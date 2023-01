Une Australienne pulvérise le record du monde en courant 150 marathons en 150 jours

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Acclamations, larmes de bonheur, cris de soulagement. Lorsque l'Australienne Erchana Murray-Bartlett a franchi la ligne d'arrivée du Tan Track (circuit de Melbourne) ce lundi 16 janvier, le pays n'a pas su contenir ses émotions.

Elle l'a fait. À 32 ans, Erchana Murray-Bartlett a parcouru 3.600 kilomètres en 150 jours, pulvérisant le record du monde existant. De la pointe nord de l'Australie à la ville méridionale de Melbourne, aucun recoin de l'île-continent ne lui a échappé. «C'est très épuisant, je vous l'accorde. Je me sens très chanceuse d'avoir atteint la ligne d'arrivée», confie-t-elle à CNN.

Entre chaleur torride, tempêtes, et traversées de rivières et de chemins boueux, cet incroyable défi n'a pas été de tout repos pour la coureuse. Preuve en est: dix paires de chaussures ont été mises à contribution durant ces cinq mois de course. Les pieds de Erchana Murray-Bartlett n'en sont pas non plus sortis indemnes puisque les gonflements leur ont fait prendre une taille de pointure supplémentaire.

Malgré l'effort physique, la marathonienne a jugé que c'était la logistique l'élément le plus difficile à gérer. «Trouver quotidiennement de la nourriture et un emplacement pour camper n'est vraiment pas une mince affaire», a-t-elle déclaré à ABC. En outre, s'assurer de la sécurité de l'athlète tout au long de la course a donné du fil à retordre aux équipes –particulièrement lorsqu'un taureau sauvage à Cape York a décidé de la poursuivre, un incident qualifié de «terrifiant» par Erchana Murray-Bartlett.

Un défi pour la bonne cause

Qui dit effort surhumain, dit mental d'acier. Et ça, la marathonienne l'avait bien compris. Tout au long de son défi, Erchana Murray-Bartlett avait dans sa ligne de mire un objectif bien précis: récolter des fonds pour la Wilderness Society, organisation luttant pour la préservation de l'environnement et des animaux en voie de disparition. «Si nous ne faisons rien, des espèces comme le koala s'éteindront. Et une fois qu'ils n'existeront plus, nous ne pourrons pas les faire revenir. Nous ne sommes pas dans Jurassic Park», explique-t-elle.

L'Australie, qui présente l'un des plus tristes bilans au monde en matière d'extinctions animalières, avait annoncé l'année dernière un plan décennal visant à empêcher que davantage d'espèces ne disparaissent. La mesure était intervenue à la suite des incendies de 2019-2020, qui avaient touché près de 3 milliards d'animaux selon les estimations de WWF.

Pari plus que réussi pour l'athlète qui a récolté pas moins de 118.000 dollars australiens (environ 75.600 euros). Ne reste plus qu'à attendre l'approbation du Guinness World Records sur sa performance physique, bien que l'Australienne ait largement dépassé le titre du plus grand nombre de marathons consécutifs effectués par une femme. L'exploit était jusqu'alors détenu par l'Anglaise Kaye Jayden, qui avait couru quotidiennement pendant 106 jours.