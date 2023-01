Pour pallier les déserts médicaux, la France doit-elle s'inspirer de l'Allemagne?

Temps de lecture: 8 min

Dans le débat actuel sur la liberté d'installation des médecins en France et les «déserts médicaux», les expériences à l'étranger sont utilisées de manière très variable par les défenseurs comme les détracteurs d'une régulation plus stricte que celle qui existe aujourd'hui.

Concrètement, à l'heure actuelle, un médecin libéral en France peut s'installer où il le veut. Néanmoins, l'Accessibilité potentielle localisée ou APL (établie selon le nombre de médecins généralistes jusqu'à 65 ans, le temps d'accès pour les patients, etc.) commence à être prise en compte au sein des «territoires vie-santé» qui maillent le pays.

Carte de la densité d'installation des médecins en France, territoires vie-santé. | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

Il y a ainsi des incitations financières pour promouvoir une installation dans une zone «sous-dense» en personnel médical. En parallèle, l'idée de restreindre l'installation en zone «sur-dense» se développe et alimente des propositions parfois très discutées. Les polémiques les plus récentes concernent l'ajout d'une quatrième année à l'internat de médecine générale, assortie de l'obligation de l'effectuer en cabinet de ville. Dans un territoire vie-santé sous-dense, un habitant a accès à moins de 2,5 consultations par an; 3,8 millions de personnes étaient concernées en 2018, contre 2,5 millions en 2015.

L'Allemagne, voisin le plus proche géographiquement, est dotée d'un système de régulation de l'installation parmi les plus stricts au monde. Pourtant, il est très peu évoqué dans le débat français. Au-delà de la barrière linguistique, la faible diffusion de l'évaluation des politiques en place outre-Rhin ne facilite pas les échanges d'expériences.

Cet article décrypte le système allemand actuel et son historique, et donne un aperçu des effets. En outre, il discute la transférabilité de ces enseignements vers la France.

Une politique ancienne qui s'est complexifiée

Les bases de la «planification des besoins» (Bedarfsplanung) sont jetées en 1976 avec l'introduction de statistiques sur la répartition des praticiens sur le territoire. Une évolution majeure a lieu en 1993 avec le découpage du pays en 395 zones de planification et la fixation de «densités cibles» pour quatorze catégories de médecins (généralistes, neurologues et psychiatres, etc.). L'objectif est d'éviter les zones sur-denses en médecins. L'installation n'est possible que si ce seuil de densité n'est pas dépassé de plus de 10%.

Depuis 2013, le calcul du seuil est plus fin et tient compte de la structure démographique (âge et sexe) de la population. L'objectif est désormais, aussi, d'éviter les zones sous-denses.

En 2021, est lancée une dernière évolution du mode de calcul. Sont intégrés progressivement l'état de santé dans le territoire (basé sur les données administratives fournies par les médecins), les distances (en voiture) entre population et cabinets, puis la multiplication des zones de planification, notamment pour les généralistes (actuellement environ 883 zones).

Une large acceptation parmi les professionnels et des effets positifs

Un point important est à souligner: cette politique contraignante est largement acceptée par les organisations de médecins. Il faut noter que, au sein des comités de pilotage régionaux (associations de médecins conventionnés et caisses d'Assurance maladie) et au niveau du cadrage fédéral (un comité regroupant essentiellement les médecins, les caisses et les hôpitaux sous supervision légale du ministère de la Santé), ces organisations contribuent à l'évolution du dispositif.

Depuis 1999, la régulation de l'installation est par ailleurs étendue aux psychologues exerçant en tant que psychothérapeutes dans le cadre de leur conventionnement avec l'Assurance maladie. À l'instar des médecins, en échange du bénéfice du remboursement de leur prise en charge, les psychothérapeutes acceptent certaines contraintes, y compris la limitation de l'installation.

Concrètement, en 2021, 31.300 psychologues-psychothérapeutes et 152.000 médecins conventionnés étaient concernés en Allemagne par ce système de maîtrise de l'installation.

En Allemagne, 99,8% de la population sont à moins de dix minutes de voiture d'un généraliste, et 99% à moins de 30 minutes pour la plupart des spécialistes.

Ce système a jusqu'ici donné de bons résultats qui, s'ils ne bénéficient pas d'évaluations scientifiques, sont basés sur des données assez robustes quant à ses effets. La discussion autour de cette politique est en effet essentiellement basée sur des rapports rédigés par des instituts privés et financés par les différentes parties prenantes.

Une expertise approfondie et indépendante publiée en 2018 a conclu que l'accès est très bon pour la plupart des habitants en Allemagne: 99,8% de la population sont à moins de dix minutes de voiture d'un généraliste, et 99% à moins de 30 minutes pour la plupart des spécialistes. Il s'agit, bien entendu, d'un indicateur d'accès purement géographique, en supposant qu'une voiture est à disposition. En ce qui concerne la disponibilité des médecins, la majorité des personnes interrogées ont répondu qu'elles obtiennent des rendez-vous en quelques jours seulement.

En France, une étude de 2017 a trouvé des chiffres relativement proches pour les généralistes: 98% de la population sont à moins de dix minutes en voiture. Faute de méthode identique, les autres données de ces deux études ne sont pas comparables. Il ne faut non plus occulter les différences systémiques entre les deux pays, qui empêchent de conclure que les résultats parfois divergents ne seraient dus qu'à la régulation de l'installation.

Des différences systémiques avec la France

Densité médicale et ruralité

Le débat sur le «manque de médecins» (Ärztemangel) est moins intense en Allemagne qu'en France. Et pour cause: s'il existe aussi des différences régionales, l'Allemagne recensait, en 2020, 40% de médecins de plus que l'Hexagone –par rapport à la population et tous secteurs confondus (hôpital, ambulatoire, etc.).

| OCDE / Wikipédia / Document fourni par l'auteur

La question de la ruralité ne se pose pas non plus de la même manière dans les deux pays. Dans la «campagne profonde», en Allemagne, on n'est jamais très loin d'un centre urbain. Cela se traduit, schématiquement, par une densité de la population presque deux fois plus élevée qu'en France.

Par conséquent, un médecin s'installant dans la campagne allemande ne se sent pas (automatiquement) éloigné d'un certain nombre de services publics, culturels, etc. Cela renvoie à l'idée, dans le débat en France, que les déserts médicaux sont aussi, en partie, des «déserts de service public et privé».

Organisation interne et intégration institutionnelle

Il convient également de souligner que, si la limitation de l'installation n'est pas contestée, ce sont les médecins allemands eux-mêmes qui la mettent en œuvre.

Ils disposent en effet de larges compétences pour gérer l'organisation de leur exercice: de la formation (définition des cursus pour les études de médecine, etc.) à la permanence de soins, en passant par la distribution du budget ambulatoire. Ils sont en négociation quasi permanente avec l'Assurance maladie et sont bien représentés au niveau politique. L'intégration institutionnelle des médecins, par les organes les représentant, est donc forte.

Cette intégration entraîne toutefois une grande complexité afin que le périmètre et les compétences de chaque partenaire (associations de médecins conventionnés, caisses d'Assurance maladie, Comité fédéral commun…) soient clairement définis.

Un système de rémunération différent

En Allemagne, la rémunération repose essentiellement sur un système de capitation: une somme fixe pour chaque patient pris en charge par un médecin, par trimestre. S'y ajoute, en sus, une rémunération à l'acte, dont le montant baisse en fonction du nombre d'actes prodigués. On parle de «dégression»: plus il y a des actes, moins élevé est le prix par acte. Comme mentionné plus haut, ce sont les médecins eux-mêmes qui gèrent cette enveloppe dite «à moitié fermée».

A contrario, en France, domine toujours la rémunération à l'acte qui est non dégressive, et donc à prix fixe.

Ces différences empêchent-elles toute transférabilité?

A priori non, car il existe tout de même de nombreuses similitudes rendant les deux systèmes comparables dans une certaine mesure.

À la différence d'autres systèmes tels que celui en vigueur en Angleterre, France et Allemagne offrent un accès assez peu restreint à de nombreux spécialistes en dehors de l'hôpital. En France, cependant, le «parcours de soins» incite financièrement les patients à passer d'abord par un généraliste –hors gynécologues, ophtalmologues, psychiatres et stomatologues, qui sont accessibles directement sans pénalité financière.

Les deux pays introduisent aussi de plus en plus de dispositifs semblables, qui redessinent l'organisation du système de soins: des maisons ou centres de santé regroupant plusieurs professionnels, des soins plus coordonnés pour les patients atteints de maladies chroniques, l'usage de référentiels pour améliorer la qualité, etc.

Dans l'organisation du système de soins, on note également, en Allemagne comme en France, que l'État est de plus en plus pilote de ces politiques. Cela est lié à la notion de contrôle budgétaire, devenue une préoccupation primordiale et un moyen de cadrer les changements du système de santé.

Limiter l'installation des médecins, une politique efficace mais complexe

L'exemple allemand montre que la limitation de l'installation est une politique efficace… mais qui ne peut être mise en place qu'au prix d'un millefeuille administratif assez épais, chaque nouvelle modification, comme en 2021, venant ajouter (encore) des variables dans un modèle de planification déjà très complexe. Il faut donc multiplier la collecte, la remontée et l'analyse de données, les concertations, etc.

Mais il faut surtout retenir que cet outil a été mis en place (et a longtemps servi) pour «corriger» les zones sur-denses dans un pays plutôt bien doté en médecins et lits d'hôpitaux. Cette planification a été conçue afin de maîtriser les coûts et éviter une compétition trop élevée entre médecins qui opèrent avec le système d'enveloppe à moitié fermée. Cette trajectoire structure encore les débats et les actions en Allemagne.

Or, ce sont les zones sous-denses qui sont au cœur des débats en France. À titre d'exemple, la densité de médecins généralistes est de 46% plus élevée dans la région la plus dotée (PACA), par rapport à la moins dotée (Centre), en 2021. Afin de pallier les déserts médicaux, il conviendrait plutôt de se pencher sur les outils incitatifs. Ceux qui existent sont par ailleurs assez similaires dans les deux pays: aide financière à l'installation, ouverture de sites de formation ou d'antennes d'universités dans les territoires ruraux, incitation au recrutement d'internes, etc.

L'approche outre-Rhin apporte donc des pistes de réflexion qui méritent d'être analysées. Toutefois, afin de mener un débat éclairé, il est essentiel de distinguer les notions de zone sous- versus sur-dense, et de tenir compte des spécificités du système de notre voisin –proche… mais pas tout à fait similaire.

L'auteur remercie Lucie Kraepiel, doctorante au CSO (Centre de sociologie des organisations) et assistante de recherche à l'axe santé du Liepp (Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques) de Sciences Po, pour sa relecture de cet article.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.