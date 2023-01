«Le choix», celui d'avorter et celui d'aider à le faire dans un État qui l'interdira bientôt complètement

Temps de lecture: 11 min

Le choix raconte les destins croisés de quatre personnages vivant au Texas: Leah, 16 ans, fille d'un sénateur républicain, Mark, un trentenaire très pieux, Norma, 28 ans, enceinte et déjà mère d'un petit garçon, ainsi que Tony, 44 ans, médecin dans une clinique qui pratique les avortements. Ce premier roman d'Isabelle Hanne paraît le 20 janvier 2023 aux Éditions Goutte d'Or. Nous publions ici le quatrième chapitre.

«Les filles continuaient donc de prendre leur température comme des malades, de calculer les périodes à risques, trois semaines sur quatre. Elles vivaient dans deux temps différents, celui de tout le monde, des exposés à faire, des vacances, et celui, capricieux, menaçant, toujours susceptible de s'arrêter, le temps mortel de leur sang.»

– Annie Ernaux, Les Années «Nous sommes conscients de la nature sensible et émotionnelle de la controverse sur l'avortement, de la vigueur des opinions opposées, même parmi les médecins, et des convictions profondes et de toute évidence absolues que le sujet inspire. La philosophie d'une personne, ses expériences, son exposition aux bords francs de l'existence humaine, sa formation religieuse, ses attitudes envers la vie et la famille et ses valeurs, ainsi que les normes morales qu'elle établit et cherche à respecter, sont toutes susceptibles d'influencer et de colorer sa pensée et ses conclusions sur l'avortement.»

– Opinion majoritaire rédigée par Harry A. Blackmun, dans l'arrêt Roe v. Wade de la Cour suprême des États-Unis, rendu le 22 janvier 1973.

***

Ça avait été presque mécanique, presque malgré lui. Luke Pavone avait ouvert sa portière, s'était assis dans sa voiture, et avait d'emblée cherché, sur son téléphone, la dernière émission de cet abruti d'O'Brien. Il avait dit à Liz, avant de quitter la maison, qu'il fallait savoir ce que pense l'ennemi pour mieux le combattre. Elle n'avait rien répondu, mais l'avait regardé avec des yeux qui voulaient dire: j'en peux plus.

C'est Mia qui lui en avait parlé la veille, dans un sourire dissimulant mal son inquiétude: «Doc, il te cite nommément maintenant…» Luke trouve le podcast, et le lance en même temps qu'il démarre sa voiture. Il dépasse des résidences identiques à la sienne –impasses arborées, grosses maisons cubiques et prétentieuses, pelouses manucurées, paniers de basket. Des nouveaux lotissements de la taille de petites villes sortent de terre avec la rapidité d'un mirage, dans ce Metroplex, comme les gens d'ici se sont mis du jour au lendemain à appeler cette banlieue pavillonnaire qui se boursoufle et s'étale entre Dallas et Fort Worth. Sans jamais, semble-t-il, buter contre une quelconque limite. Luke avait lu dans le Dallas Morning News que 300 personnes, ou même 400, il n'est plus sûr, y emménagent chaque jour.

Les travaux ralentissent son trajet quotidien. Feu rouge, qui, Luke le jurerait, n'était pas là hier. Stop. Puis un nouveau mall. Déviation. Stop. Ouvrier en gilet à bandes réfléchissantes, qui alterne la circulation. Stade. Strip-mall. Highway. Campements de clodos sous les voies rapides: multitude de petites tentes rafistolées, caddies en vrac. Les haubans blancs du grand pont qui lui font tous les jours penser à un gigantesque dream-catcher. Puis les enseignes jaunes des Bail and Bonds se multiplient, puis les billboards publicitaires pour les cabinets d'avocats. La justice, la prison, les accidents de la route ou les divorces: tout ça, c'est du business, songe-t-il.

«Roe v. Wade ne tient plus qu'à un cheveu. Ça va mettre tous les avorteurs au chômage, des criminels comme Pavone, le tueur de marmots.»

La Reunion Tower apparaît enfin, avec son allure de micro géant. Luke est bercé par la logorrhée d'O'Brien, qui énumère des titres de livres qu'il voudrait voir interdits dans les écoles du pays parce qu'ils feraient la promotion de la pédophilie, ou qu'ils vont faire de nos enfants des militants Black Lives Matter, des antifas, des transgenres… O'Brien en est désormais à traiter de «sluts» et de «féminazies» des jeunes filles qui manifestaient la veille devant la Cour suprême pour défendre le droit à l'avortement, alors que commencent, Luke ne le sait que trop bien, des auditions cruciales. «Roe v. Wade ne tient plus qu'à un cheveu», jubile l'animateur.

Luke a beau avoir été prévenu, il a soudain les mains qui collent au volant et le cœur battant quand il entend son nom. «Ça va mettre tous les avorteurs au chômage, des criminels comme Pavone, le tueur de marmots. Ce soi-disant Dr Pavone, qui dirige une usine à tuer, qui exécute des bébés vivants et revend des fœtus pour s'enrichir… Si je pouvais lui mettre la main dessus, je…», s'emporte l'animateur de sa voix de galets qui roulent dans un torrent. Luke l'imagine, tout rougeaud, tout suant, dans son studio. «Bon, c'est une façon de parler, hein, se reprend-il, mais mon Dieu, il n'y a rien de plus méprisable que ce type.»

Luke essaye de contrôler sa respiration pour dissiper son vertige. Il s'arrête à une station-service, marche aussi droit qu'il peut jusqu'aux toilettes, se passe le visage sous le robinet du lavabo. Quand il lève la tête, il se voit, trempé, cerné, livide, et se force à dire à voix haute, parce qu'il sait que les cabines sont vides, I'm not scared. Personne ne le croirait; lui, le premier. En sortant, il attrape une bouteille de Gatorade dans le rayon réfrigéré de la boutique –le bleu, le orange il trouve ça dégueulasse–, et il doit vraiment faire peur, avec le col de sa chemise mouillé, son visage pâle et ses mains tremblantes qui tendent une poignée de billets froissés, parce que le Yéménite qui tient la caisse lui demande, la mine concernée: «You okay sir?»

Il a toujours la tête qui tourne quand il arrive à la clinique. Évidemment, les zinzins du vendredi sont là, qui vomissent leurs «shame, guilt, murder». Tiens, pense Luke, il y en a un qui a dû lui aussi écouter O'Brien: il a peint sur sa pancarte «Clinique = usine à tuer». Mais rien que de les voir, rien que de les entendre, le docteur retrouve presque aussitôt une énergie calme. Il gonfle ses poumons d'air, claque la portière et parvient à avancer d'un pas ferme sur le parking, jusqu'à l'entrée de la clinique. Why don't you all go fuck yourself, pense-t-il en passant près du groupe. En plus, ça leur ferait pas de mal.

Jericho lui adresse un salut tonique du menton, et une main sur son holster, lui ouvre la porte de l'autre. Une trouvaille, ce gars. Il prend son boulot hyper au sérieux, Jericho, alors que ça doit être autre chose que la bataille de Kamdesh. Le vétéran lui avait raconté qu'il devait son prénom à des parents hippies, des chrétiens d'extrême gauche comme on n'en fait plus, qui n'avaient jamais compris, ni accepté, qu'il s'engage dans l'armée. Et que tout allait pour le mieux, entre eux, depuis qu'il travaillait à la clinique. Au début, Luke avait trouvé sa présence superflue. Un désagrément pour les patientes. Pour être honnête, ces derniers temps, il est content qu'il soit là.

Passé les portes à double battant, puis le sas, et c'est toujours ce même soulagement qui l'emporte. Le sourire de Janet à l'accueil, le téléphone coincé entre l'oreille et l'épaule, les paupières lourdes de maquillage et de fatigue. «Hey mom!», lui lance-t-il comme tous les matins, un sourire taquin aux lèvres. Il sait que Janet est à la fois flattée et agacée par ce surnom: elle trouve que ça la renvoie trop à son âge. Même si, de fait, elle pourrait être sa mère. «Ça n'arrête pas», lui dit-elle de sa voix cassée pour toujours par le goudron des cigarettes, en mettant sa paume manucurée contre le combiné.

«Ils nous ont fait chier avec l'accord des parents pour les mineures, ils ont imposé les deux visites avec l'attente obligatoire de vingt-quatre heures, ils nous obligent à dire des conneries de type “les fœtus peuvent ressentir la douleur”.»

Il parcourt le long couloir qui le sépare de son bureau, à l'autre extrémité du bâtiment, faisant abstraction de l'agitation ambiante. Pose sa sacoche, enlève sa veste et déscratche avec soulagement son gilet pare-balles: il y a déjà deux cercles sombres sous les aisselles de sa chemise bleue. Il enfile sa blouse par-dessus, en se disant qu'il fait décidément bien trop chaud pour la saison.

– Ça y est: c'est la guerre, annonce Mia en entrant sans frapper.

– Holy cannoli!, lui répond Luke, un grand sourire dévoilant ses dents blanches, assis sur son imposante chaise de bureau, les bras sur les accoudoirs. D'abord, tu dis bonjour, comment ça va, t'as bien dormi, tu fais quoi ce week-end? Peut-être qu'après ça on peut envisager, éventuellement, de déclarer la guerre.

Mia le regarde d'un air exagérément désespéré en hochant la tête: ça fait glisser une mèche rose de son gros chignon désordonné –sa coiffure de douche, comme elle dit.

– Doc, je sais pas comment tu fais… Moi j'ai plus d'énergie pour l'humour. Dois-je te rappeler qu'avant que tu bosses avec nous, on a dû déménager la clinique parce que les couloirs étaient soi-disant pas assez larges, c'est allé jusque-là.

C'est pas bon quand Mia s'emballe, comme ça, de bon matin, pense Luke, en se mordant les lèvres pour s'empêcher de l'interrompre.

– On a dû s'équiper et se former comme si on faisait de la neurochirurgie, reprend-elle. On a dû recruter des docteurs chers, dont toi, pour tes privilèges d'admission à l'hôpital. Ils nous ont fait chier avec l'accord des parents pour les mineures, ils ont imposé les deux visites avec l'attente obligatoire de vingt-quatre heures, ils nous obligent à dire des conneries de type «les fœtus peuvent ressentir la douleur», déclame-t-elle, prenant une petite voix niaiseuse pour la dernière partie de la phrase. Et maintenant cette putain de loi SB8, avec cette histoire d'activité cardiaque qui de fait interdit l'avortement dès six semaines, et pourtant ces glands de la Cour suprême la bloquent pas! Roe v. Wade est subclaquant… Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est nous, les criminels? Et comment tu fais, toi, pour avoir encore l'air de bonne humeur?

Luke n'ose plus la regarder dans les yeux quand il lui répond, comme toujours, que c'est de l'intimidation, que ça va aller, qu'ils sont plus forts parce qu'ils ont raison. Mais il savonne les mots, comme s'il avait la flemme d'articuler. Dans le fond, il n'y croit plus vraiment, et s'il sourit, c'est surtout parce qu'il est content de voir Mia. L'infirmière ne dit rien: ça fait longtemps que Luke n'arrive plus à la rassurer, il le sait bien.

Elle s'approche du bureau et lui tend des formulaires, avec son programme de la journée en haut de la pile. Luke sent son parfum lourd, musqué, presque vulgaire, qu'il détesterait si ce n'était pas celui de Mia.

– On affiche complet, reprend-elle, atone. Fais pipi maintenant parce que t'auras plus le temps après.

Puis, en quittant la pièce:

– D'ailleurs, je t'ai calé une consultation avant les interventions, parce que la fille est vraiment juste, mais à mon avis ça devrait passer. Je l'ai déjà vue hier. C'est toi qui vas faire l'échographie parce qu'on n'a pas assez de bras aujourd'hui. C'est une vraie patiente, ou alors je payerais cher pour la voir à Broadway.

Elle a disparu du bureau mais Luke l'entend dire d'une voix traînante, depuis le couloir: «Si tant est que j'y aille un jour, à Broadway.»

Sur la fiche, Luke lit: Norma Benham, Af-Am, 28 ans, single mom, IVG médicamenteuse, 4 ou 5 semaines de grossesse??

La dernière phrase est soulignée de deux traits secs. Il est toujours plongé dans les cursives de sa collègue, quand il entend quelqu'un frapper timidement.

La première chose que le docteur remarque, c'est son tremblement: ça fait presque vibrer ses longues et fines locks qui lui arrivent aux hanches. Elle a l'air épuisée. Luke lui fait son laïus poli en l'invitant à s'asseoir, mais la jeune femme l'interrompt d'une voix de lune, ronde et argentée. Comme toutes les autres, elle veut savoir si elle est dans les temps. Et qu'est-ce qui se passe si on entend le cœur. Et combien ça va coûter, tout ça, parce qu'elle est vraiment juste financièrement.

«Ce truc est un tissu d'âneries anxiogènes. Il dépeint l'avortement comme une procédure à risque, ce qui est faux: c'est même l'une des procédures médicales les plus sûres qui soient, dans ce pays.»

Luke répète, comme tous les jours, avec une patience qu'il ne peut mobiliser qu'à la clinique, l'adversité étant son carburant, quelles sont ses options. Le mot est bien trop pudique, inadapté à la situation, mais il n'en a pas d'autre. «Si c'est trop tard pour le faire ici, nous vous mettrons en relation avec des organisations, qui vous aideront à vous rendre dans un autre État.» Luke connaît son texte et pourtant, il pèse chaque mot. Ils ont eu tellement de fausses patientes ces derniers temps, envoyées par les zinzins de dehors pour les piéger, dictaphones dans les poches ou caméras cachées dans les sacs à main. Et puis, qui sait comment la nouvelle loi va être interprétée. Vu l'état des finances, ils ne peuvent pas se permettre des procès sans fin. Il ne va tout de même pas aller en prison.

Mais le docteur Pavone remarque que la patiente tient dans ses mains la brochure bleue, tellement fort que ses pouces sont imprimés dessus.

– Ce truc est un tissu d'âneries anxiogènes, ne peut-il s'empêcher de lui dire. Il dépeint l'avortement comme une procédure à risque, ce qui est faux: c'est même l'une des procédures médicales les plus sûres qui soient, dans ce pays. Il promeut aussi l'adoption comme solution miracle à toute grossesse non désirée.

La fille croise son regard pour la première fois, comme surprise de le trouver là. Luke ne sait pas ce qu'il lit dans ses yeux, et se demande un instant s'il est allé trop loin. Il n'insiste pas mais, dans sa tête, il continue sa tirade: C'est clair les gars, c'est pas vous qui allez gerber pendant trois mois, vous empêcher de tout pendant neuf, puis vous faire recoudre à plus pouvoir vous asseoir, à vous pisser dessus quand vous éternuez. C'est clair les gars, c'est pas vous qui serez piégés par vos hormones, qui aurez l'impression qu'on vous arrache un bras quand vous donnerez ce petit corps rouge, fripé, braillard à des inconnus.

– On est légalement obligés de vous le donner, reprend doucement Luke en désignant le fascicule. Ça reste entre nous, mais ordre du médecin: je vous dispense de le lire.

La patiente le fourre dans sa poche puis, d'un geste précis, presque brutal, elle remet ses cheveux derrière ses épaules, dégageant l'ovale de son visage. Luke n'aperçoit pourtant que ses pupilles fuyantes: elle évite à nouveau de soutenir son regard. Il lui rappelle qu'elle ne fait rien de mal, que son corps et son choix lui appartiennent. Puis il quitte la pièce pour la laisser se déshabiller.

Quand il revient, cette fois accompagné de Mia, la patiente est allongée sur la table d'examen, vêtue d'une blouse en papier, les bras le long du corps.

– J'ai vu dans votre dossier que vous aviez déjà un enfant, lui demande-t-il pour la détendre, en prenant place sur un tabouret à roulettes.

– Oui, un petit garçon, murmure-t-elle en fixant le plafond. Puis, plus fort, après s'être raclé la gorge: Je l'élève seule.

Le docteur lui tartine le ventre d'un gel translucide. Les yeux rivés sur le moniteur, il ajoute:

– Mia m'a dit que vous repreniez des études?

Elle répond par l'affirmative mais sans vraiment ouvrir la bouche; Luke comprend qu'elle n'a pas envie de discuter. Alors il se tait, scrute le noir, le gris, le blanc, à l'écran. Surtout, il écoute, tel un officier son sonar de sous-marin. Il prend son temps. Il doit être sûr de son coup. La salle, l'intérieur d'un gros rectangle gris, est tellement silencieuse qu'il s'entend respirer, comme il entend Mia, et le souffle court de la patiente.

Puis, en faisant rouler son tabouret pour se rapprocher d'elle, il dit, tentant de ne pas avoir l'air trop triomphant:

– Pas d'activité cardiaque embryonnaire. C'est bon pour moi.

La patiente sourit, enfin. Quand il lui explique ce qui va suivre, les deux médicaments, les saignements, les contractions, les douleurs, elle sourit toujours. Luke se dit que c'est pour ça, pour ces moments-là, qu'il a raison de faire ce qu'il fait.