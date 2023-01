Après avoir bu soixante bières, un homme a eu la gueule de bois pendant un mois

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Popular Mechanics

C'est l'histoire d'un homme qui, après avoir bu soixante bières d'affilée, a eu la gueule de bois pendant un mois. Cette anecdote, qui pourrait s'apparenter au début d'une mauvaise blague, est pourtant bel et bien réelle. Comme pourrait en témoigner le principal concerné, combattre le mal par le mal n'est peut-être pas la solution.

Ainsi que le rapporte Popular Mechanics, ce sont des maux de tête à répétition qui ont mis la puce à l'oreille du trentenaire. Après un mois de douleur aiguë et une vision trouble, l'homme s'est rendu dans un hôpital écossais. Ce n'est qu'après avoir réalisé une ponction lombaire révélant une pression autour du cerveau que les médecins ont établi un diagnostic: les soixante bières consommées avaient certainement déclenché une maladie auto-immune.

Une analyse de sang attestant de niveaux élevés de lupus anticoagulants (des anticorps) est venue confirmer leurs dires. Ce qui semblait donc être une bonne idée à l'époque s'est transformée en un profond regret pour le trentenaire.

L'eau pour prévenir la gueule de bois

Les effets de la gueule de bois sur le fonctionnement de notre organisme n'ont plus aucun secret pour le corps médical. En revanche, une question de la plus haute importance subsiste: existe-t-il un remède contre l'excès d'alcool? Bien que le marché regorge de produits prétendant nous remettre sur pied, aucun n'a vu son efficacité prouvée. La meilleure façon de soigner une gueule de bois reste donc de ne pas en déclencher une.

Et si par inadvertance lors d'une soirée un peu trop arrosée, vous dépassez votre seuil de tolérance, pensez à boire de l'eau. L'alcool agit comme un diurétique, ce qui signifie qu'il empêche le corps d'absorber de l'eau en favorisant la sécrétion d'urine. «La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de l'eau lorsqu'ils consomment de l'alcool. Elle aide à réhydrater l'organisme et atténue les symptômes désagréables liés à la gueule de bois tels que les maux de tête, les vertiges et la fatigue», explique Jesus Chavarria, psychologue clinicien.

Le bon remède consiste donc à boire davantage... d'eau, pas de bière.