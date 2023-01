À la veille du 80e congrès, un PS divisé et en souffrance

Temps de lecture: 6 min

Certaines victoires n'annoncent pas forcément des lendemains qui chantent. Les prochains jours diront si le score obtenu par le premier secrétaire sortant du Parti socialiste (PS) le 12 janvier, date du premier tour du scrutin organisé dans le cadre du 80e congrès du parti, entre dans cette catégorie. Le texte d'orientation d'Olivier Faure a obtenu 49,15% des voix, devançant celui de Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen (30,51%) et la motion d'Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin (20,34%).

Si Olivier Faure a indéniablement quinze points d'avance sur son suivant immédiat, il n'en demeure pas moins que Nicolas Mayer-Rossignol, inconnu il y a trois mois, fait une percée spectaculaire, puisqu'il a convaincu pas loin d'un tiers des militantes et des militants qui ont voté. Dès la publication des résultats officiels connus, Hélène Geoffroy lui a d'ailleurs apporté un «soutien sans condition» pour le second tour, qui doit avoir lieu ce jeudi 19 janvier.

J’appelle les militants de « Refonder, Rassembler, Gouverner » à voter pour @NicolasMayerNMR qui saura rassembler le @partisocialiste, le remettre au travail, le doter d’un corpus idéologique renouvelé et faire vivre à nouveau la démocratie interne. #CongresPS pic.twitter.com/BVvQDQ8P7q — Hélène Geoffroy (@HeleneGeoffroy) January 13, 2023

D'un point de vue arithmétique, le cumul de leurs pourcentages de suffrages est supérieur à celui d'Olivier Faure: 50,85% contre 49,15%. Mais les mathématiques ne font pas toujours bon ménage avec la politique. Sur le papier, les seules réserves de voix de l'actuel premier secrétaire se trouvent, éventuellement, parmi les abstentionnistes du premier tour. Et ils sont très nombreux: sur les 43.265 inscrits, à peine plus de la moitié (23.185) se sont déplacés pour voter dans leur section, soit un pourcentage de 53,59% de participation.

Avec une poignée de bulletins blancs ou nuls, le nombre des suffrages exprimés est tombé à 22.944. À titre d'exemple, le quotidien régional La Voix du Nord soulignait qu'il y avait 127 votants à Lille, ville dirigée par une maire socialiste, Martine Aubry, depuis bientôt vingt-deux ans.

Des effectifs aussi faibles que pendant la guerre de 1914-1918

Au regard de l'évolution des effectifs du PS, et avant lui de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), depuis le début du XXe siècle, ces chiffres donnent une idée de l'ampleur de la crise qui traverse le parti. Il faut remonter à la guerre 1914-1918 pour trouver des effectifs aussi faibles qu'aujourd'hui, alors que du milieu des années 1990 jusqu'au milieu des années 2010, ils oscillaient entre 150.000 et 200.000. Ces derniers temps, la direction préfère ne pas trop s'étendre sur le détail des chiffres, tant pour la répartition des effectifs que pour celle des votes par fédération pour le congrès.

Si le PS n'intéresse plus autant l'opinion qu'auparavant, il ne semble pas non plus soulever l'enthousiasme dans sa propre famille. Rien ne dit que les abstentionnistes du premier tour se mobiliseront plus au second. À moins de considérer que le jeu –la désignation du futur patron de leur parti– en vaut la chandelle. Dans cette hypothèse, ils auraient le choix entre deux options: soit sauver le soldat Faure qui est en ballotage compliqué, soit voler au secours d'une victoire dont les partisans de Nicolas Mayer-Rossignol soutiennent qu'elle est à portée de main. Il est probable que l'arrivée des courses se fera dans un mouchoir.

Depuis le début de l'année, la préparation de ce 80e congrès a surtout fait l'objet d'une bataille de communication entre le camp fauriste et celui de ses opposants. Les partisans du premier secrétaire se montraient assez confiants, affirmant, à l'instar de Pierre Jouvet, porte-parole du PS et ardent défenseur d'Olivier Faure, que son score du premier tour naviguerait entre 51% et 52%.

Cette fourchette devait, par voie de conséquence, lui donner une majorité absolue dans les instances du parti, le conseil national (le parlement interne) et le bureau national (organe délégataire du précédent). Jusqu'au soir du 12 janvier, ils assuraient qu'il était au-dessus de 50%.

Combat de chiffres

Las, les résultats définitifs l'ont placé juste sous cette barre. Qu'à cela ne tienne, une autre bataille de chiffres s'est immédiatement engagée entre les deux camps. Elle portait cette fois sur le nombre de sièges revendiqués au conseil national du parti qui compte 204 membres élus –les sièges sont distribués à la proportionnelle en fonction des résultats du 12 janvier–, auxquels s'ajoutent les 102 premiers secrétaires fédéraux (le patron du PS dans chaque département).

Selon Luc Broussy, président de ce conseil national cité par Le Monde le 13 janvier, Olivier Faure était assuré d'avoir la majorité dans cette instance. «Nous aurons entre 160 et 170 sièges», précisait même Pierre Jouvet, le porte-parole fauriste, dans le même article.

Dans le détail, le premier secrétaire obtient, selon eux, 100 sièges, contre 63 pour Nicolas Mayer-Rossignol et 41 pour Hélène Geoffroy. Sur cette première répartition, Olivier Faure est donc minoritaire. Mais, selon les calculs de Luc Broussy et Pierre Jouvet, c'est grâce aux «premiers fédéraux» qu'il reprend la main. Pour ses partisans, il disposerait de 60 dirigeants départementaux, alors que la coalition de ses opposants n'en compterait que 42. Ces chiffres et cette répartition se retrouvent sur un compte Twitter intitulé Direct socialistes, qui ne semble pas trop éloigné des positions de la direction actuelle du parti.

Analyse #CongrèsPS : Pourquoi #OlivierFaure bénéficie déjà d'une majorité absolue ?



Selon notre projection du futur #CNPS, il n’y aurait en réalité plus de suspens sur la composition du Parlement du parti. #DirectPS pic.twitter.com/qssH4X3NVI — 🔴 Direct socialistes (@Direct_Soc) January 14, 2023

Il va sans dire que cela est contesté par le camp adverse. Si les soutiens du maire de Rouen restent silencieux sur cette question, ceux de la maire de Vaulx-en-Velin dénoncent une «fake news fauriste». Chez Hélène Geoffroy, on soutient que le texte d'orientation d'Olivier Faure est majoritaire dans 46 fédérations et que les deux autres motions sont majoritaires dans 49 autres. Il resterait cinq fédérations où «l'écart [serait] inférieur à cinq voix», précise Patrick Mennucci, ancienne figure marseillaise et soutien de la maire de Vaulx-en-Velin.

À cette aune, et sans retenir les cinq fédérations litigieuses, Nicolas Mayer-Rossignol disposerait de 153 conseillers nationaux sur les 306 que compte le parlement du parti. Autant dire qu'il s'agit d'une bataille de tranchées. Et elle se déroule sur Twitter.

Les communiqués de victoire des uns et des autres cachent assez mal une réalité politique bien moins joyeuse. Loin de sortir du marasme dans lequel il végète depuis plusieurs années, le PS s'enfonce dans une crise qui est l'une des plus graves de son histoire. Il faut rembobiner le film jusqu'aux dernières années de la SFIO pour trouver un score présidentiel un tout petit moins catastrophique que celui enregistré en 2022 par la maire de Paris, Anne Hidalgo (1,74%). C'était en 1969, le candidat socialiste s'appelait Gaston Defferre, il était maire de Marseille, il avait obtenu 5,01% des suffrages exprimés. À cette époque, le Parti communiste français voguait encore au-dessus des 20%.

Le PS, un parti marginalisé

Le Parti socialiste a toujours été plus ou moins balkanisé. Mais, à quelques exceptions près (le congrès de Rennes en 1990, par exemple), il a toujours réussi à faire émerger des majorités relativement confortables au cours de ses congrès, même si elles étaient parfois hétéroclites, en mariant l'eau et le feu. Ça, c'était avant...

Aujourd'hui, le PS est marginalisé sur le plan national tout en conservant de nombreuses places locales, départementales ou régionales. Il fait partie d'une coalition parlementaire à l'Assemblée nationale, dominée par la gauche radicale de La France insoumise (LFI). Il n'est plus le centre de gravité de la gauche et a été frappé par une importante hémorragie militante depuis le milieu des années 2010.

Quel que soit le vainqueur de la joute de jeudi 19 janvier –réélection d'Olivier Faure ou élection de Nicolas Mayer-Rossignol–, le futur premier secrétaire ne disposera que d'une majorité très étroite, tant sur son nom que dans les instances dirigeantes du PS.

Il sera à la tête d'un parti coupé en deux sur un sujet majeur: le fondement, la finalité et la pérennité de son alliance électorale avec LFI à travers la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Et sa fragmentation du premier tour de scrutin en trois blocs (Faure, Mayer-Rossignol et Geoffroy) rendra sa gouvernance problématique. Pas de quoi réenchanter la famille socialiste. À l'évidence, le PS est un parti en souffrance. La crise se poursuit pendant les travaux.