2022 qu'en 2021.» Sue Taylor, ex-employée de Made.com

En Angleterre, tout est devenu trop cher. Trop, pour dépenser son revenu dans des produits Made dont le prix augmentait également. «Les coûts d'expédition sont montés en flèche, raconte Sue Taylor. Je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais chaque conteneur venant de Chine en 2022 coûtait plusieurs fois ce qu'il coûtait avant la pandémie. Un collègue a estimé que les coûts d'expédition ont coûté entre 60 et 70 millions de livres de plus en 2022 qu'en 2021. Cela a réduit notre marge de façon exponentielle et a obligé Made à répercuter une partie des coûts sur ses clients en augmentant les prix, entre le début et le milieu de 2022.» La demande baisse, les coûts augmentent et Made se met à saigner.

Changement de système

La livraison n'a jamais été un fort de la maison Made. Une troisième ex-employée impute ainsi le trépas de la marque aux délais de fabrication: un canapé pouvait mettre six mois à être livré; il fallait en compter quatre pour un abat-jour. Toutefois, Anna Markham trouve cette explication un peu simpliste. Selon elle, la mort de Made est imputable aux conditions du marché ainsi qu'à une série de mauvaises décisions prises durant ses deux dernières années de vie. Notamment celle de changer le business model de la compagnie.

Au début, la promesse marketing du groupe était d'éliminer les intermédiaires. Le client achetait directement à Made, qui commandait un produit à des usines et l'envoyait directement à l'acheteur, sans avoir à dépenser des millions en espace de stockage. Lorsqu'un client commandait en ligne, on lui expliquait que l'article devait être fabriqué spécialement pour lui et que cela prenait donc du temps.

«En fait, ce n'était pas toujours comme ça, nuance Sue Taylor. Le premier canapé que j'ai acheté chez Made était fait au Royaume-Uni. J'ai passé la commande, ils l'ont fait pour moi et ils me l'ont envoyé. Mais, plus souvent, Made avait déjà passé une commande pour la fabrication d'un certain nombre de canapés au moment de la commande du client. C'était le travail de toute une équipe de prévoir combien il fallait en commander. On ne surcommandait jamais.» Jusqu'à ce que cela change.

Trop de stocks, pas assez de cash

Une des obsessions de la direction était de réduire les délais d'envoi, dont beaucoup de clients se plaignaient. Alors que les temps de fabrication s'allongeaient depuis la pandémie, cette obsession a fini par modifier l'ADN de Made, qui a commencé à acheter des stocks, afin de satisfaire la demande de manière plus efficace.

«On augmentait les stocks pour pouvoir envoyer les commandes plus vite. Sauf qu'avoir des stocks coûte cher, que ce soit en espace d'entreposage ou à cause des coûts initiaux pour les fabricants, détaille Sue Taylor. On a vite manqué de cash.» La boîte a trop commandé à un moment où, sans qu'elle s'y attende, la demande a commencé à dégringoler.

«Jusqu'au dernier jour, beaucoup d'entre nous croyaient encore

qu'il y avait de l'espoir, peut-être

avec une équipe très réduite.

Sauf qu'en fait, non.» Une ex-employée

En janvier 2022, les employés ont reçu un mail expliquant que les ventes n'étaient pas assez importantes. En mars, néanmoins, la communication au sein du groupe prévoyait toujours une belle année. Un entrepôt dernier cri était même en phase de construction. Il ne sera finalement achevé que quelques semaines avant la faillite. Le PDG Philippe Chainieux, qui avait fait recruter «beaucoup de gens» au département technologique après l'introduction en Bourse en juin 2021, a démissionné en février «pour raisons familiales», avant d'être suivi par son directeur administratif et financier.

L'effondrement d'une maison

Qu'à cela ne tienne: en avril, l'entreprise acquerrait la marketplace d'ameublement Trouva. «La direction était contente parce que ce n'était pas cher, se souvient Sue Taylor. On pensait obtenir un grand retour sur investissement en vendant des produits Trouva sur le site de Made. L'idée était d'augmenter notre offre de milliers de produits sans ajouter de coûts liés aux stocks, car leurs produits sont stockés, vendus et expédiés par des magasins indépendants. Mais la demande était faible. C'était démoralisant.»

À la mi-mai, la nouvelle PDG, Nicola Thompson, écrivait dans une série de mails que Made faisait, comme ses concurrents, face à des défis externes. Tout recrutement avait alors été mis sur pause. Le 19 juillet, la PDG précisait que le groupe subissait «des perturbations constantes de la chaîne d'approvisionnement, de l'incertitude et des perturbations causées par la guerre en Ukraine, l'inflation croissante et la crise du coût de la vie». Un mois plus tard, elle proposait de réduire les espaces de stockage.

En septembre, des limogeages ont finalement démarré. «À partir de là, c'était une descente aux enfers, se remémore une ex-employée. Mais jusqu'au dernier jour, beaucoup d'entre nous croyaient encore qu'il y avait de l'espoir, peut-être avec une équipe très réduite. Sauf qu'en fait, non.» Le 9 novembre, Made était placé sous administration en vue de sa liquidation. Finalement, le site, la propriété intellectuelle et le nom ont été acquis par le groupe Next, spécialiste des habits à bas prix des high-streets britanniques, pour seulement 3,4 millions de livres (3,8 millions d'euros). Les employés, eux, n'ont pas été gardés.